Рэпер Bad Bunny назвал Месси величайшим спортсменом в своем треке: «Теперь все знают, кто G.O.A.T. Это больше не Том Брэди»

Рэпер Bad Bunny в своем треке назвал Лионеля Месси величайшим спортсменом.

Пуэрториканский музыкант упомянул форварда сборной Аргентины в композиции под названием Vuelve Candy B.

«С тех пор как Месси приехал в США, все знают, кто G.O.A.T. Это больше не », – говорится в одной из строчек.

Аргентинец присоединился к « » в качестве свободного агента летом 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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