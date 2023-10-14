Греция — Нидерланды: прогноз на матч 16 октября 2023, квалификация к ЕВРО-2024

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16 октября 2023 года в греческом городе Афины состоится матч 8 тура квалификационного турнира к ЧЕ-2024 по футболу. Греция на домашнем стадионе «ОПАП Арена» будет принимать Нидерланды. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом. 

В группе B, где помимо команд, играющих в данном матче, сражаются в квалификации еще Гибралтар, Ирландия и Франция. Первые две команды уже потеряли шансы на выход в главный турнир, а Франция уже гарантировала себе место на ЕВРО-2024. В этой встрече во многом будет оспариваться борьба за вторую квоту на главный турнир. Победа одной из команд даст хорошие шансы занять 2 место в группе и пройти дальше, а кто из оппонентов это сможет сделать, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендуемые ставки: Ф2 (0), ТМ (3).

Греция

 

Сборная Греции в своем составе имеет приличное количество игроков крепких европейских команд. Большинство из них все же представляют ведущие греческие команды: «Олимпиакос», «АЕК», «ПАОК». Есть и представители АПЛ, в частности Константинос Цимикас из «Ливерпуля», Мавропанос из «Вест Хэм», Влаходимос из «Ноттингем Форест». А также присутствуют игроки с испанского, голландского, немецкого, итальянского и турецкого чемпионатов.

В квалификации к прошлому Чемпионату Европы 2020 года греческая команда в своей группе J успехов не сыскала, но смогла потрепать нервы довольно хорошим оппонентам, в лице которых Финляндия, Босния и Герцеговина, Армения. По итогу же греки заняли в группе 3 место, набрав 14 очков в 10 встречах и 4 балла им не хватило до второй Финляндии. Причем 9 очков греки набрали в 3 последних турах, выиграв в 3 матчах кряду, а в последней игре удалось обыграть Финляндию (2:1), где проигрывая после первого тайма (0:1), удалось перевернуть ход игры в свою сторону и забить 2 безответных мяча. Но 3 место не давало квоты на финальный турнир к ЧЕ и поэтому не удалось в нем проверить свои силы.

В текущем отборочном турнире к ЕВРО-2024 Греция выглядит довольно неплохо, и набрав 12 баллов в 6 встречах находится сейчас на 2 месте в таблице, которая дает право отобраться на главный турнир ЧЕ-2024. На счету греческой команды сейчас 12 забитых мячей в 6 турах и всего 5 голов пропущено. На 6 баллов они отстают от лидирующей Франции и 3 очка гандикапа имеют над Голландией. В последних двух встречах сборной Греции были победы, сначала был обыгран в домашней встрече скромный Гибралтар (5:0), где Мавропас и Масурас оформили по голевому дублю. А в последнем сыгранном туре случилась виктория в гостевом матче с Ирландией (2:0). Еще в первом тайме греки забили 2 мяча после ударов Якумакиса и Масураса, после чего уже уверенно удержали победный счет.

Результаты Греции в 5 последних сыгранных матчах:

  • 13.10.23 Ирландия — Греция 0:2;
  • 10.09.23 Греция — Гибралтар 5:0;
  • 07.09.23 Нидерланды — Греция 3:0;
  • 19.06.23 Франция — Греция 1:0;
  • 16.06.23 Греция — Ирландия 2:1.

Интересные статические факты Греции:

  • В 5 из 7 последних встречах команда не проигрывала, при этом в активе 4 победы;
  • В последних 2 матчах в качестве хозяев были победы;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает 2 гола за матч;
  • В последних 4 встречах греков не забивают обе команды;
  • В 2 последних матчах команда без пропущенных мячей, при 7 забитых;
  • Только в 1 из 8 последних матчах команды было забито более чем 3 мяча за игру;
  • Команда отличается голом в 2 последних матчах.

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Нидерланды

 

Сборная Голландии имеет довольно крепкий состав, который в основном состоит из игроков ведущих европейских клубов. Есть и небольшое количество игроков представляющих голландский чемпионат, среди них 4 игрока «Аякса»: Пасвеер, Тайлор, Бергвейн, Бергейс; 2 с ПСВ: Люк де Йонг, Ланг; Бейло с «Фейеноорда» и Нопперт с «Херенвен». Из ведущих игроков сборной можно отметить Френки де Йонга из «Барселоны», Депая из «Атлетико», Гакпо и ван Дейка из «Ливерпуля», Маттейса де Лигта из «Баварии», Аке из «Манчестер Сити», Тимбера из «Арсенала».

В прошлом квалификационном турнире к ЧЕ-2020 Нидерланды были близки к первой строчке в группе, но остановились от этого в шаге (всего в 2 баллах) и закончили турнир на второй позиции. Всего же они тогда набрали 19 баллов в 8 сыгранных турах и проиграли только одну встречу в своей группе. Третью Северную Ирландию им удалось опередить на 6 очков. В этих встречах голландцы отличились 24 раза и пропустили всего 7 мячей. В последнем туре группового этапа они тогда обыграли Эстонию (5:0), гед Вейналдум оформил голевой хет-трик. 

На главном же турнире ЕВРО-2020 Нидерланды смогли безоговорочно занять 1 место в таблице группы С, выиграв все 3 встречи в своем квартете с общей разницей в счете (8:2). Самая заруба в этих матчах случилась тогда в первом туре в матче с Украиной, где случилась волевая победа (3:2), при ничейном счете к 85 минуте встречи.

А уже в плей-офф главного турнира голландцы облажались в первой же стадии, где уступили (0:2) скромной Чехии, играя практически весь второй тайм в меньшинстве после удаления на 55 минуте встречи своего ключевого игрока обороны Де Лигта, за игру рукой.

В текущем квалификационном турнире к ЧЕ-2024 Нидерланды пока выглядят не лучшим образом и тому доказательство всего лишь 3 строчка в турнирной таблице. В 5 матчах Голландия набрала 9 очков, выиграв 3 встречи. У Греции на 3 балла в активе больше, но при этом есть 1 игра в запасе у Нидерландов. Пока и результативность не самая лучшая к команды: 9 забитых мячей в 5 матчах, это только третий показатель в группе. А проиграли свои матчи голландцы в двух встречах с Францией, одна из них завершилась победой французов (4:0), а в последнем туре, который проходил 13 октября текущего года, они снова выиграли, но со счетом (2:1), размочить счет Голландии удалось только в концовке встречи.

В предстоящей встрече голландцам главное не проиграть греческой команде, чтобы та оторвалась от них в таблице.

Результаты Голландии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 13.10.23 Нидерланды — Франция 1:2;
  • 10.09.23 Ирландия — Нидерланды 1:2;
  • 07.09.23 Нидерланды — Греция 3:0;
  • 18.06.23 Нидерланды— Италия 2:3;
  • 14.03.23 Нидерланды— Хорватия 2:2 (2:4 с учетом дополнительных таймов)..

Интересные статические факты Голландии:

  • В 5 из 8 последних встречах голландцы не побеждали;
  • В 2 из 3 последних встречах в активе команды победы;
  • Последний гостевой матч для команды был победным
  • В 4 из 7 последних играх голландской сборной забивают обе команды;
  • В 3 последних встречах сборной команды ни разу не было забито 4 и более гола за игру;
  • В 5 последних матчах команда забивает в среднем 2 мяча;
  • Голландцы отличаются голом в 6 последних встречах.

Греция – Нидерланды: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 10 матчей. Огромное преимущество в них на стороне голландцев (8 побед), при одной виктории Греции. А 1 игра закончилась ничейным результатом..

Греция в среднем забивала в этих матчах 0.30 голов (3 забитых мяча), а Нидерланды 2.30 (23 мяча). 

Самая крупная победа в этих встречах была на стороне Голландии (5:0). 

В 5 последних очных поединках сборные команды показали следующий результат:

  • 07.09.23 Нидерланды – Греция (3:0).
  • 01.09.16 Нидерланды – Греция (1:2).
  • 28.04.04 Нидерланды – Греция (4:0).
  • 04.12.91 Греция – Нидерланды (0:2).
  • 21.11.90 Нидерланды – Греция (2:0).

В 5 последних очных встречах 1 победа на счету греческой команды, это было в товарищеской встрече в 2016 году. Последняя же игра в текущем 2023 году была за голландцами.

Стоит заметить, что в 4 из 5 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу и в 4 из 5 встречах тотал голов был меньше 3,5.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Греция – Нидерланды

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния голландскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа Греции — 3.61;
  • Ничья — 3.31;
  • Победа Голландии — 2.15;
  • Ф1 (0) — 2.57;
  • Ф2 (0) — 1.53;
  • ТБ (2,5) — 2.11;
  • ТМ (2,5) — 1.76;
  • ТМ (3) — 1.42;
  • ТБ (3) — 2.95;
  • ОЗ (да) — 1.89;
  • ОЗ (нет) — 1.93.

Для голландской команды важно в этой встрече победить, чтобы переместиться по итогу тура на 2 строчку. Если же Нидерланды проиграют, то они очень усложнят себе ситуацию в борьбе за квоту на главный турнир ЧЕ-2024. По подбору игроков у голландцев приличное преимущество над Грецией, у которой сейчас нет топовых футболистов, способных решить исход любой встречи, в отличие от Нидерландов. Да и в первой очной встрече команд в отборочном турнире у Голландии было большое преимущество над Грецией, как в принципе и во многих других очных битвах В этом матче хорошей ставкой выглядит Ф2 (0), за хороший коэффициент — 1.53. В случае ничейного счета в таком случае ваша сумма ставки вернется обратно.

В последних очных матчах команды не были сверх результативными, да и в 5 последних матчах лишь 1 раз было забито более 3 голов. Можно сделать ставку на ТМ (3), за это дают неплохой кэф 1.42.

Где смотреть матч Греция – Нидерланды

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Греция – Нидерланды
Дата проведения
16 октября, 21.45, «OPAP Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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