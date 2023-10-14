Президент «Торпедо» об отмене допуска России U17: «Нужно на себя смотреть, а не куда-то по сторонам. Есть мнение, но его сначала лучше обсудить с руководителями лиги и РФС»
Президент «Торпедо» прокомментировал отмену допуска сборных России U17.
УЕФА сперва разрешил сборным России до 17 лет вернуться к международным соревнованиям, а затем, после череды бойкотов от европейских сборных, отменил свое решение.
– УЕФА сначала допустил наших юниоров, а потом отменил решение. Как вы считаете, что нужно делать РФС?
– У меня есть свое мнение, но его сначала лучше обсудить внутри с руководителями лиги и РФС, а потом выносить на публичное обозрение. Мне кажется, уже нужно на себя смотреть, а не куда-то по сторонам. Варианты всегда можно найти, – сказал Ярослав Савин.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
2 комментария