«Это связано с раздуванием в скандинавских странах. Решение не окончательное». Сорокин об отмене допуска России U17

Алексей Сорокин не считает окончательным отмену допуска сборных России U17.

УЕФА сперва разрешил сборным России до 17 лет вернуться к международным соревнованиям, а затем, после череды бойкотов от европейских сборных, отменил свое решение.

«По УЕФА, думаю, это точно еще не конец истории. Вопрос еще будет обсуждаться.

Лично мое мнение, что это как‑то связано с раздуванием данной истории в скандинавских странах. В частности, в той же как‑то излишне эмоционально отреагировали, на мой взгляд.

Надеюсь, благоразумие здесь в итоге восторжествует, а данное решение – эмоционально мотивированное. Более того, и окончательным решением это назвать нельзя», – сказал экс-гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и матчей Евро-2020 в Санкт‑Петербурге Алексей Сорокин.

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