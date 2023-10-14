Винисиус: «Писал Беллингему, что «Реал» – лучший клуб в мире. Мы переписывались несколько месяцев»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

Винисиус Жуниор рассказал, как приглашал Джуда Беллингема в «Реал».

«Мы так счастливы, что Беллингем подписал контракт. Я переписывался с ним несколько месяцев! Писал: «Реал» – лучший клуб в мире». Я знал, что другие команды хотят его заполучить.

Главный скаут «Реала» Хуни Калафат стал моим другом, и он знает, что если я могу помочь, то я это сделаю. То же самое я сделал с Камавинга. Я писал ему, он пришел и выиграл Лигу чемпионов. Надеюсь, так же будет и с Джудом», – сказал бразилец в интервью L’Equipe.

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14 комментариев

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Стахович
Негрейра:Мы переписывались с Эвребе
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Эркинбек Апаканов
Вини скрытый скаут Реала)
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Max Abdrakhmanov
Александр Мостовой: «Писал Абаскалю, что «Зарема» –лучшая в мире». Мы переписывались до ухода Федуна.
+3
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G-Karen
Винисиус молодец. Очень не безразличен к судьбе и перспективам клубах. Видно, что парень хочет провести тут много лет
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kos.vohrt
Ответ llolishe
Винисиус получается за пару минут убедил Беллингема чтобы тот перешел в Реал А Пепка Гвардиолик 3 часа ныл и зря 🤣
У тебя какая-то личная неприязнь к Пепу? Унизил твою любимую команду? Осталась какая-то обидка - и ты пытаешься задеть его, называя Гвардиоликом? Тебе 9 лет?..)
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corazón blanco
Джуни Халафат проделывает шикарную работу, не только, как скаут в последнее время, но и как переговорщик. В переговорах участвовал и по Джуду и по Арде. А единственный его промах по подбору игроков на данный момент - Рейньер.
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Valentin Efimenko
Эвоно чё. Карпин вон тоже писал Фалькао год, что Спартак лучший клуб в мире,но он , гаденыш, к нам не поехал. Не поверил, вроде как
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Tristan...
Ответ llolishe
Винисиус получается за пару минут убедил Беллингема чтобы тот перешел в Реал А Пепка Гвардиолик 3 часа ныл и зря 🤣
Какие «пару минут»? В тексте написано - несколько месяцев. Это, очевидно, больше трёх часов
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