Глава РФС Дюков о России U17: «Теоретическая возможность участия на ЧЕ есть. Решение остается в силе»

У юношеской сборной России остались шансы сыграть на чемпионате Европы.

Об этом заявил президент РФС Александр Дюков. Напомним, позавчера исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«Решение от 26 сентября о допуске сборных остается. На исполкоме должен был рассматриваться технический вопрос, как допускать сборные на 2023-2024 год. На данный момент техническое решение не найдено. Поэтому решений никаких не принято.

То решение остается в силе. Теоретическая возможность участия в юношеском чемпионате Европы есть», – сказал Дюков.

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