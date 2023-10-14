Дмитрий Губерниев: «Думал, Абаскаль более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. «Спартак» берет на вооружение путь «Рубина» со Слуцким»

Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Меня удивил Абаскаль. Я думал, что он гораздо более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Я уже назвал его «теплым», он и продолжает быть «теплым».

Но поскольку руководство «Спартака» берет на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет. Своя рука – владыка», – сказал журналист и телеведущий.

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