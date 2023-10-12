«Барса» заплатит Феликсу 4 млн евро за сезон до уплаты налогов, а не 400 тысяч. Зарплату увеличили из-за улучшения финансового состояния клуба (CCMA)
Жоау Феликс получит за сезон в «Барселоне» 4 млн евро до вычета налогов.
Напомним, ранее вице-президент «Барселоны» заявил, что арендованный у «Атлетико» вингер получит 400 тысяч евро за сезон. Это была бы самая низкая зарплата в клубе.
Однако, по информации CCMA, в связи с улучшением финансового состояния «Барселоны» Феликсу увеличат выплаты за сезон в аренде до суммы 4 миллионов евро до вычета налогов. При этом Жоау изначально действительно согласился перейти в клуб на зарплату 400 тысяч евро.
При этом изменения не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, поскольку Ла Лига сама рассчитала справедливую стоимость контракта португальца для лимита расходов на состав, так что эта сумма уже учтена в нем.
Как отмечает Marca, зарплата Феликса в «Атлетико» составляла 14,5 млн евро за сезон до уплаты налогов.
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