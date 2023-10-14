Кечинов о «Спартаке»: «От Абаскаля ждал большего, игру в обороне он не поставил»

Валерий Кечинов ожидал большего от работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Кто-то из тренеров удивил вас по итогам первой трети чемпионата?

– Не то, что удивил, но я предполагал, что Сергей Юран – качественный тренер. Было интересно посмотреть, как он в новом сезоне будет работать в «Пари НН». Как мы видим, команда играет очень интересно и качественно. Естественно, это благодаря таланту главного тренера.

– Может быть кто-то разочаровал?

– Я, как болельщик «Спартака», гораздо большего ждал от Абаскаля. В атаке у «Спартака» игра поставлена. Мы видим, что «Спартак» играет зрелищно и много забивает, но игру в обороне Абаскаль абсолютно не поставил, какие бы игроки там не играли.

В прошлом сезоне были проблемы в обороне, и в этом сезоне мы видим существенные проблемы в обороне. С такой игрой, конечно, сложно претендовать на золотые медали.

– Не удается наладить внутреннюю кухню или грамотно распорядиться ресурсами?

– Сложно сказать. В «Спартаке» собраны очень хорошие и индивидуально подготовленные защитники, но именно в команде они не выглядят одним целым. Мне сложно говорить о причинах, потому что я не нахожусь внутри команды, – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

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