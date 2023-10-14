Дмитрий Губерниев: «Думал, Абаскаль более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. «Спартак» берет на вооружение путь «Рубина» со Слуцким»

Теги Спартак Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Меня удивил Абаскаль. Я думал, что он гораздо более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Я уже назвал его «теплым», он и продолжает быть «теплым».

Но поскольку руководство «Спартака» берет на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет. Своя рука – владыка», – сказал журналист и телеведущий.

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8 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
О таком должен говорить думающий человек!!!

и то, думающий не скажет о другом человеке что он не думающий!
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Двоечник
Шел бы греблю свою комментировать в которой он профи, а не хайповать на тренере которому вообще не интересно мнение Губерниева
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lovec23
Много майонеза очень вредно на ночь
+3
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FCCZ
Выискался "профессионал". Иди, вёсла перемеривай. )))
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Доктор Верховцев
Ответ lovec23
Много майонеза очень вредно на ночь
Да там немного! Шлепочек всего.
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Доктор Верховцев
Думал, Абаскаль более думающий, но он оказался менее думающим, чем я думал. Я и не мог подумать, что думать для Абаскаля будет тяжелее, чем я думал.
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Олег Олег
Ничто Губерниев, говорит о тренере с лицензией UEFA категории Pro!
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укротитель троллей
губерниев бери на вооружение путь дзюбы
проще говоря иди на ...
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