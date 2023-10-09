Роберто о 2:2 с «Гранадой»: «Барса» рассчитывала на победу – нужно не пропускать так много. Стоило сделать домашнюю работу пораньше»

Серджи Роберто разочарован ничьей с «Гранадой».

« » сыграла вничью с «Гранадой», уступая по ходу матча со счетом 0:2. Роберто сравнял счет на 86-й минуте.

«По-хорошему, мы рассчитывали только на победу. При счете 0:2 мы знали, что должны быть осторожны с потерями, потому что они были очень быстры.

Мы были спокойны и проявили терпение. В итоге сыграли вничью. Первый гол сегодня был забит очень быстро. Нужно было быть осторожнее. Думаю, команда боролась до конца, жаль, что мы не набрали три очка. Нам нужно постараться не пропускать так много голов.

Не знаю, насколько был вовлечен в эпизод с [отмененным] голом . Нам стоило сделать домашнюю работу немного раньше. Мы боролись до конца, но этому не дано было случиться», – сказал защитник «Барселоны» в интервью DAZN.

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