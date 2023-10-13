Хавьер Тебас: «Уход Месси и Роналду не стал проблемой для Ла Лиги. Мы распространяемся по всей планете, цифры по-прежнему фантастические»

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Глава Ла Лиги не видит проблемы в уходе Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Форвард «Интер» Майами покинул «Барселону» в 2021 году, нападающий «Аль-Насра» ушел из «Реала» в 2018-м.

«Их уход не стал проблемой. Ла Лига распространяется по всей планете. Наши цифры по-прежнему фантастические.

На протяжении восьми лет мы работали над стратегией роста бренда, команд и турнира. Мы являемся конкурентоспособной лигой, отчасти благодаря хорошей работе наших команд в Европе», – заявил Хавьер Тебас на Festival dello Sport.

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21 комментарий

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Hggg Vggg
У Ла Лиги никаких проблем!
Проблемы только у АПЛ, у Лиги 1, у Серии А. Тебас видимо так занят изучением финансов ПСЖ, что не успевает посмотреть реальные цифры по Испании)
Самый унылый чемпионат из топов
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Snup4ic
согласен, цифры по прежнему фантастические, только не у Ла Лиги, а у АПЛ
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Николай Козлов
Ответ Snup4ic
согласен, цифры по прежнему фантастические, только не у Ла Лиги, а у АПЛ
Мне кажется, никто не сумел так эффективно поработать эти 8 лет на благо АПЛ, как Тебас.
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ЧИКО
Этот человек на самом деле больной. О себе и своей работе говорит. Нет, что с уважением вспомнить этих выдающихся людей, которые на протяжении многих лет подняли Ла Лигу и по имиджу, и финансово и по всякому. Разорвать бы его на мелкие куски. Вот почему в жизни так, что на высших руководящих должностях, часто назначают идиотов…
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Beriya
Как же этот сказочник задолбал, когда же он заткнется
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Николай Козлов
Да? А то что Ла Лига 8 лет назад, когда Тебас пришел, была с отрывом лучшей лигой мира, а теперь плетется где то между Бундеслигой и серией А, тоже не стало проблемой?

Когда Тебас пришел, команды из Ла Лиги брали ЛЧ 5 лет подряд, включая 2 чисто испанских финала с разницей 2 года, а ЛЕ брала исключительно Севилья. В Ла лиге блистали трио MSN и BBC и примкнувший к ним блистательный Атлетико. И конечно там были праймовые Месси и Криштиану. Вот что представляла Ла-лига еще недавно. Так феерически все разрушить - это еще не каждый эффективный менеджер сможет, это нужен талант.
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Тохир Анваров
Их уход проблемой не стал но часть аудитории конечно потеряли.
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kos.vohrt
Как ты уже задолбал.
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Corde Fidelium
Что он несет? Раньше следили за соперничеством двух великих игроков в Ла Лиге. А теперь Барселону с Реалом смотрят только фанаты этих клубов.
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Булат Кошкимбаев
Вообще футбол в целом много теряет. После эпохи Роналду и Месси, скорее всего популярность пойдёт на спад.
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skorpion n
Ответ Кино Музыка
Не знаю как лига, но Барса с помощью Месси могла выбраться из долгов. Он готов был играть на любых условиях, а приносил прибыль почти на миллиард.
это он сам тебе сказал? а зп его? расходы?
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Sekir
Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут как никогда...
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Ночной кошмар Логинова
Уход Месси и Роналду, может, и не стал проблемой для Ла Лиги, а вот твой неуход стал
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el ruso guapo
Не звезди, тебас.
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Marcus-light
Спасибо пока есть Перес и Лапорта. Но они уже старые
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Skotinas
Сейчас большинство звёзд - АПЛ предпочитают, хоть Барса и Реал мечта детства многих.
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felipe89
Ага, ну конечно. Надеюсь, на следующих выборах, Тебас не будет единственным кандидатом на пост главы Ла Лиги, без выборов на безальтернативной основе, как было в прошлый раз
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