Родриго: «Мне не нравится играть на позиции девятки, но в «Реале» я вынужден это делать. В сборной я перемещаюсь по всему полю»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига тактика Родриго Футбол

Родриго сказал, что в «Реале» ему не нравится играть на позиции девятки.

«Всегда важно уметь выполнять разные роли. Я всегда давал понять, что мне удобно играть на флангах. Просто мне не нравится играть в роли девятки, на клубном уровне я вынужден это делать.

Здесь, в сборной, я могу действовать по всему полю, это помогает моей игре. Важно уметь выполнять все функции, это повышает шансы на то, что тебя не заменят. Это важно для меня», – сказал бразильский вингер. 

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15 комментариев

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Фанат спорта01
какая разница где он играет если у него реализация на уровне любителя.
+25
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Артемий Дмитриев
Ну просто реал не купил нападающего, поэтому Родриго и служит затычкой на каждой позиции
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Rova Esenov
Ответ Фанат спорта01
какая разница где он играет если у него реализация на уровне любителя.
от души сказано
+3
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Тухель
Так у Бразилии есть топарь Ришарлисон и по этому без шансов на роль 9.
+3
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Leon Petov
А во дворе все любят центр напа играть
+2
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Deze Deze
Ну вообще Родриго малость преувеличивает. Его текущая позиция в Реале не фланговая, но и прям 9-кой его не назвать, Реал сейчас в принципе играет без классического девятого номера.
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Cearvm
Ответ Артемий Дмитриев
Ну просто реал не купил нападающего, поэтому Родриго и служит затычкой на каждой позиции
Реал купил нападающего, поэтому в Реале играет нападающий - Хоселу. А Родриго уже больше на скамейке сидит и не хочет подстраиваться. Играли бы и с флангами, если бы не форма Беллингема.
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Геннадий Тимченко
Ответ Тухель
Так у Бразилии есть топарь Ришарлисон и по этому без шансов на роль 9.
ну как-то они жиденько последний матч на своём поле сыграли - как бы кто куда не перемещался (в том числе покерист-король вечеринок)🤢
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Ophiomorph
Этого на продажу бы. Совсем не нравится его отношение ни на поле ни за его пределами в последнее время.
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Игорь Новиков
Не нравится - можешь на лавке посидеть, например. Хоселу или Браим поиграют.
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Farhodjon Kenjayev
срочно продаётся молодой бразилский вингер
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Нефанатик
Будь у Родриго такой же пиар и такая поддержка как у Винисиуса, о винисиусе никто бы не услышал. Игрок умный, в важных матчах стабильно выручал, что не скажешь о жертве расизма.
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Merdan Ataberdiyev
осторожно с такими комментариами Родриго, скоро эту позицию отбират будет не лехко у Хоселу
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Нефанатик
Ответ Cearvm
Реал купил нападающего, поэтому в Реале играет нападающий - Хоселу. А Родриго уже больше на скамейке сидит и не хочет подстраиваться. Играли бы и с флангами, если бы не форма Беллингема.
Причем тут форма центрального полузащитника? Реал играет идиотские 4-4-2. А ему удобнее 4-3-3
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