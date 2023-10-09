Роберто о 2:2 с «Гранадой»: «Барса» рассчитывала на победу – нужно не пропускать так много. Стоило сделать домашнюю работу пораньше»

Теги Барселона Ла Лига Гранада Серджи Роберто Жоау Феликс Ферран Торрес Футбол

Серджи Роберто разочарован ничьей с «Гранадой».

«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой», уступая по ходу матча со счетом 0:2. Роберто сравнял счет на 86-й минуте.

«По-хорошему, мы рассчитывали только на победу. При счете 0:2 мы знали, что должны быть осторожны с потерями, потому что они были очень быстры.

Мы были спокойны и проявили терпение. В итоге сыграли вничью. Первый гол сегодня был забит очень быстро. Нужно было быть осторожнее. Думаю, команда боролась до конца, жаль, что мы не набрали три очка. Нам нужно постараться не пропускать так много голов.

Не знаю, насколько Ферран был вовлечен в эпизод с [отмененным] голом Жоау Феликса. Нам стоило сделать домашнюю работу немного раньше. Мы боролись до конца, но этому не дано было случиться», – сказал защитник «Барселоны» в интервью DAZN.

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7 комментариев

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Zemanuha
Смешно что местные школьники винят Мадрид и судью.
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Кирилл
Нужно выходить на матч и начинать играть, а не находиться в прострации, пропуская голы, и потом пытаться отыграться…
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Emilpers88
Ответ Bazilic
Да, играли отвратительно Но это не отменяет судейского беспредела. Именно в таких матчах выигрываются титулы. Когда у соперника залетает 2 гола после 2 ударов, а у тебя - ничего. Барса показала характер, но судья прибил Барсу. Уже второй раз за 9 туров
Ну как прибил, ребят? Ну давайте будем последовательны, когда отменили гол Реала в аналогичной ситуации, вы все в одно горло кричали что это 100%-ый офсайд, а сейчас вы говорите что сюдья прибил
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