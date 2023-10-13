Тренер Турции Монтелла об 1:0: «Это первое домашнее поражение хорватов в отборе на Евро за всю историю»
Винченцо Монтелла оценил победу Турции над Хорватией (1:0) в отборе Евро-2024.
«Отличное начало для меня. Игроки выложились на полную, оставили все силы на поле, и я хочу поздравить каждого в нашей команде. Это превосходный вечер для сборной Турции.
Не забывайте, что это первое домашнее поражение хорватов в отборе на Евро за всю историю», – сказал главный тренер сборной Турции.
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