«Спартак» знатно отскочил в дерби с ЦСКА. Нам повезло». Шахматист Томашевский о матче РПЛ
Шахматист Евгений Томашевский поделился впечатлениями от дерби «Спартака» и ЦСКА.
По мнению российского гроссмейстера, «Спартак» ушел от поражения благодаря удаче, забив на 97-й минуте (2:2). При этом Томашевский выступил против увольнения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Да, конечно, знатно отскочили. Первый тайм по игре был равный, а второй остался за ЦСКА, считаю. Нам просто повезло.
Мне нравится, как работает Абаскаль. Все-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать.
Не хочется такого снова, хочется, чтобы тренеру дали нормально и спокойно работать, дали элементарную стабильность, чтобы специалист мог исправить ситуацию», – сказал шахматист, болеющий за «Спартак».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
хороших людей много, дворники, водители автобуса, уборщицы...всех спросим?
Намного интереснее этого прочитать мнение известного болельщика, интервью с которым не так часто публикуются.
Томашевский и в шахматах топчик и не замыкается только на них, очень плотно за остальными видами спорта следит (судя по тому, как он в спортивную Свою сыграл на одном из ютуб-каналов).
про его достижения уже писали в ветке (дважды чемпион России, относительно недавно топ-20 мирового рейтинга), не было бы таких достижений и не интересовался бы его мнением никто
нет такого человека, мнение которого авторитетно сразу для всех - тот чьё мнение уважаете вы, может быть абсолютно неинтересен например мне