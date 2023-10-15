Ари о натурализованных бразильцах в сборной России: «Было бы хорошо! Они помогут добиваться крупных результатов. Команда станет мощнее и техничнее»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная России Ари натурализация Футбол

Ари считает, что сборной России по футболу нужны натурализованные бразильцы.

«Если бы в сборной России играли несколько натурализованных бразильцев, как в мини-футболе, было бы хорошо! Текущая сборная, безусловно, достаточно сильная и в ней хорошие игроки, но в дополнение к ним это было бы отличным вариантом.

Это поможет команде стать мощнее и техничнее, потому что сборная России нестабильна. Бразильцы помогут всегда играть на самом высоком уровне и добиваться крупных результатов», – сказал бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара». 

Ари получил гражданство России в июле 2018 года. Он провел 2 матча за сборную России.

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6 комментариев

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JENNINGS
Крупных результатов где? В товарняках с Эфиопией?
+8
-2
+6
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ПавелАвер
крупный результат обыграть Иран?😀
+2
0
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Дмитрий Осипов
Как будто за него нейросеть из 2021 года говорит
+2
0
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catcher69
мвахахахахахаха)))))))))))))))))
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Olga.t
"Заграница нам поможет")))
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Газонокосильщик Хави
Ответ JENNINGS
Крупных результатов где? В товарняках с Эфиопией?
с КНДБСМ
0
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