Тренер Турции Монтелла об 1:0: «Это первое домашнее поражение хорватов в отборе на Евро за всю историю»

Теги Винченцо Монтелла сборная Турции по футболу Сборная Хорватии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Винченцо Монтелла оценил победу Турции над Хорватией (1:0) в отборе Евро-2024.

«Отличное начало для меня. Игроки выложились на полную, оставили все силы на поле, и я хочу поздравить каждого в нашей команде. Это превосходный вечер для сборной Турции.

Не забывайте, что это первое домашнее поражение хорватов в отборе на Евро за всю историю», – сказал главный тренер сборной Турции.

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6 комментариев

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Иван Иванов
Ответ Александр Чижов
погоды дома влетите какому нито ноунейму сожгут не думая
Ты сам то понял, что написал?)
+4
0
+4
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nurlan-zenit
Ответ Александр Чижов
погоды дома влетите какому нито ноунейму сожгут не думая
Предыдущего тренера убрали после поражения в товарищеском матче в гостях Японии. Я правильно понял, что Япония для тебя это ноунейм?
+3
0
+3
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David Aprasidze
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Ответ Мэр Чунга-чанги
а кто там у Японии кроме Кубо и того, который в Ливерпуль перешёл?)
Как-то японцы умудряются унижать Германию. Сборная у них хороша.
+2
0
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Мэр Чунга-чанги
Ответ nurlan-zenit
Предыдущего тренера убрали после поражения в товарищеском матче в гостях Японии. Я правильно понял, что Япония для тебя это ноунейм?
а кто там у Японии кроме Кубо и того, который в Ливерпуль перешёл?)
+1
-1
0
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Ярик01
Ответ Александр Чижов
погоды дома влетите какому нито ноунейму сожгут не думая
Или во втором классе, или в 9 утра нажравшись.
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0
0
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