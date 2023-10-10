Руслан Нигматуллин: «Абаскаль уже не нужен «Спартаку», он запутался в мыслях. Необходим отечественный тренер – Черчесов, Карпин»

Руслан Нигматуллин считает, что Гильермо Абаскаль не подходит «Спартаку».

По мнению бывшего вратаря сборной России, «Спартака» и «Локомотива», ничья в дерби с (2:2) не гарантирует, что испанский тренер останется во главе красно-белых.

«Дерби получилось очень интересным, с завораживающим сюжетом. Была классная концовка встречи. Медина чудом спас в « », но ненадолго.

Уже очевидно, что Гильермо не тот тренер, который будет всех побеждать. Испанец уже не нужен этой команде. К сожалению, он запутался в собственных мыслях и сбился с правильного пути.

Уверен в том, что «Спартаку» просто необходим отечественный специалист. Есть два замечательных варианта – и . Они оба способны поставить «Спартак» на ноги», – сказал Нигматуллин.

Абаскаль спасся. Надолго?

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