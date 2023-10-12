«Барса» заплатит Феликсу 4 млн евро за сезон до уплаты налогов, а не 400 тысяч. Зарплату увеличили из-за улучшения финансового состояния клуба (CCMA)

Теги Барселона Атлетико Ла Лига финансовый фэйр-плей Жоау Феликс деньги Футбол

Жоау Феликс получит за сезон в «Барселоне» 4 млн евро до вычета налогов.

Напомним, ранее вице-президент «Барселоны» заявил, что арендованный у «Атлетико» вингер получит 400 тысяч евро за сезон. Это была бы самая низкая зарплата в клубе.

Однако, по информации CCMA, в связи с улучшением финансового состояния «Барселоны» Феликсу увеличат выплаты за сезон в аренде до суммы 4 миллионов евро до вычета налогов. При этом Жоау изначально действительно согласился перейти в клуб на зарплату 400 тысяч евро.

При этом изменения не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, поскольку Ла Лига сама рассчитала справедливую стоимость контракта португальца для лимита расходов на состав, так что эта сумма уже учтена в нем.

Как отмечает Marca, зарплата Феликса в «Атлетико» составляла 14,5 млн евро за сезон до уплаты налогов.

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19 комментариев

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superbro
Антирычаг
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Стахович
Но человек из барсы сказал что он играет за 4000)Всё из-за детской мечты)
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Born is the King
Все таки решили в этот раз обойтись без конвертов.
Как там говорили : " Не верь словам президента Барселоны , симуляциям Альбы и улыбке Бускетса"
+15
-8
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Bazilic
Ответ Стахович
Но человек из барсы сказал что он играет за 4000)Всё из-за детской мечты)
Так он и пришел на зарплату в 400 тысяч. Увеличить зарплату- инициатива клуба
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Kubinec_
в конце сезона будут ему должны как Месси
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proeast
А Атлетико ему остаток в 10,5 млн. платит? 😎
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KMR
И они посидели ещё немного... Пока до 400 тыс в неделю не выросло
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Виталий Ан
Рад что Барселона намерена вознаградить по заслугам Феликса. Дано ничего подобного не было слышно от этого клуба. Хотя даже такая ЗП далека от нормы такого игрока.
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Азрет-Али Айбазов
Похоже Барса пытается заманить игрока на постоянку в следующем сезоне.
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Aleksandr Danilov
Все равно и клуб и игрок молодцы. 4млн это очень мало, почти как у Зобнина
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deco7
А не рановато ли? И хватит ли денег для регистрации Роке зимой?
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BurBon
Получал 14 м чистыми, пошел в Барселону на 400 к. Барса это вершина карьеры для игрока.
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Никита Смолов
Только улучшилось фин положение сразу повышают, я фигел с них )
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Kikker
Осталась ли его зарплата после повышения самой низкой в клубе?
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proeast
Ответ Илья Гапеев
конечно💯
👏🏻
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flowhal
Ла Лига заботится о финасовом благополучии клубов (даже не дает переподписать контракт с воспитанником), но зарплату устанавливает сама
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BurBon
Ответ Никита Смолов
Только улучшилось фин положение сразу повышают, я фигел с них )
Он за копейки играл и один из лучших по стате в команде, почему нет?
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