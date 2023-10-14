Дмитрий Губерниев: «В «Спартак» я не верю как в потенциального борца за медали. По «Краснодару», «Зениту», «Локо», ЦСКА – здесь все будет интересно»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» .

– «Краснодар» на дистанции всего чемпионата может быть так же высоко? Или хотя бы в тройке?

– Я на это надеюсь. Другой вопрос, что по этому поводу думают в Санкт-Петербурге. «Зенит» сейчас начинает быть похожим на самого себя, поэтому нас ждет интересное развитие и концовка.

В «Спартак» я не верю как в потенциального борца за медали. Что касается «Краснодара», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА – здесь все будет очень интересно. Посмотрим еще, что будут показывать «Динамо» и «Ростов», – сказал комментатор.

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7 комментариев

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Stadjer
Сказал про Ростов (на каком он там месте внизу), но немного подзабыл про Крылья на втором месте? Прекрасные все-таки эксперты на матч тв работают.
+4
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+4
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Красная стрела
Да бред собачий. Целый пул, примерно равных команд, с разными проблемами. Говорить так безапеляционно, что у одних шанс, а у других нет 🤷🏿‍♂️...
+1
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+1
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Плевал я
Дело то хозяйское, верить или нет
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Алексей Ильин
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Да купит вонь как и ранее вся и всех с потрохами
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Spaten
Хотел губер развести срач, но все смотрели венгров с сербами
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Евгений Кислицын
губа, губа, губошлёп! шлеп, шлёп шлёп, а смысла ноль...
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