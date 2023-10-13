Санабрия о плевке в Месси: «Выглядит так, но я этого не делал. Он был далеко, с Лео ничего не случилось»

Теги Торино МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу сборная Парагвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Антонио Санабрия Интер Майами Футбол

Антонио Санабрия заявил, что не плевал в Лионеля Месси.

Сборная Аргентины победила команду Парагвая (1:0) в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

Лионель вышел на замену на 53-й минуте. По ходу второго тайма у него и форварда «Торино» Антонио Санабрии, появившегося на поле на 70-й минуте, случилась стычка, футболисты обменялись репликами на повышенных тонах. Когда Лео отвернулся, Санабрия плюнул в его сторону. Плевок пришелся на газон, не попав в форварда «Интер Майами».

Месси после игры заявил: «Я даже не знаю, кто это». Санабрия – воспитанник «Барселоны», за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У него есть совместное фото с Лео.

«Я посмотрел фотографии – выглядит так, словно я плюю в него, но это не так. Он был далеко. Ничего с Месси не случилось.

Да, выглядит так, словно я плюю [в него], но он был далеко. Я полностью отрицаю это», – сказал Санабрия после игры.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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31 комментарий

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bellyashe
ну серьезно, футболисты всю игру плюются во все стороны, но тут раздули просто потому что это Месси)
+51
-6
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Men77
Эх, Санабрия, гель-движение так за тебя впрягается,а ты заднюю даешь 🤣
+31
-11
+20
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Golden Valley
ВАР в студию
+13
-2
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Begench Berdimuradov
Ответ Евгений Теличко
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каждый раз одно и тоже шуток.
+10
-2
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maks44
Лет через десять Санарбия напишет мемуары "Как я плевал в Месси".
+8
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romanisti89
Ответ Begench Berdimuradov
каждый раз одно и тоже шуток.
одно и тоже шуток
+7
-1
+6
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MK
Ответ bellyashe
ну серьезно, футболисты всю игру плюются во все стороны, но тут раздули просто потому что это Месси)
В стиле оповещение новостей sports.ru
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Кактус Каким
Плюнул и что такого??? Тем более в меську можно
по себе то зачем судить?
+5
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Очевидное невероятное
Попал бы в Месси, поручил бы ответку, Месси не Кристина
+4
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Rosenbaum
Плюнь в Месси и стань знаменитым. ))
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Epicman
Ответ Борис Моисеев
У меня другой вопрос. А где был телохранитель Месси? Почему он не летел в этом момент в слоумо, закрывая своим телом, охраняемую им персону?
Борь, ты бы завязывал уже о мужиках думать)
+3
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Алексей Петров
Ответ Кактус Каким
Плюнул и что такого??? Тем более в меську можно
Можно плювать только в кактусы чтоб не ваняли!!
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МОНТЁР ТуПи
Плевок о Санабрии: "Я даже не знаю этого парня кто мной плюнул в Месси!!!!, но если бы я мог, я б нарушил законы физики и прилетел в эту ПаБлу!!!!!)))
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Antoniom
И тут у него что-то "есть с Лео". Но что - большой секрет)
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Алексей Петров
Месси , стыдно не знать Санабрию!!
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technic
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Iamliam
Ответ bellyashe
ну серьезно, футболисты всю игру плюются во все стороны, но тут раздули просто потому что это Месси)
Ну и для таких вот комментов)
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Квадратное личико
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bellyashe
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svaz
Ответ Квадратное личико
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все три новости высосыны ни то что из пальца, а из носа комара. такой жалкий повод для хейта и накрутки кликбейта
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Павел Сморщков
Ответ Epicman
Борь, ты бы завязывал уже о мужиках думать)
Он уже завязал вроде. И могилка есть.
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Тимофей Кушнир
Этот плевок по популярности обогнал половину российских спортсменов.
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Фаррух Касимов
Ответ Кактус Каким
Плюнул и что такого??? Тем более в меську можно
запахло пустынной верблюжатиной,саксаул, кактусы, плевки корабля пустыни и т. д.🤣🤣🤣
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