«Спартак» знатно отскочил в дерби с ЦСКА. Нам повезло». Шахматист Томашевский о матче РПЛ

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Евгений Томашевский Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Шахматист Евгений Томашевский поделился впечатлениями от дерби «Спартака» и ЦСКА.

По мнению российского гроссмейстера, «Спартак» ушел от поражения благодаря удаче, забив на 97-й минуте (2:2). При этом Томашевский выступил против увольнения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Да, конечно, знатно отскочили. Первый тайм по игре был равный, а второй остался за ЦСКА, считаю. Нам просто повезло.

Мне нравится, как работает Абаскаль. Все-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать.

Не хочется такого снова, хочется, чтобы тренеру дали нормально и спокойно работать, дали элементарную стабильность, чтобы специалист мог исправить ситуацию», – сказал шахматист, болеющий за «Спартак».

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26 комментариев

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Hans_Zimmer
Ответ Георгий Кузьмин
кто это? и зачем его вообще спрашивать о чем-то?)
Хороший шахматист, приятный комментатор. Если ты не знаешь, то не стоит других по себе равнять.
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Александр Зубков
Ситуация патовая.
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Ковид 07.10.52
Если писать не о чем, хотя и сборная в прекрасном стиле разбила Камерун. то надо вылезать на Спартаке...тьфу..
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Георгий Кузьмин
Ответ Hans_Zimmer
Хороший шахматист, приятный комментатор. Если ты не знаешь, то не стоит других по себе равнять.
так я никого не ровняю. Да, я понятия не имею кто это, какое отношение имеет к Спартаку, разбирается ли в футболе, поэтому и спросил...
хороших людей много, дворники, водители автобуса, уборщицы...всех спросим?
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mephist13
Ответ Георгий Кузьмин
хорошо, почему вы считаете, что его мнение по поводу Спартака, кому-то интересно?
А должны публиковаться мнения только одних и тех же людей? Каждый день читать бред алкаша Радимова, самовлюблённого Мостового или Заремы?

Намного интереснее этого прочитать мнение известного болельщика, интервью с которым не так часто публикуются.

Томашевский и в шахматах топчик и не замыкается только на них, очень плотно за остальными видами спорта следит (судя по тому, как он в спортивную Свою сыграл на одном из ютуб-каналов).
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Евгений Мамыкин
Ответ Денис Ширинов
Открыт новый персонаж - шахматист Томашевский
Для кого открыт? Человек два раза становился чемпионом России и не так уж давно был в первой двадцатке мирового рейтинга.
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utsh44psmr
Знатно подгорелo
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zho3716
Ответ Доктор Верховцев
Болеющих шахматистов ещё не спрашивали. Теперь необходимо мнение кёрлингистов, шашистов, бадминтонистов и прочих экзотических истов.
Твоего мнения никто не ждал,а оно тут появилось.Значит и им можно
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mephist13
Ответ Георгий Кузьмин
ну скорей стоит публиковать мнение людей, которое что-то стоит, а не просто тех, кто хочет попариться за чужой счёт ...
он, вроде, не из медиа-лиги, чтобы пиариться за чужой счёт и букмекеров школьникам рекламировать

про его достижения уже писали в ветке (дважды чемпион России, относительно недавно топ-20 мирового рейтинга), не было бы таких достижений и не интересовался бы его мнением никто

нет такого человека, мнение которого авторитетно сразу для всех - тот чьё мнение уважаете вы, может быть абсолютно неинтересен например мне
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Георгий Кузьмин
Ответ mephist13
А должны публиковаться мнения только одних и тех же людей? Каждый день читать бред алкаша Радимова, самовлюблённого Мостового или Заремы? Намного интереснее этого прочитать мнение известного болельщика, интервью с которым не так часто публикуются. Томашевский и в шахматах топчик и не замыкается только на них, очень плотно за остальными видами спорта следит (судя по тому, как он в спортивную Свою сыграл на одном из ютуб-каналов).
ну скорей стоит публиковать мнение людей, которое что-то стоит, а не просто тех, кто хочет попариться за чужой счёт ...
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Георгий Кузьмин
Ответ Юрий Праведников
Шахматист. Болеет за ФК "Спартак". Болел бы за ЦСКА, был бы на ихней ветке.
хорошо, почему вы считаете, что его мнение по поводу Спартака, кому-то интересно?
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PIT-BUL
в чат вошёл ,,шахматист,,
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ТрактоПоктер
Чудом очко спасли, будем объективны ....
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Spaten
Ян Томашевский был такой крутой вратарь
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Пользователь Huawei
Вынужден не согласиться. Да, в целом второй тайм ЦСКА смотрелся более конкретннее, но последние 15 минут откровенно вжался в свою штрафную, играя тупо на вынос. И Спартак логично забил свой гол.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Полностью с ним согласен, и в том что Спартак в этом матче отскочил и в том что Абаскалю следует пожалуй дать время до зимнего перерыва. Ну а там если команда не будет как минимум в тройке и при хорошей игре - тогда можно задуматься о новом тренере.
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Денис Ширинов
Открыт новый персонаж - шахматист Томашевский
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Konstantin Zorin
Ну, теперь эта тема будет до Нового Года мусолится разными, не имеющими отношения к футболу, сочувствующими коням, странными персонажами.
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Nik Yeremich
Гарде сделал и отскочил
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Streetbor
Ещё бы спустя месяц после матча, выложили бы интервью шахматиста бгг
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