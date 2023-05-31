Месси и Неймар упоминаются в новом сингле Кендрика Ламара: «5 футов 7 дюймов, я Месси, девочка»

Кендрик Ламар выпустил сингл, в тексте которого упоминаются Неймар и Лионель Месси.

В треке The Hillbillies, записанном совместно с Baby Keem, исполнители сравнивают себя и – подобно футболистам «ПСЖ», они являются одними из самых известных исполнителей в своем музыкальном жанре. В тексте присутствует упоминание схожего роста исполнителей и игроков.

Бразилец упоминается в тексте один раз, в строчке «я передам тебя Неймару, у него найдется время для твоей подружки, девочка». Отсылки к аргентинцу встречаются 6 раз, в частности, Ламар поет: «5 футов 7 дюймов (170 сантиметров, это рост Месси – Sports.ru), я Месси, девочка»

Отмечается, что Кендрик Ламар и Baby Keem присутствовали на домашнем матче « » против «Труа» в Лиге 1 в октябре прошлого года, в котором Месси и Неймар отметились забитыми голами.

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