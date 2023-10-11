Глен Джонсон: «Мудрик многое может предложить «Челси». После 1-го гола он поверит в себя, надеюсь»

Теги Челси Глен Джонсон премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Глен Джонсон рассказал, как на Михаила Мудрика повлияет первый гол за «Челси».

Украинский вингер поразил ворота «Фулхэма» (2:0) в матче АПЛ 2 октября.

«Атакующим игрокам нужно забивать, стремиться оказаться в правильной позиции, быть готовыми к промахам, потому что ты промахиваешься намного реже, если веришь в себя.

Для него хорошо, что он наконец-то отметился голом в АПЛ, но он не может позволить себе остановиться на достигнутом, ему надо продолжать забивать и создавать голы.

Очевидно, что Михаил многое может предложить, и теперь, когда забив свой первый гол, он, надеюсь, обретет веру в свои силы», – сказал бывший защитник «Челси».

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2 комментария

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David Aprasidze
Бывший защитник «Челси»? Тогда Джо Коул бывший полузащитник «Ливерпуля»...
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drow elf
Уже даже не смешно.
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