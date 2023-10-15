Роберто покинет «Барсу» летом – контракт не продлят. Защитник может перейти в МЛС или Саудовскую Аравию

Серджи Роберто проводит последний сезон в «Барселоне».

Контракт 31-летнего защитника с каталонским клубом действует до конца текущего сезона, он не будет продлен. Об этом в эфире btv esports сообщил журналист Diario Sport Тони Хуанмарти. не входит в планы Хави на будущее.

Испанец может продолжить карьеру в или Саудовской Аравии. По информации Mundo Deportivo, вариант с переходом в американскую лигу больше привлекает игрока.

Роберто находится в системе «Барселоны» с 2006 года, он дебютировал за основную команду в 2010-м. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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