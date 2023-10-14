Рэпер Bad Bunny назвал Месси величайшим спортсменом в своем треке: «Теперь все знают, кто G.O.A.T. Это больше не Том Брэди»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу НФЛ Том Брэди Интер Майами музыка Футбол

Рэпер Bad Bunny в своем треке назвал Лионеля Месси величайшим спортсменом.

Пуэрториканский музыкант упомянул форварда сборной Аргентины в композиции под названием Vuelve Candy B.

«С тех пор как Месси приехал в США, все знают, кто G.O.A.T. Это больше не Том Брэди», – говорится в одной из строчек.

Аргентинец присоединился к «Интер Майами» в качестве свободного агента летом 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев

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Фарид Харисов
Какой ещё Bunny?
Знаю только Рэббита из Детройта, он ещё победил Папу Дока на баттле.
+27
-4
+23
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Леван Мкртчян
Ответ Yu123
топ-2 исполнитель по стримингам на спотифае
А Лео был топ-1 на Спотифае , но потом переехал в Париж
+15
-1
+14
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Штаны Габора Кирая
Ответ rigobersong
Месси в самом важном и значимом футбольном матче.🇦🇷😎 2 финала ЧМ 2 медали 2 гола 1 победа 240 сыгранных минут 2 раза лучший игрок турнира 1 раз лучший игрок финала рюналду🇵🇹🥴 0 финалов 0 голов 0 медалей 0 минут 0 мвп турнира 0 мвп финала 0 побед
Ригоберка - 100500 комментов про Великого португальца.
+11
-2
+9
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Фарид Харисов
Ответ Yu123
топ-2 исполнитель по стримингам на спотифае
Ни о чем не говорит. А вот рэпера Рэббита знают улицы Детройта, его раунд на Папу Дока уже в истории.
+12
-7
+5
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lemming
— Ты кто?!
— Я писатель, прозаик…
— Да, про каких, к чёрту, заек?!
+4
0
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Audi
Ответ А. Мостовой
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Мостовой в переводе с испанского - "сколько чеканишь?"
+4
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Audi
А я даже не знал кто такой Том Брэди, погуглил, вроде звезда американского футбола
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swzvtc8jq9
Ответ А. Мостовой
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Да
Банан переводится,как banana…
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Владлен
Рэпер за Месси, рупор за Роналду.
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Денис Ширинов
Ответ Фарид Харисов
Какой ещё Bunny? Знаю только Рэббита из Детройта, он ещё победил Папу Дока на баттле.
Багс банни
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Терминатор Айлбибекович
Лео Месси уже лет 10 как ГОАТ в истории Футбола.Мундиаль 2022 году утвердил это официально.
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Audi
Ответ Dauren Nurbatsin
Ну я просто минус ставлю за Брэди
спасибо, ну а я просто в ответ поставил, не благодари
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Dauren Nurbatsin
Ответ Audi
А я даже не знал кто такой Том Брэди, погуглил, вроде звезда американского футбола
Ну я просто минус ставлю за Брэди
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Умелец_Мэнни
Ладно автор, признавайся почему слушал этого Bunny?))
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Даши Жапов
В спорте один-единственный GOAT - это Майкл Джордан. И никто меня в этом не переубедит
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Алексей Толстюк
Ответ Фарид Харисов
Какой ещё Bunny? Знаю только Рэббита из Детройта, он ещё победил Папу Дока на баттле.
У Кэндал Дженне спроси)
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Владлен
Ответ Ramindze
ахахахахах, хорошие выходные видимо с балтикой в обнимку!
Не, там боярышник.
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Bazilic
Ответ Фарид Харисов
Какой ещё Bunny? Знаю только Рэббита из Детройта, он ещё победил Папу Дока на баттле.
Этот кролик сам GOAT
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Андрей Андреев
Ответ Фарид Харисов
Какой ещё Bunny? Знаю только Рэббита из Детройта, он ещё победил Папу Дока на баттле.
Это типа тамошний прообраз нашего Федука, ну или наоборот
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bogdan21101987@icloud.com
Очень важная новость)
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Makto
Г О А Т это Карелин , во всех смыслах
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Enotic
Не люблю реп, но согласен, что Месси - козёл.
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slow focus
держите в курсе
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Мыкола
Реп - это кал
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Игорь Климов
Лео Месси - G O.A.T. 🐐🇦🇷
+1
-1
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