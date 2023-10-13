Андрей Назаров: «Мир хрупок, но крайней почему-то делают Россию. Добрых и правильных израильтян не коснулись санкции, у нас забанили даже юниоров»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой сборная России U18 сборная России U-17 УЕФА сборная Израиля по футболу Андрей Назаров Кубок Первого канала сборная Израиля Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о напряженной ситуации в мире и санкциях против России.

«Мы все видим хрупкость современного мира, но крайней почему-то принято делать Россию. Например, добрых и правильных израильтян не коснулись санкции, их сборные и клубы не отстранены от международных турниров.

У нас же забанили даже юниоров: на УЕФА после положительного решения сразу надавили, и там, как модно говорить, дали заднюю. В хоккее тоже не допущены все: от юниоров и женщин до мужчин.

Надо быть реалистами и понимать, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Поэтому вновь отмечу, что предстоящий Кубок Первого канала по хоккею приобретает для нас дополнительное значение», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ. 

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10 комментариев

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Fat Boy
Шейх Андре Назралла из группировки Камас
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mjordan
Действительно, поди догадайся, почему это "почему-то делают"...
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осетов - пилот болида смерти
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Ответ sd4fmwrvz8
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здесь нельзя писать о евреях и 🏳️‍🌈, и те и те страшно минусуют всегда😆
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Melnikov1968
Понимаю, что сборной необходимо играть, но Кубок первого канала не вызывает никакого интереса. Сугубо личное мнение.
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nolan_90
Когда все это кончится, Назарова в качестве наказания нужно будет лишить доступа к водке.
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Mohnatiy
Ответ ellsbury
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Да там все хороши. У обеих сторон руки в крови по локоть.
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sd4fmwrvz8
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Vovchik333
Да не приобретает КПК никакого значения. Раньше евротуром прикрывались в качестве международного турнира для просмотра игроков (и то на КПК брали не по этому принципу, ведь его выиграть надо всегда), а сейчас совсем не понятно его значение. Сделали бы тогда уж из него турнир 3*3 из игроков КХЛ с делением их на воспитанников разных хоккейных школ. Тогда и динамичнее, и игроки бы играли за что-то большее, чем приз, какой бы он там не был.
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sd4fmwrvz8
Опасно про них писать сразу минусуют и блокируют , и про лгбт тоже , тут их большее количество , они свое Я только-в минусах могут высказывать и в жалобах 😁
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ellsbury
Ответ sd4fmwrvz8
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