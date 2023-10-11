Глен Джонсон: «Мудрик многое может предложить «Челси». После 1-го гола он поверит в себя, надеюсь»

Глен Джонсон рассказал, как на Михаила Мудрика повлияет первый гол за «Челси».

Украинский вингер поразил ворота «Фулхэма» (2:0) в матче 2 октября.

«Атакующим игрокам нужно забивать, стремиться оказаться в правильной позиции, быть готовыми к промахам, потому что ты промахиваешься намного реже, если веришь в себя.

Для него хорошо, что он наконец-то отметился голом в АПЛ, но он не может позволить себе остановиться на достигнутом, ему надо продолжать забивать и создавать голы.

Очевидно, что многое может предложить, и теперь, когда забив свой первый гол, он, надеюсь, обретет веру в свои силы», – сказал бывший защитник « ».

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