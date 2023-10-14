Рэпер Bad Bunny назвал Месси величайшим спортсменом в своем треке: «Теперь все знают, кто G.O.A.T. Это больше не Том Брэди»
Рэпер Bad Bunny в своем треке назвал Лионеля Месси величайшим спортсменом.
Пуэрториканский музыкант упомянул форварда сборной Аргентины в композиции под названием Vuelve Candy B.
«С тех пор как Месси приехал в США, все знают, кто G.O.A.T. Это больше не Том Брэди», – говорится в одной из строчек.
Аргентинец присоединился к «Интер Майами» в качестве свободного агента летом 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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