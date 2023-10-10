Руслан Нигматуллин: «Абаскаль уже не нужен «Спартаку», он запутался в мыслях. Необходим отечественный тренер – Черчесов, Карпин»
Руслан Нигматуллин считает, что Гильермо Абаскаль не подходит «Спартаку».
По мнению бывшего вратаря сборной России, «Спартака» и «Локомотива», ничья в дерби с ЦСКА (2:2) не гарантирует, что испанский тренер останется во главе красно-белых.
«Дерби получилось очень интересным, с завораживающим сюжетом. Была классная концовка встречи. Медина чудом спас Абаскаля в «Спартаке», но ненадолго.
Уже очевидно, что Гильермо не тот тренер, который будет всех побеждать. Испанец уже не нужен этой команде. К сожалению, он запутался в собственных мыслях и сбился с правильного пути.
Уверен в том, что «Спартаку» просто необходим отечественный специалист. Есть два замечательных варианта – Черчесов и Карпин. Они оба способны поставить «Спартак» на ноги», – сказал Нигматуллин.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Приятного просмотра)
А не рассуждения о том, кто нужен Спартаку.