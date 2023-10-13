«Это связано с раздуванием в скандинавских странах. Решение не окончательное». Сорокин об отмене допуска России U17

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Швеции по футболу Алексей Сорокин Федерация футбола Швеции Политика Футбол

Алексей Сорокин не считает окончательным отмену допуска сборных России U17.

УЕФА сперва разрешил сборным России до 17 лет вернуться к международным соревнованиям, а затем, после череды бойкотов от европейских сборных, отменил свое решение.

«По УЕФА, думаю, это точно еще не конец истории. Вопрос еще будет обсуждаться.

Лично мое мнение, что это как‑то связано с раздуванием данной истории в скандинавских странах. В частности, в той же Швеции как‑то излишне эмоционально отреагировали, на мой взгляд.

Надеюсь, благоразумие здесь в итоге восторжествует, а данное решение – эмоционально мотивированное. Более того, и окончательным решением это назвать нельзя», – сказал экс-гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и матчей Евро-2020 в Санкт‑Петербурге Алексей Сорокин.

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10 комментариев

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j-rich
Сначала англосаксы, потом поляки, далее прибалты, теперь скандинавы. К новому году ждём врагов из южной Европы
+10
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Константин Эсперов
Ответ Ростовский
Без флага, гимна, игр на своей территории и тд. даже суваться туда нельзя. Только полное равенство возможно для участия в турнирах.
если ты рассматривает футбол как политику да , но как шанс ,что бы проявить себя молодых спортсменам ,нет
+4
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iPatrick
Ответ Ростовский
Без флага, гимна, игр на своей территории и тд. даже суваться туда нельзя. Только полное равенство возможно для участия в турнирах.
Так никто "туда" и не зовет.
Получается цель достигнута.
Полная независимость от МОК, УЕФА, ФИФА и т.д.
Поздравляю.
+4
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ApXuMaHqPuT
Уже и дураку ясно, что российские футболисты на ближайшие годы остались без большого футбола😕
+1
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Pb-SE
Судьи- скандинавы
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razoblachitel
Ответ j-rich
Сначала англосаксы, потом поляки, далее прибалты, теперь скандинавы. К новому году ждём врагов из южной Европы
https://i.redd.it/4nz8fmmjdysb1.jpg
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Pb-SE
Ответ Ростовский
Да. Там нужно будет участвовать только тогда, когда МОК, ФИФА и УЕФА перестанут быть зависимыми от США и политиков. А пока нужно официально объявить о том, что они продались политическим врагам России и бойкотировать их соревнования. Это самое логичное.
Вперед. Объяви сегодня собрание в своей палате, и расскажи об этом Черчиллю с Микки-Маусом, когда они с процедур вернутся.
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