Ари считает, что «Спартак» должен дать Гильермо Абаскалю время.

В текущем сезоне Мир РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 17 очков после 11 туров.

«Обвинения в адрес Абаскаля – абсолютно неправильный подход! Я не согласен. Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время.

Результаты команды – далеко не только его проблема. Атмосферу создают еще и сами футболисты. Именно они должны сидеть, разговаривать, думать как стать лучше, биться, быть друг за друга», – сказал бывший нападающий «Спартака».

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