Андрей Назаров: «Мир хрупок, но крайней почему-то делают Россию. Добрых и правильных израильтян не коснулись санкции, у нас забанили даже юниоров»

Андрей Назаров высказался о напряженной ситуации в мире и санкциях против России.

«Мы все видим хрупкость современного мира, но крайней почему-то принято делать Россию. Например, добрых и правильных израильтян не коснулись санкции, их сборные и клубы не отстранены от международных турниров.

У нас же забанили даже юниоров: на УЕФА после положительного решения сразу надавили, и там, как модно говорить, дали заднюю. В хоккее тоже не допущены все: от юниоров и женщин до мужчин.

Надо быть реалистами и понимать, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Поэтому вновь отмечу, что предстоящий Кубок Первого канала по хоккею приобретает для нас дополнительное значение», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.