Ари о натурализованных бразильцах в сборной России: «Было бы хорошо! Они помогут добиваться крупных результатов. Команда станет мощнее и техничнее»

Ари считает, что сборной России по футболу нужны натурализованные бразильцы.

«Если бы в сборной России играли несколько натурализованных бразильцев, как в мини-футболе, было бы хорошо! Текущая сборная, безусловно, достаточно сильная и в ней хорошие игроки, но в дополнение к ним это было бы отличным вариантом.

Это поможет команде стать мощнее и техничнее, потому что сборная России нестабильна. Бразильцы помогут всегда играть на самом высоком уровне и добиваться крупных результатов», – сказал бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

Ари получил гражданство России в июле 2018 года. Он провел 2 матча за сборную России.

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