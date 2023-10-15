Родриго: «Мне не нравится играть на позиции девятки, но в «Реале» я вынужден это делать. В сборной я перемещаюсь по всему полю»

Родриго сказал, что в «Реале» ему не нравится играть на позиции девятки.

«Всегда важно уметь выполнять разные роли. Я всегда давал понять, что мне удобно играть на флангах. Просто мне не нравится играть в роли девятки, на клубном уровне я вынужден это делать.

Здесь, в сборной, я могу действовать по всему полю, это помогает моей игре. Важно уметь выполнять все функции, это повышает шансы на то, что тебя не заменят. Это важно для меня», – сказал бразильский вингер.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию