Месси и Неймар упоминаются в новом сингле Кендрика Ламара: «5 футов 7 дюймов, я Месси, девочка»
Кендрик Ламар выпустил сингл, в тексте которого упоминаются Неймар и Лионель Месси.
В треке The Hillbillies, записанном совместно с Baby Keem, исполнители сравнивают себя Лионелем Месси и Неймаром – подобно футболистам «ПСЖ», они являются одними из самых известных исполнителей в своем музыкальном жанре. В тексте присутствует упоминание схожего роста исполнителей и игроков.
Бразилец упоминается в тексте один раз, в строчке «я передам тебя Неймару, у него найдется время для твоей подружки, девочка». Отсылки к аргентинцу встречаются 6 раз, в частности, Ламар поет: «5 футов 7 дюймов (170 сантиметров, это рост Месси – Sports.ru), я Месси, девочка»
Отмечается, что Кендрик Ламар и Baby Keem присутствовали на домашнем матче «ПСЖ» против «Труа» в Лиге 1 в октябре прошлого года, в котором Месси и Неймар отметились забитыми голами.
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А вообще смешно, что спортс настолько скатился, что постит это.
Кендрик легенда индустрии , спевший про Нея и Лео -- не последних представителей футбола)
Кстати, Ламар единственный человек из наиболее популярных жанров музыки ( поп/рок/рэп), получивший пулитцеровскую премию.
До этого из музыкантов только джазмены и представители классической музыки получали