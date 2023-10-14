Дмитрий Губерниев: «В «Спартак» я не верю как в потенциального борца за медали. По «Краснодару», «Зениту», «Локо», ЦСКА – здесь все будет интересно»
Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» .
– «Краснодар» на дистанции всего чемпионата может быть так же высоко? Или хотя бы в тройке?
– Я на это надеюсь. Другой вопрос, что по этому поводу думают в Санкт-Петербурге. «Зенит» сейчас начинает быть похожим на самого себя, поэтому нас ждет интересное развитие и концовка.
В «Спартак» я не верю как в потенциального борца за медали. Что касается «Краснодара», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА – здесь все будет очень интересно. Посмотрим еще, что будут показывать «Динамо» и «Ростов», – сказал комментатор.
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