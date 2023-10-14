Винисиус: «Писал Беллингему, что «Реал» – лучший клуб в мире. Мы переписывались несколько месяцев»

Винисиус Жуниор рассказал, как приглашал Джуда Беллингема в «Реал».

«Мы так счастливы, что Беллингем подписал контракт. Я переписывался с ним несколько месяцев! Писал: «Реал» – лучший клуб в мире». Я знал, что другие команды хотят его заполучить.

Главный скаут «Реала» Хуни Калафат стал моим другом, и он знает, что если я могу помочь, то я это сделаю. То же самое я сделал с Камавинга. Я писал ему, он пришел и выиграл Лигу чемпионов. Надеюсь, так же будет и с Джудом», – сказал бразилец в интервью L’Equipe.

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