Президент «Торпедо» об отмене допуска России U17: «Нужно на себя смотреть, а не куда-то по сторонам. Есть мнение, но его сначала лучше обсудить с руководителями лиги и РФС»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА РФС Первая лига Торпедо Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» прокомментировал отмену допуска сборных России U17.

УЕФА сперва разрешил сборным России до 17 лет вернуться к международным соревнованиям, а затем, после череды бойкотов от европейских сборных, отменил свое решение.

– УЕФА сначала допустил наших юниоров, а потом отменил решение. Как вы считаете, что нужно делать РФС?

– У меня есть свое мнение, но его сначала лучше обсудить внутри с руководителями лиги и РФС, а потом выносить на публичное обозрение. Мне кажется, уже нужно на себя смотреть, а не куда-то по сторонам. Варианты всегда можно найти, – сказал Ярослав Савин.

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2 комментария

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Уся Ваткин
в корень зрит краСавин
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Назар Игорь
Обсуждай не обсуждай, что изменится? Плетью обуха не перешибëшь.
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