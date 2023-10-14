Саутгейт о свисте в адрес перешедшего в саудовскую лигу Хендерсона: «Не понимаю этого. Роль Джордана на поле и за его пределами феноменально важна»

Гарет Саутгейт высказался о свисте в адрес Джордана Хендерсона.

Болельщики сборной Англии освистали капитана команды во время товарищеского матча с Австралией (1:0) – вероятно, это связано с его переходом в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

«Я правда этого не понимаю. Он игрок, на счету которого, по-моему, 79 матчей за сборную Англии.

Его роль в команде на поле и за его пределами феноменально важна. Он взял таких, как Джуд Беллингем, под свое крыло, как только попал в команду, став блестящим образцом для подражания для всей команды. В плане профессионализма и подхода к каждому аспекту работы. Некоторые люди решили освистать его, я правда не понимаю, для чего это нужно. Наши игроки носят футболки сборной Англии.

Во вторник у нас игра с Италией. Давайте поддержим эту команду. Я знаю, что сегодня вечером мы были не в лучшей форме, но это было связано с большим количеством замен, которые мы сделали, и мы поставили перед игроками, которых мы выпустили, очень сложную задачу, потому что быть сплоченными при таком количестве изменений непросто.

Я бы просто сказал, что это команда, которая многого добивается, и все игроки заслуживают всеобщей поддержки», – сказал Саутгейт.

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