ЛГБТ-фанаты Англии устроят акцию протеста в случае игры Хендерсона за сборную из-за трансфера в Саудовскую Аравию. Саутгейт поддержал хавбека: «Не ориентируюсь на реакцию со стороны»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу болельщики высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак ЛГБТ дискриминация Футбол

Гарет Саутгейт поддержал Джордана Хендерсона на фоне критики от ЛГБТ-сообщества.

Ранее полузащитник сборной Англии, выступавший в поддержку ЛГБТ, перешел в «Аль-Иттифак» – клуб из Саудовской Аравии, страны, где гомосексуальность запрещена.

За это Хендерсон подвергся критике. Группа ЛГБТ-болельщиков сборной Англии Three Lions Pride объявила, что будет отворачиваться от поля во время матчей, в которых Джордан будет играть за Англию.

Тренер англичан ответил на вопрос, как он относится к ситуации.

«Джордан уже говорил, что расстроится из-за этого. Его отношение к этому сообществу не изменилось. 

Я уверен, что все наши болельщики поддержат команду, когда игра начнется. Я понимаю некоторые комментарии и уважаю эти мнения, но я уверен, что Джордана будут поддерживать, когда начнется матч», – сказал Саутгейт.

Также специалист отметил, что не рассматривал возможность убрать Хендерсона из состава на фоне критики.

«Я не ориентируюсь на реакцию со стороны при выборе состава, уверен, что вы знаете это. Хендерсон – очень опытный профессионал. Он очень зрелый и сможет справиться с любой ситуацией», – отметил тренер.

Сегодня Англия сыграет с Украиной в рамках квалификации Евро-2024. По данным Sky Sports, ожидается, что бывший футболист «Ливерпуля» попадет в стартовый состав.

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47 комментариев

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Alexander Kulkov
Насиловала жаба гадюку😂
+42
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Кирилл.С-Пб
Жопами сядут на флажки? Попутного ветра, мужички🤣🙏🤣🤣
+30
-6
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Верховный Лорд
Ответ Фарид Харисов
"Фанаты" могут успокоиться, думаю что уже следующий вызов в сборную Хендерсон пропустит. Всё-таки играть в сильном чемпионате важно.
Ну Магуайр если бы играл в СА, его бы все равно вызвали
+16
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ARIGAMI ARIGAMI
Это - личное дело Хендерсона. Им же никто не запрещает делать то, что они хотят. Так пусть и к нему не цепляются
+14
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Фарид Харисов
Ответ Верховный Лорд
Ну Магуайр если бы играл в СА, его бы все равно вызвали
Ну Магуайр незаменим для мертвого автобуса Саутгейта, а Хендерсон нет.

Самая пассивная сборная в истории, Мага там как влитой стоит и никого не пропускает в штрафную.
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Фарид Харисов
"Фанаты" могут успокоиться, думаю что уже следующий вызов в сборную Хендерсон пропустит. Всё-таки играть в сильном чемпионате важно.
+5
-2
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Оригинальный Ник
Все болельщики Ливерпуля со спортса должны поддержать своих английских коллег
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Сергей
А может их на кол?
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Tiestorzn17
Так это прямое ущемление уже его прав, где хочет - там и играет.
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Pb-SE
- Почему же они тогда митингуют?
- Потому что ....ры
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Виктор Войнов
А ведь всего 160+ лет назад за гомосексуализм в Англии была смертная казнь.
А то что сейса эволюция или деградация?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ unreality
Недавно читал книгу, фантастику. Там в будущем все стали лгбтшниками с подачи государства, помогло контролировать рождаемость. К слову, книга была написана 50 лет назад, называется «Бесконечная война». А что-то в этом есть. Ведь они все эти лгбтшные вещи именно что активно продвигают и навязывают. Это уже давно не борьба за права и все такое.
Население планеты растет в геометрической прогрессии. Причем, что самое любопытное, в основном Африке, в то время, когда везде рождаемость падает.

Вообщем, геи здесь не причем.
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waltishin
"Я понимаю некоторые комментарии и уважаю эти мнения, но я уверен, что Джордана будут поддерживать, когда начнется матч"
Интересно. А почему они не уважают выбор Хендо? Или уважать надо только их мнение? Такая сейчас демократия и свобода, только вместе со всеми или ты никто. Прям как наша диктатура...
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Vovker
Ответ alexmixer9
Так дедушка португальский сказал что чемпионат СА на уровне апл почти
где он сказал такое? прям дословно, что чемп СА почти достиг уровня АПЛ? пруф или балабол
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Alisher Buranov
Саутгейт, заднеприводным .... Вам а не Хендерсон.
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unreality
Недавно читал книгу, фантастику. Там в будущем все стали лгбтшниками с подачи государства, помогло контролировать рождаемость. К слову, книга была написана 50 лет назад, называется «Бесконечная война».
А что-то в этом есть. Ведь они все эти лгбтшные вещи именно что активно продвигают и навязывают. Это уже давно не борьба за права и все такое.
+8
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Корнелий Шнапс 1
Классная песня про них. https://m.youtube.com/watch?v=Z-giA2QLMsE
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s3mp3riuv3nis
Всех этих лгбтэшников нужно просто игнорить, а хендерсону нужно было не оправдания искать и сопли размазывать, а либо просто не комментировать эту тему, либо открытым текстом послать всех отменяльщиков
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sega megabitovich
да уж, Джордан под каток попал, потому что с Украины еще Эштон Чирилло подкатит, а это уже серьезная сила 😬
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Pb-SE
Из Доктора Хауса:
- Слушай, соседка считает, что мы геи.
- Ну мы можем делать все, что хотим. Два старых тигра на заслуженном отдыхе.
(это я про Three Lions Pride)
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okkervil
Ответ s3mp3riuv3nis
а вдруг им понравится?)
Не исключено.
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s3mp3riuv3nis
Ответ Сергей
А может их на кол?
а вдруг им понравится?)
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Ман Сити
Надо было писать так: "фанаты маню и ливера устроят акцию...".
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DiZ0893
Вообще не понятно на что он (Саутгейт) ориентируется когда выпускает Хендерсона и Магувайра в основе, как будто лучше никого нету в Англии😏
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Ненавидящий2.0
Предлагаю этому сообществу флешмоб в рамках протеста - устроить всем своим сообществом ЛГБТ-оргию прямо на трибунах.

Пусть борцы за их права наглядно посмотрят за что борьба идёт
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