Почеттино подарил Мудрику книгу о «Тоттенхэме». Она написана в 2017-м, когда Маурисио возглавлял клуб

Маурисио Почеттино подарил Михаилу Мудрику книгу о «Тоттенхэме».

Полузащитник « » поблагодарил тренера за подарок, опубликовав фотографию в соцсетях.

Книга Гильема Балаге «Дивный новый мир: « » Почеттино изнутри» была написана в 2017 году, когда аргентинский специалист возглавлял клуб из Северного Лондона.

Фото: инстаграм Михаила Мудрика

Почеттино делает с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть ему уверенность в себе: «Он сказал, что не будет играть, потому что я всегда побеждаю. Я ответил: «Да, потому что у меня есть вера»

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