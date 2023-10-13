Санабрия о плевке в Месси: «Выглядит так, но я этого не делал. Он был далеко, с Лео ничего не случилось»

Антонио Санабрия заявил, что не плевал в Лионеля Месси.

победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

вышел на замену на 53-й минуте. По ходу второго тайма у него и форварда « » , появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. Когда Лео отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда « ».

Месси после игры заявил: «Я даже не знаю, кто это». Санабрия – воспитанник «Барселоны», за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У него есть совместное фото с Лео.

«Я посмотрел фотографии – выглядит так, словно я плюю в него, но это не так. Он был далеко. Ничего с Месси не случилось.

Да, выглядит так, словно я плюю [в него], но он был далеко. Я полностью отрицаю это», – сказал Санабрия после игры.

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