Винченцо Монтелла: «Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, выведший Турцию на Евро»
Винченцо Монтелла оценил выход сборной Турции на Евро-2024.
Главный тренер турок высказался после победы над Латвией (4:0) в отборочном матче.
«Я очень горжусь игрой своей команды. Также хочу сказать, что немного горжусь и собой. Я первый иностранный тренер, выведший сборную Турции на Евро.
Прямо сейчас я, пожалуй, самый счастливый тренер в мире», – сказал Монтелла.
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