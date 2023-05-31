Месси и Неймар упоминаются в новом сингле Кендрика Ламара: «5 футов 7 дюймов, я Месси, девочка»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Неймар музыка Футбол

Кендрик Ламар выпустил сингл, в тексте которого упоминаются Неймар и  Лионель Месси.

В треке The Hillbillies, записанном совместно с Baby Keem, исполнители сравнивают себя Лионелем Месси и Неймаром – подобно футболистам «ПСЖ», они являются одними из самых известных исполнителей в своем музыкальном жанре. В тексте присутствует упоминание схожего роста исполнителей и игроков.

Бразилец упоминается в тексте один раз, в строчке «я передам тебя Неймару, у него найдется время для твоей подружки, девочка». Отсылки к аргентинцу встречаются 6 раз, в частности, Ламар поет: «5 футов 7 дюймов (170 сантиметров, это рост Месси – Sports.ru), я Месси, девочка»

Отмечается, что Кендрик Ламар и Baby Keem присутствовали на домашнем матче «ПСЖ» против «Труа» в Лиге 1 в октябре прошлого года, в котором Месси и Неймар отметились забитыми голами.

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9 комментариев

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Очки Дани Алвеса
По количеству предголевых.
А вообще смешно, что спортс настолько скатился, что постит это.
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London.is.blue
Кендрик легенда.
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Леван Мкртчян
Ответ Очки Дани Алвеса
По количеству предголевых. А вообще смешно, что спортс настолько скатился, что постит это.
Да норм. Уж намного лучше, чем большинство привязанных к спорту оффтоп новостей, или спичей депутатов о том, что они думают про фан-айди и прочее.
Кендрик легенда индустрии , спевший про Нея и Лео -- не последних представителей футбола)
Кстати, Ламар единственный человек из наиболее популярных жанров музыки ( поп/рок/рэп), получивший пулитцеровскую премию.
До этого из музыкантов только джазмены и представители классической музыки получали
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Хища
Если такое постить, то пусть пусть хоть автор будет в деле G life. Во-первых, не переводите треки. Во-вторых, Кендр читает, а не поет.
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