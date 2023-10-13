Хавьер Тебас: «Уход Месси и Роналду не стал проблемой для Ла Лиги. Мы распространяемся по всей планете, цифры по-прежнему фантастические»
Глава Ла Лиги не видит проблемы в уходе Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Форвард «Интер» Майами покинул «Барселону» в 2021 году, нападающий «Аль-Насра» ушел из «Реала» в 2018-м.
«Их уход не стал проблемой. Ла Лига распространяется по всей планете. Наши цифры по-прежнему фантастические.
На протяжении восьми лет мы работали над стратегией роста бренда, команд и турнира. Мы являемся конкурентоспособной лигой, отчасти благодаря хорошей работе наших команд в Европе», – заявил Хавьер Тебас на Festival dello Sport.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Проблемы только у АПЛ, у Лиги 1, у Серии А. Тебас видимо так занят изучением финансов ПСЖ, что не успевает посмотреть реальные цифры по Испании)
Самый унылый чемпионат из топов
Когда Тебас пришел, команды из Ла Лиги брали ЛЧ 5 лет подряд, включая 2 чисто испанских финала с разницей 2 года, а ЛЕ брала исключительно Севилья. В Ла лиге блистали трио MSN и BBC и примкнувший к ним блистательный Атлетико. И конечно там были праймовые Месси и Криштиану. Вот что представляла Ла-лига еще недавно. Так феерически все разрушить - это еще не каждый эффективный менеджер сможет, это нужен талант.