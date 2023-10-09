Аршавин об Абаскале и 2:2 с ЦСКА: «Был в минуте от отставки, все к этому шло, но Медина спас его»
Андрей Аршавин считает, что Гильермо Абаскаля могли уволить из «Спартака».
Бывший футболист «Зенита» и сборной России высказался после ничьей красно-белых с ЦСКА (2:2) в Мир РПЛ.
— Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля.
Сейчас есть две недели, потом они играют с «Пари НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры – и все будет нормально.
На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя, по мне, это фланговый игрок, а не центра поля.
— Треть чемпионата позади, а Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания?
— Не знаю, может он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают, — сказал Аршавин.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
В любом случае Хесус красавчик.
ну вырвали ничью, но прогресса в игре нет.
Великое достижение