Роберто покинет «Барсу» летом – контракт не продлят. Защитник может перейти в МЛС или Саудовскую Аравию
Серджи Роберто проводит последний сезон в «Барселоне».
Контракт 31-летнего защитника с каталонским клубом действует до конца текущего сезона, он не будет продлен. Об этом в эфире btv esports сообщил журналист Diario Sport Тони Хуанмарти. Роберто не входит в планы Хави на будущее.
Испанец может продолжить карьеру в МЛС или Саудовской Аравии. По информации Mundo Deportivo, вариант с переходом в американскую лигу больше привлекает игрока.
Роберто находится в системе «Барселоны» с 2006 года, он дебютировал за основную команду в 2010-м. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Грустно будет расставаться со своим воспитанником, но правда пора..
или это в порядке вещей видимо
1 - универсальности
2 - того гола в ворота ПСЖ
3 - собственный воспитанник
ничего против него не имею, но я застал много составов Барсы с 99 года, и ни в какой из них, он раньше бы не пробился