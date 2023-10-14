Ари о «Спартаке»: «Обвинения в адрес Абаскаля – абсолютно неправильный подход! Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ари Гильермо Абаскаль Футбол

Ари считает, что «Спартак» должен дать Гильермо Абаскалю время.

В текущем сезоне Мир РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 17 очков после 11 туров. 

«Обвинения в адрес Абаскаля – абсолютно неправильный подход! Я не согласен. Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время.

Результаты команды – далеко не только его проблема. Атмосферу создают еще и сами футболисты. Именно они должны сидеть, разговаривать, думать как стать лучше, биться, быть друг за друга», – сказал бывший нападающий «Спартака». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

16 комментариев

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Хамыч
Да что там несколько лет , пожизненный с ним контракт заключите....
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Veld
когда Ари достаёт свой язык из чужого очка, его речь сразу становится яснее и стройнее
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Eugene Maksimov
Если с точки зрения футбола то ему надо дать доработать до конца сезона (если не будет совсем падений ) а потом спросить!или похвалить.Спартак должен уметь преодолевать сложные ситуации,без спадов не бывает всё равно!если с точки зрения постеров....надо спросить у Кузмича наверно.....мб Мостовой или Тихонов....
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КБ Сергей
Если видно, что тренер ставит игру, игроки при нём прогрессируют, но где-то не хватает стабильности, где-то мастерства, а где-то просто удачи, но команда бьётся за тренера, за болельщиков и друг за друга, то тренеру нужно дать время и результат придёт. При всём уважении к Абаскалю, дела идут всё хуже и хуже и разглядеть его идеи, рост игроков и непреодолимое желание игроков биться за тренера, никак не получается.
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.ru
не факт...
вон Федуну, почти двадцать лет дали... так и не построил
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Владимир Царьков
Осталось ещё одну легенду про Абаскаля спросить - Мукунку.
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Konstantin Zorin
А какие есть аргументы за то, чтобы дать Абаскалю поработать ещё несколько лет? Типа, он ещё молодой, учится, да ещё мало времени прошло, вот придут не квивоногие игроки и тогда уж? Так может какой-то план затребовать от Абаскаля на ближайшие годы? Ну, как бизнес план на предприятии. Чтобы знать, хотя бы, примерно, сколько нужно времени на строительство команды, сколько бабла нужно ещё вбухать, кого ещё купить. А то, так можно лет пять провести в середине таблицы, а потом сказать, что это ошибка. А может те, кто за многолетнее пребывание Абаскаля, попутали Спартак с каким-то другим клубом? И, Спартак, это тот клуб, на котором можно учиться годами?
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Ответ КБ Сергей
Если видно, что тренер ставит игру, игроки при нём прогрессируют, но где-то не хватает стабильности, где-то мастерства, а где-то просто удачи, но команда бьётся за тренера, за болельщиков и друг за друга, то тренеру нужно дать время и результат придёт. При всём уважении к Абаскалю, дела идут всё хуже и хуже и разглядеть его идеи, рост игроков и непреодолимое желание игроков биться за тренера, никак не получается.
руководство на днях чётко дало сигнал о работе тренера, почему продолжаем его топить?
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Кирилл Демченко
Ответ Гладиатор911
Наивно полагать, что придёт новый тренер, и сразу станем чемпионами. Дело не в тренере, а в руководстве. Физики никакой, команда на один тайм. Защита проходной двор.
то есть это не тренер виноват что у них физики не хватает?! то есть это не тренер виноват что не может настроить защиту ?! мальчик , не вбухали уже 40 млн . результатов никаких нету , плюс он ещё избавляется от неудобных ему игроков
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Artie Bukko
Ответ Кирилл Демченко
то есть это не тренер виноват что у них физики не хватает?! то есть это не тренер виноват что не может настроить защиту ?! мальчик , не вбухали уже 40 млн . результатов никаких нету , плюс он ещё избавляется от неудобных ему игроков
проблема вашего мышления в том, что вы ищете виноватых, а не решения
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