Где смотреть сборная Греции – сборная Нидерландов, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 16 октября
В понедельник, 16 октября, сыграют сборная Греции и сборная Нидерландов в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «OPAP Arena».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Греции – сборная Нидерландов
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Сборная Нидерландов: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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