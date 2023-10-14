Азербайджан — Австрия: прогноз на матч 16 октября 2023, Квалификация чемпионата Европы

16 октября, в понедельник, сборная Азербайджана на своем поле примет Австрию в рамках 8-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф2 (-1); ТМ 3.

Азербайджан

Сборная Азербайджана еще сохраняет математические шансы на попадание на чемпионат Европы, но по факту уже лишилась всех надежд. Азербайджанцы после пяти игр идут предпоследними в своей группе с четырьмя очками и отстают от австрийцев, занимающих второе место, на девять баллов.

В предыдущем туре команда Джанни де Бьязи гостила в Эстонии, и матч между этими командами скорее определял кто займет последнее место в этой группе. Гости выиграли 2:0 благодаря голам Турала Байрамова и экс-россиянина Рамиля Шейдаева. Воспитанник петербургского «Зенита» реализовал пенальти и забил свой первый гол в текущем отборочном раунде.

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Австрия

В предыдущем туре Австрия на своем поле принимала Бельгию, и победитель в этом матче досрочно завоевывал путевку на континентальное первенство. В итоге бельгийцы под руководством экс-тренера «московского «Спартака» Доменико Тедеско выиграли 3:2, отобрались на Евро, а австрийцы отложили эту задачу как минимум на один матч.

Практически нет сомнений, что Австрия станет второй командой в этой группе, которая поедет в Германию в следующем году. Отрыв от идущих на третьем месте шведов составляет семь очков при одной игре у скандинавов в запасе.

Австрия постарается решить свою задачу уже в Баку. Сейчас у австрийцев подобралась очень сильная сборная, которая не может себе позволить пропустить крупный турнир.

Большинство футболистов сборной играют в немецком чемпионате, причем ряд игроков в ведущих клубах: Конрад Лаймер выступает за мюнхенскую «Баварию», а Марсель Забитцер — за дортмундскую «Боруссию».

При этом у команды Ральфа Рангника есть кадровые потери: не приехал в сборную защитник мадридского «Реала» Давид Алаба из-за травмы, по той же причине пропускает октябрьские игры нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович.

Азербайджан — Австрия: прогноз на матч

Практически нет сомнений, что Австрия добудет в Баку путевку на чемпионат Европы. Букмекерская компания BetBoom того же мнения, давая на победу гостей коэффициент 1.36. Ничья оценивается в 4.99, а успех хозяев умножит ставку на 8.99.

Класс команда очень разный, поэтому можно сделать ставку на австрийцев с форой -1 за 1.61.

При этом вряд ли повторится сюжет первого матча, когда Австрия дома выиграла 4:1, и будет много голов. Скорее всего, хозяева постараются как можно надежнее сыграть в защите, поэтому можно сделать ставку на ТМ 3 за 1.63.

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