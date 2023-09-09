ЛГБТ-фанаты Англии устроят акцию протеста в случае игры Хендерсона за сборную из-за трансфера в Саудовскую Аравию. Саутгейт поддержал хавбека: «Не ориентируюсь на реакцию со стороны»

Гарет Саутгейт поддержал Джордана Хендерсона на фоне критики от ЛГБТ-сообщества.

Ранее полузащитник сборной Англии, выступавший в поддержку ЛГБТ, перешел в « » – клуб из Саудовской Аравии, страны, где гомосексуальность запрещена.

За это подвергся критике. Группа ЛГБТ-болельщиков сборной Англии Three Lions Pride объявила, что будет отворачиваться от поля во время матчей, в которых Джордан будет играть за Англию.

Тренер англичан ответил на вопрос, как он относится к ситуации.

«Джордан уже говорил, что расстроится из-за этого. Его отношение к этому сообществу не изменилось.

Я уверен, что все наши болельщики поддержат команду, когда игра начнется. Я понимаю некоторые комментарии и уважаю эти мнения, но я уверен, что Джордана будут поддерживать, когда начнется матч», – сказал .

Также специалист отметил, что не рассматривал возможность убрать Хендерсона из состава на фоне критики.

«Я не ориентируюсь на реакцию со стороны при выборе состава, уверен, что вы знаете это. Хендерсон – очень опытный профессионал. Он очень зрелый и сможет справиться с любой ситуацией», – отметил тренер.

Сегодня Англия сыграет с Украиной в рамках квалификации Евро-2024. По данным Sky Sports, ожидается, что бывший футболист «Ливерпуля» попадет в стартовый состав.

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