Руслан Нигматуллин: «Абаскаль уже не нужен «Спартаку», он запутался в мыслях. Необходим отечественный тренер – Черчесов, Карпин»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Валерий Карпин Хесус Медина Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Нигматуллин считает, что Гильермо Абаскаль не подходит «Спартаку».

По мнению бывшего вратаря сборной России, «Спартака» и «Локомотива», ничья в дерби с ЦСКА (2:2) не гарантирует, что испанский тренер останется во главе красно-белых.

«Дерби получилось очень интересным, с завораживающим сюжетом. Была классная концовка встречи. Медина чудом спас Абаскаля в «Спартаке», но ненадолго.

Уже очевидно, что Гильермо не тот тренер, который будет всех побеждать. Испанец уже не нужен этой команде. К сожалению, он запутался в собственных мыслях и сбился с правильного пути.

Уверен в том, что «Спартаку» просто необходим отечественный специалист. Есть два замечательных варианта – Черчесов и Карпин. Они оба способны поставить «Спартак» на ноги», – сказал Нигматуллин.

Абаскаль спасся. Надолго?

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32 комментария

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Дмитрий Агалаков
Есть только одна вещь в мире, которая задолбала сильнее, чем непрекращающиеся разговоры о необходимости убрать Абаскаля - Дима Маликов с рекламой Озон.
+37
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Усатый КозлоБык ©
Руслан а ну слышь в душ пошли!!!
+12
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Усатый КозлоБык ©
Руслан а ну слышь в душ пошли!!!
Чем это вы там заниматься будете? Учить труды Архимеда?
+3
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+3
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Andy Tucker
вот сколько платят таким пиарщикам? ведь топы Лукойла не читают эти "интервью экспертов". эта травля Абаскаля слишком даже для нашего РПЛ, аналогов не помню
+3
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+3
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Spaten
Ответ Дмитрий Агалаков
Есть только одна вещь в мире, которая задолбала сильнее, чем непрекращающиеся разговоры о необходимости убрать Абаскаля - Дима Маликов с рекламой Озон.
А КВН реклама Мегафона?))
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Артур Межаков
По какому кругу?...
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nmnackjbxkasbk
запиленная пластинка.
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Красная стрела
От одного плевались все в сборной с евро 20. Так же говорили, что поплыл. А другой с Ростовом летит и опять же стой же сборной, которая вообще ничего не показывает. Это какие- то другие плавуны?
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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Уж лучше тогда Юран, чем эти двоя
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Ivan Petrov
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У людей похоже вообще нет в голове что-то своего. Повторяют за другом одно и тоже как попугаи
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Дмитрий
Фарерские рыбаки и стыки РПЛ. Отличные варианты от мамкиного диджея.
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Uriah Heep
Замечательные варианты?! Черчесов или Карпин?! Он серьезно об этом говорит?
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Fazy10
назначьте уже черчеса , хочется уже на этот цирк посмотреть.
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ olander
Я за Парфенова 🤡
Леонида?
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КБ Сергей
Журналюги раскручивают карусель слива очередного тренера и предлагают самые банальные и провальные для Спартака варианты… Надоели, собаки сутулые, на…
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Павел Ермаков
Надо брать обоих одновременно.)Потом ржать будем долго
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Сергей Жарковский
Ответ Spaten
А КВН реклама Мегафона?))
В рекламе Мегафона теперь и Дзюба.😂
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Georgii Neverov
Достали уже с карпиным и с черчесовым, надо порядок в команде наводить а не тренеров менять...
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Korotkov R.A.
Ответ Павел Ермаков
Надо брать обоих одновременно.)Потом ржать будем долго
Уже проходили. В итоге более молодой самец сожрет старого.
Приятного просмотра)
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Nick Dovgo
назначить сразу и Черчесова и Карпина было бы интересным ходом в сложившейся ситуации
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Николай Рвачев
Ответ Красная стрела
От одного плевались все в сборной с евро 20. Так же говорили, что поплыл. А другой с Ростовом летит и опять же стой же сборной, которая вообще ничего не показывает. Это какие- то другие плавуны?
Нет, это своё гавно( можно?)!
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Victor Pavlovuch
Предлагаю Гаспаряна или Талаоаева - самое то для Спартака! Спартак без клоунов не Спартак , а с ними то самое!
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muradka66
Руся, шёл бы ты подальше, как и все подобные легенды, ветераны и прочая нечисть
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Lionel Hutz
Предлагаю Газзаева - это два в одном - и Валерий Георгиевич и усатый.
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Франческо Тотти
Эчпочмак с горячим чаем - вот что нужно Нигматуллину.
А не рассуждения о том, кто нужен Спартаку.
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