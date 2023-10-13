Хавьер Тебас: «Уход Месси и Роналду не стал проблемой для Ла Лиги. Мы распространяемся по всей планете, цифры по-прежнему фантастические»

Глава Ла Лиги не видит проблемы в уходе Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Форвард «Интер» Майами покинул «Барселону» в 2021 году, нападающий «Аль-Насра» ушел из « » в 2018-м.

«Их уход не стал проблемой. распространяется по всей планете. Наши цифры по-прежнему фантастические.

На протяжении восьми лет мы работали над стратегией роста бренда, команд и турнира. Мы являемся конкурентоспособной лигой, отчасти благодаря хорошей работе наших команд в Европе», – заявил на Festival dello Sport.

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