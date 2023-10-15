Ари о натурализованных бразильцах в сборной России: «Было бы хорошо! Они помогут добиваться крупных результатов. Команда станет мощнее и техничнее»
Ари считает, что сборной России по футболу нужны натурализованные бразильцы.
«Если бы в сборной России играли несколько натурализованных бразильцев, как в мини-футболе, было бы хорошо! Текущая сборная, безусловно, достаточно сильная и в ней хорошие игроки, но в дополнение к ним это было бы отличным вариантом.
Это поможет команде стать мощнее и техничнее, потому что сборная России нестабильна. Бразильцы помогут всегда играть на самом высоком уровне и добиваться крупных результатов», – сказал бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».
Ари получил гражданство России в июле 2018 года. Он провел 2 матча за сборную России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
6 комментариев