Кечинов о «Спартаке»: «От Абаскаля ждал большего, игру в обороне он не поставил»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран Валерий Кечинов Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Кечинов ожидал большего от работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Кто-то из тренеров удивил вас по итогам первой трети чемпионата?

– Не то, что удивил, но я предполагал, что Сергей Юран – качественный тренер. Было интересно посмотреть, как он в новом сезоне будет работать в «Пари НН». Как мы видим, команда играет очень интересно и качественно. Естественно, это благодаря таланту главного тренера.

– Может быть кто-то разочаровал?

– Я, как болельщик «Спартака», гораздо большего ждал от Абаскаля. В атаке у «Спартака» игра поставлена. Мы видим, что «Спартак» играет зрелищно и много забивает, но игру в обороне Абаскаль абсолютно не поставил, какие бы игроки там не играли.

В прошлом сезоне были проблемы в обороне, и в этом сезоне мы видим существенные проблемы в обороне. С такой игрой, конечно, сложно претендовать на золотые медали.

– Не удается наладить внутреннюю кухню или грамотно распорядиться ресурсами?

– Сложно сказать. В «Спартаке» собраны очень хорошие и индивидуально подготовленные защитники, но именно в команде они не выглядят одним целым. Мне сложно говорить о причинах, потому что я не нахожусь внутри команды, – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

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7 комментариев

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КБ Сергей
В атаке тоже уже всё хреново. В начале сезона что-то получалось, бегали, играли, забивали. Последние 5-7 матчей, с учётом Кубка - тоска зелёная. То ли игроки сливают тренера, то ли тренер сливается сам, но что-то в нашей филармонии сломалось.
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Peter Parker
А что, были такие кому удалось? Даже у Карреры все было очень на тоненького, хотя там и играли более сильные исполнители. У Тедеско 3 Цз тоже не от хорошей жизни было, так хотя бы и сзади где-то числом брали и в атаке всегда крайние высоко поднимались, тот же Айртон чуть ли не всегда на одной линии с Соболевым был. Руй тоже не смог, помучился и в итоге не придумал ничего лучше, чем просто обороняться ниже. Ваноли даже и пытаться не стал, сразу низко сел. Про смешного Олега можно даже не вспоминать…
Абаскаль пытается играть высоко и разыгрывать низом, не думаю, что у него выйдет, но за попытку уже респект
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Ответ КБ Сергей
В атаке тоже уже всё хреново. В начале сезона что-то получалось, бегали, играли, забивали. Последние 5-7 матчей, с учётом Кубка - тоска зелёная. То ли игроки сливают тренера, то ли тренер сливается сам, но что-то в нашей филармонии сломалось.
не заметил, что физически команда не бежит по сравнению с началом, просто с учётом маленькой паузы в чемпионате пришёл логичный спад, за две недели паузы вполне можно подтянуть физику и после перерыва лично я жду качественного рывка по игре...
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wenk
Я и не ждал. Спартак не место для экспериментов, ноунеймы с запада с опытом работы в детсадовской столовке правильный стейк не прожарят
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по игре в обороне мы никогда не выделялись, такая философия нашего клуба и дело совсем не в исполнителях + как я вижу, есть проблемы с физикой у команды, при небольшой паузе между чемпионатами пришёл логичный спад, но я жду улучшения после паузы на сборные...
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Peter Parker
Ответ wenk
Я и не ждал. Спартак не место для экспериментов, ноунеймы с запада с опытом работы в детсадовской столовке правильный стейк не прожарят
А ноунеймы из Красной Пресни и Орджоникидзе?
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wenk
Ответ Peter Parker
А ноунеймы из Красной Пресни и Орджоникидзе?
Первый был легендой клуба, второй вообще-то пришёл после Германии и Авмтрии и в качестве игрока и в качестве тренера. Ну а главное - в тексте ведь сказано "ноунеймы с запада"!!! чего непонятного?
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