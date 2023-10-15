«Спартак» знатно отскочил в дерби с ЦСКА. Нам повезло». Шахматист Томашевский о матче РПЛ

Шахматист Евгений Томашевский поделился впечатлениями от дерби «Спартака» и ЦСКА.

По мнению российского гроссмейстера, « » ушел от поражения благодаря удаче, забив на 97-й минуте (2:2). При этом Томашевский выступил против увольнения главного тренера красно-белых .

«Да, конечно, знатно отскочили. Первый тайм по игре был равный, а второй остался за , считаю. Нам просто повезло.

Мне нравится, как работает Абаскаль. Все-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать.

Не хочется такого снова, хочется, чтобы тренеру дали нормально и спокойно работать, дали элементарную стабильность, чтобы специалист мог исправить ситуацию», – сказал шахматист, болеющий за «Спартак».

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