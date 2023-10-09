Аршавин об Абаскале и 2:2 с ЦСКА: «Был в минуте от отставки, все к этому шло, но Медина спас его»

Теги Спартак ЦСКА Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Хесус Медина Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Аршавин считает, что Гильермо Абаскаля могли уволить из «Спартака».

Бывший футболист «Зенита» и сборной России высказался после ничьей красно-белых с ЦСКА (2:2) в Мир РПЛ.

— Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля.

Сейчас есть две недели, потом они играют с «Пари НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры – и все будет нормально.

На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя, по мне, это фланговый игрок, а не центра поля.

— Треть чемпионата позади, а Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания?

— Не знаю, может он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают, — сказал Аршавин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arti22
Все отмечают минусы Абаскаля, а я бы отметил его чуйку оставить Медину до конца, а не Бонгонду
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ustinka82
Ответ Пользователь Huawei
Ну как бы ЦСКА тоже не блещет и по турниру идёт ни чуть не лучше, что-то не слышно голосов об отставке Федотова.
У Федотова ограниченный бюджет и по деньгам и по составу.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Даже не знаю, то ли ругать Медину, то ли благодарить))
В любом случае Хесус красавчик.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
angry horse
Медина просто отсрочил отставку, у спартака уже какой матч кряду нет игры от слова совсем😎
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petr0f
Ответ Пользователь Huawei
Ну как бы ЦСКА тоже не блещет и по турниру идёт ни чуть не лучше, что-то не слышно голосов об отставке Федотова.
не блещет, но и не влетает всем подряд. ну и Федотов не прыгает на бровке, а у последних Спартаковских тренеров это на генном уровне, видимо
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ TOSHIBA
Да причем тут Абаскаль, всему Питеру Медина вчера кайф обломал, сочувствую Аршавину😛
С точность до наоборот.Абаскаль ещё "поработает" всем на радость,а результат хороший для Зенита,да и для всех остальных, кроме ЦСКА.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ petr0f
не блещет, но и не влетает всем подряд. ну и Федотов не прыгает на бровке, а у последних Спартаковских тренеров это на генном уровне, видимо
Спартак влетел, как вы выразились-один раз Крыльям. С Динамо в кубке не в счёт, там ничего не решающий матч полурезервным составом. Получается Крылья-все подряд? ЦСКА мучается в самой легкой группе, игра тоже не впечатляет, откравенно Федотов провалил первую часть сезона, был хоть намёк об отставке?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIK2
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Как же уже ******* эти новости об этом Паскале Саважэ
Так что тебе надобно, старче( вопрошала золотая рыбка))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Branshtain
Типа, а что изменилось?
ну вырвали ничью, но прогресса в игре нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ошлапов
Я уже говорил, надо уговаривать А. Тихонова, он из Спартака за 2 года построит мощную, конкурентоспособную команду, иностранные тренеры пришли и ушли, с них и спроса никакого, а А. Тихонов родной спартаковец- надо думать о будущем и возродить Легендарный СПАРТАК.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petr0f
Ответ arspurs9
Не влетает всем подряд, по этому ниже в таблице)
просто очков меньше набрал. не говори что не видишь разницу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ ustinka82
У Федотова ограниченный бюджет и по деньгам и по составу.
У Юрана, например, ещё большие проблемы, но команда практически в пятёрке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petr0f
Ответ Пользователь Huawei
Спартак влетел, как вы выразились-один раз Крыльям. С Динамо в кубке не в счёт, там ничего не решающий матч полурезервным составом. Получается Крылья-все подряд? ЦСКА мучается в самой легкой группе, игра тоже не впечатляет, откравенно Федотов провалил первую часть сезона, был хоть намёк об отставке?
от цска большего никто и не ожидал. откровенно от слова "кровь", а не " кравь"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ответ petr0f
просто очков меньше набрал. не говори что не видишь разницу
Разницу в чем? В игре? Спартак по сезону штормит. Сейчас играет плохо, на старте играл в разы лучше. Итог одинаков. В чем разница по итогу? Скакать на горках или стабильно не вывозить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ petr0f
от цска большего никто и не ожидал. откровенно от слова "кровь", а не " кравь"
Умный?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petr0f
Ответ Пользователь Huawei
Умный?
образованный. ничего страшного, закончишь 8-й класс , будешь писать более грамотно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sp.msk.86
Ответ petr0f
не блещет, но и не влетает всем подряд. ну и Федотов не прыгает на бровке, а у последних Спартаковских тренеров это на генном уровне, видимо
Со всем согласен, но причем тут прыжки? Люди разные вообще-то, это что показатель чего-то? Да хоть на голове стоит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ petr0f
образованный. ничего страшного, закончишь 8-й класс , будешь писать более грамотно
Ну значит вам повезло, вас выучили, а я работал с 13 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Бондарчук
Ответ petr0f
не блещет, но и не влетает всем подряд. ну и Федотов не прыгает на бровке, а у последних Спартаковских тренеров это на генном уровне, видимо
Федотов спокоен как удав всегда почти, не хватает ему чуть экспрессии, хотя не мешало бы гавкнуть на того же Зэ что бы он перестал идти в дриблинг на последних минутах матча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Ответ Arti22
Все отмечают минусы Абаскаля, а я бы отметил его чуйку оставить Медину до конца, а не Бонгонду
Да мощно 💪 один раз угадал за половину чемпионата
Великое достижение
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arti22
Ответ SMART789
Да мощно 💪 один раз угадал за половину чемпионата Великое достижение
та ладно хорош, были и положительные моменты при нём в игре Спартака, сейчас просто все в негатив ушли и только ошибки его подмечают, которые безусловно есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Межаков
Все мы, даже в секунде от отставки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий