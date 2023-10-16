Винченцо Монтелла: «Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, выведший Турцию на Евро»

Теги Винченцо Монтелла сборная Турции по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Винченцо Монтелла оценил выход сборной Турции на Евро-2024.

Главный тренер турок высказался после победы над Латвией (4:0) в отборочном матче.

«Я очень горжусь игрой своей команды. Также хочу сказать, что немного горжусь и собой. Я первый иностранный тренер, выведший сборную Турции на Евро.

Прямо сейчас я, пожалуй, самый счастливый тренер в мире», – сказал Монтелла.

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2 комментария

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Кино Музыка
Будущий тренер сборной Италии?
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