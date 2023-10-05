Почеттино подарил Мудрику книгу о «Тоттенхэме». Она написана в 2017-м, когда Маурисио возглавлял клуб

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино Гильем Балаге Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино подарил Михаилу Мудрику книгу о «Тоттенхэме».

Полузащитник «Челси» поблагодарил тренера за подарок, опубликовав фотографию в соцсетях.

Книга Гильема Балаге «Дивный новый мир: «Тоттенхэм» Почеттино изнутри» была написана в 2017 году, когда аргентинский специалист возглавлял клуб из Северного Лондона.

Фото: инстаграм Михаила Мудрика

Почеттино делает с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть ему уверенность в себе: «Он сказал, что не будет играть, потому что я всегда побеждаю. Я ответил: «Да, потому что у меня есть вера»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Ахахахах так толсто на зимний переход еще не намекали, мне кажется)))
+14
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+14
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Aristokrat_13
Без обид, но с Мудриком носятся будто он один из самых талантливых игроков мира. Он, конечно, обладает неплохим потенциалом, но это явно не Винисиус и не Сане. Максимум может стать вторым Малуда (если повезет) или Калу
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Admin Creator
гениий
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Ебздрогыч
Почеттино подарил Мудрику книгу о трофеях «Тоттенхэма». Там только чистые листы и раздел для заметок
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Glory Real Madrid
тонкий намек на выход!
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окечуква
Книга о Поче, а не о Сперс. Новость из ничего с провокационным заголовком - классика современной журналистики.
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