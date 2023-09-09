ЛГБТ-фанаты Англии устроят акцию протеста в случае игры Хендерсона за сборную из-за трансфера в Саудовскую Аравию. Саутгейт поддержал хавбека: «Не ориентируюсь на реакцию со стороны»
Гарет Саутгейт поддержал Джордана Хендерсона на фоне критики от ЛГБТ-сообщества.
Ранее полузащитник сборной Англии, выступавший в поддержку ЛГБТ, перешел в «Аль-Иттифак» – клуб из Саудовской Аравии, страны, где гомосексуальность запрещена.
За это Хендерсон подвергся критике. Группа ЛГБТ-болельщиков сборной Англии Three Lions Pride объявила, что будет отворачиваться от поля во время матчей, в которых Джордан будет играть за Англию.
Тренер англичан ответил на вопрос, как он относится к ситуации.
«Джордан уже говорил, что расстроится из-за этого. Его отношение к этому сообществу не изменилось.
Я уверен, что все наши болельщики поддержат команду, когда игра начнется. Я понимаю некоторые комментарии и уважаю эти мнения, но я уверен, что Джордана будут поддерживать, когда начнется матч», – сказал Саутгейт.
Также специалист отметил, что не рассматривал возможность убрать Хендерсона из состава на фоне критики.
«Я не ориентируюсь на реакцию со стороны при выборе состава, уверен, что вы знаете это. Хендерсон – очень опытный профессионал. Он очень зрелый и сможет справиться с любой ситуацией», – отметил тренер.
Сегодня Англия сыграет с Украиной в рамках квалификации Евро-2024. По данным Sky Sports, ожидается, что бывший футболист «Ливерпуля» попадет в стартовый состав.
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Самая пассивная сборная в истории, Мага там как влитой стоит и никого не пропускает в штрафную.
- Потому что ....ры
А то что сейса эволюция или деградация?
Вообщем, геи здесь не причем.
Интересно. А почему они не уважают выбор Хендо? Или уважать надо только их мнение? Такая сейчас демократия и свобода, только вместе со всеми или ты никто. Прям как наша диктатура...
А что-то в этом есть. Ведь они все эти лгбтшные вещи именно что активно продвигают и навязывают. Это уже давно не борьба за права и все такое.
- Слушай, соседка считает, что мы геи.
- Ну мы можем делать все, что хотим. Два старых тигра на заслуженном отдыхе.
(это я про Three Lions Pride)
Пусть борцы за их права наглядно посмотрят за что борьба идёт