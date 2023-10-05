Почеттино подарил Мудрику книгу о «Тоттенхэме». Она написана в 2017-м, когда Маурисио возглавлял клуб
Маурисио Почеттино подарил Михаилу Мудрику книгу о «Тоттенхэме».
Полузащитник «Челси» поблагодарил тренера за подарок, опубликовав фотографию в соцсетях.
Книга Гильема Балаге «Дивный новый мир: «Тоттенхэм» Почеттино изнутри» была написана в 2017 году, когда аргентинский специалист возглавлял клуб из Северного Лондона.
Фото: инстаграм Михаила Мудрика
Почеттино делает с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть ему уверенность в себе: «Он сказал, что не будет играть, потому что я всегда побеждаю. Я ответил: «Да, потому что у меня есть вера»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
8 комментариев