Винисиус Жуниор: «В Валенсии группа людей оскорбляет игрока – а команда выходит на следующий матч как ни в чем не бывало, при своих фанатах, без снятия очков? Это должно измениться»

Теги Рио Фердинанд Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Неймар Килиан Мбаппе Александер Чеферин Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор рассказал, как следует бороться с дискриминацией.

– Если я буду бороться с расизмом в одиночку, система меня перемелет. Когда же мы все вместе, когда важные люди – президент Бразилии, президент УЕФА, Мбаппе, Неймар, великие футболисты вроде Рио Фердинанда, который всегда пишет мне и поддерживает в этой борьбе, – обращают внимание на эту проблему внимание, это придает дополнительный вес.

– Много разговоров о том, что следует уходить с поля. Думаете, это хорошая идея?

– Главное – я считаю, что мы, игроки, уже и так многое делаем, теперь лиги должны выполнить свою работу. В Валенсии целая группа болельщиков оскорбляет игрока – а на следующий матч команда выходит как ни в чем не бывало? При своих фанатах, без снятия очков, без санкций? Это должно измениться.

Думаю, мы должны действовать так, чтобы расисты боялись говорить вещи, способные задеть меня или повлиять на их собственную жизнь. Должно прийти понимание, – сказал вингер «Реала».

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20 комментариев

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Евгений Фатьянов
Как же он достал ныть!
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Hunteralex
Вроде же говорил, что весь стадион оскорбляет. Не уследишь за показаниями и нюансами
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Zlatan Ibra
Согласен, травлю Магуайера пора прекращать!
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Satvaldino
Идиот. Цель болельщиков домашней команды - болеть против команды гостевой. Поэтому там будут разные выкрики, как на национальной почве, так и на расовой. У Винисиуса достаточно таланта, чтобы отрезать все нападки игрой, но он решил поиграть в депутата. Скоро с Рэшфордом будут баллотироваться.
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Алексей Иванов
ребята вроде Тчуамени или Рюдигера почему то молчат, один бедный Винни наслушался
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Нефанатик
Группа людей? В суде был весь стадион. В Реале один клоун провоцирует весь стадион и соперников и он выходит на следующий матч без дисквалификации.
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Andrey Andreev
Ленивый черт до сих пор пытается выставить дураками всех кроме себя. Но у него ничего не выйдет, уже понятно, что он из себя ничего не предстааляет
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Sarumian
Как же бесит этот нытик.

Реал ещё пожалеет, что он у них играет.
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ygcn5c2ty9
тут и от обратного работает
-какая-то группа людей выкрикивает какие-то вещи
-команде из-за них должны снимать очки
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Нефанатик
На полгода хотя бы посадить его за дачу ложных показаний и всё! Вопрос с расизмом будет закрыт.
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Sarumian
Если Лига прогнётся под рыдающего негра, то её можно закрывать.
Каждый тур будет находится новый нытик.
К концу сезона эта лига станет - лигой нытья.
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Alimoff84
Вроде, как бы, где-то в чем-то прав, но вот одно не дает покоя при этом - ни в одной серьезной лиге, которые подробно освещаются, нет подобного отношения ни к одному из темнокожих, азиатских или других футболистов. Просто так? Не везучий? Сомневаюсь… Да и не так много футболистов однозначно его защищают и высказываются в его поддержку - по ходу знают, что дым не без огня.
А представьте, если бы Магуаер был темнокожим 😱
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catcher69
расизм головного мозга !!!!!!!!!!!!!!!!!
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бек саидов
Да отправьте этого человека обратно в Бразилию , з.... уже своим расизмом.
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Zed_patriot
от Магелана и Васко да Гамы до Винисиуса и Кринжа, мельчают португалоязычники, мельчают...
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igls54
В голове моей опилки да-да-да,
Сочиняю я неплохо иногда
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Антимосковский
не совсем понял, а как связаны добытые по спортивному принципу очки и поведение группы людей, не имеющей отношения к происходящему на поле?
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Халид Бин Валид
Сделал бы вид что не слышит. Вообще умные игроки так и поступают.
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