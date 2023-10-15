Роберто покинет «Барсу» летом – контракт не продлят. Защитник может перейти в МЛС или Саудовскую Аравию

Теги МЛС Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто проводит последний сезон в «Барселоне».

Контракт 31-летнего защитника с каталонским клубом действует до конца текущего сезона, он не будет продлен. Об этом в эфире btv esports сообщил журналист Diario Sport Тони Хуанмарти. Роберто не входит в планы Хави на будущее.

Испанец может продолжить карьеру в МЛС или Саудовской Аравии. По информации Mundo Deportivo, вариант с переходом в американскую лигу больше привлекает игрока. 

Роберто находится в системе «Барселоны» с 2006 года, он дебютировал за основную команду в 2010-м. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однажды в Космосе
много добра и пользы принёс Роберто. Помню эль классико Реал Барселона счёт 2-2 идёт 92 я минута Роберто на своей половине поливине отбирает мяч и начинает атаку а дальше гол Месси, 3-2 победа Барселоны
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милдронат Бромантанов
Ответ Однажды в Космосе
много добра и пользы принёс Роберто. Помню эль классико Реал Барселона счёт 2-2 идёт 92 я минута Роберто на своей половине поливине отбирает мяч и начинает атаку а дальше гол Месси, 3-2 победа Барселоны
А как же величайший камбэк против ПСЖ и решающий гол Роберто на последних секундах?
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Comment
Ответ Однажды в Космосе
много добра и пользы принёс Роберто. Помню эль классико Реал Барселона счёт 2-2 идёт 92 я минута Роберто на своей половине поливине отбирает мяч и начинает атаку а дальше гол Месси, 3-2 победа Барселоны
помню, тогда ещё Месси снял футболку и показал болельщикам реала ,потом в паузе кадр как будто Месси держит одной рукой футболку и перекрестился, ращошлось по всему инету
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
la_masia
Ответ Женя Некрасов
Так поступать с легендой…
Как? Нормально там всё. Он прекрасно понимает текущую ситуацию и свои возможности.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Успехов Серджи Роберто - трудяга, работяга!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однажды в Космосе
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
не позорьтесь
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очевидное невероятное
из старой гвардии когда уйдёт С Роберто останется Тер штеген..но такова жизнь
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Легенда!:)) Забил один из самых важных голов в истории футбола!:))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Comment
Ответ Shuller18
Неимоверное днище, которое видать из жалости столько времени держали в команде и наконец-то сдались, сил терпеть не осталось. Символ выпускника Ла Масии последних лет 10.
написал болельщица реала
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
раз помнишь Роберто ,значит следил за его матчами ,и очень хорошо его запомнил!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Павлов
Остался единственный, кто играл при Гвардиоле
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alinho11
В Майами
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Честно говоря, Серджи пора бы уже - совсем не тянет даже на выход со скамейки.

Грустно будет расставаться со своим воспитанником, но правда пора..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Никитов
На мой взгляд уже несколько лет только за былые заслуги в составе
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ No Comment
написал болельщица реала
Да, и что? В Реале такие не задерживаются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Игорь Павлов
Остался единственный, кто играл при Гвардиоле
Хави остался)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ Милдронат Бромантанов
А как же величайший камбэк против ПСЖ и решающий гол Роберто на последних секундах?
секта когда нибудь перестанет судейский беспредел называть величайшим?
или это в порядке вещей видимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ak83
Ответ DJIGURDEZ
Роберто всегда был середняком, которого держали из-за 1 - универсальности 2 - того гола в ворота ПСЖ 3 - собственный воспитанник ничего против него не имею, но я застал много составов Барсы с 99 года, и ни в какой из них, он раньше бы не пробился
Роберто это улучшеная версия Габи который играл в начале века.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Кирилл
Честно говоря, Серджи пора бы уже - совсем не тянет даже на выход со скамейки. Грустно будет расставаться со своим воспитанником, но правда пора..
Он всю жизнь играл универсально. Его использовали просто везде где только можно. Этим самым он, вместо успешного развития на определённой изначальной позиции ЦП/ОП, отдал всего себя во благо любимого клуба. За это ему огромное уважение и спасибо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ak83
Играл на всех позициях кроме вратаря. Каши никогда не портил но и топарюгой не стал. Самые лучшие свои матчи провел против Реала как не странно, но один матч стоит особняком. Барселона-ПСЖ 6:1 и победный гол Роберто. В тот момент проснулись люди даже в соседнем пятиэтажке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DJIGURDEZ
Роберто всегда был середняком, которого держали из-за
1 - универсальности
2 - того гола в ворота ПСЖ
3 - собственный воспитанник
ничего против него не имею, но я застал много составов Барсы с 99 года, и ни в какой из них, он раньше бы не пробился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olimbek
Мистер Ремонтада!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Куда бы не перешёл Сержи Роберто - РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ КАПИТАНУ и последнему играющему ветерану из дрим тим Барселоны Гвардиолы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий