«Барса» заплатит Феликсу 4 млн евро за сезон до уплаты налогов, а не 400 тысяч. Зарплату увеличили из-за улучшения финансового состояния клуба (CCMA)

Жоау Феликс получит за сезон в «Барселоне» 4 млн евро до вычета налогов.

Напомним, ранее вице-президент «Барселоны» заявил, что арендованный у « » вингер получит 400 тысяч евро за сезон. Это была бы самая низкая зарплата в клубе.

Однако, по информации CCMA, в связи с улучшением финансового состояния «Барселоны» Феликсу увеличат выплаты за сезон в аренде до суммы 4 миллионов евро до вычета налогов. При этом Жоау изначально действительно согласился перейти в клуб на зарплату 400 тысяч евро.

При этом изменения не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, поскольку сама рассчитала справедливую стоимость контракта португальца для лимита расходов на состав, так что эта сумма уже учтена в нем.

Как отмечает Marca, зарплата в «Атлетико» составляла 14,5 млн евро за сезон до уплаты налогов.

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