Дмитрий Губерниев: «Думал, Абаскаль более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. «Спартак» берет на вооружение путь «Рубина» со Слуцким»
Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Меня удивил Абаскаль. Я думал, что он гораздо более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Я уже назвал его «теплым», он и продолжает быть «теплым».
Но поскольку руководство «Спартака» берет на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет. Своя рука – владыка», – сказал журналист и телеведущий.
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и то, думающий не скажет о другом человеке что он не думающий!
проще говоря иди на ...