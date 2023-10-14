Винисиус Жуниор: «В Валенсии группа людей оскорбляет игрока – а команда выходит на следующий матч как ни в чем не бывало, при своих фанатах, без снятия очков? Это должно измениться»

Винисиус Жуниор рассказал, как следует бороться с дискриминацией.

– Если я буду бороться с расизмом в одиночку, система меня перемелет. Когда же мы все вместе, когда важные люди – президент Бразилии, президент УЕФА, Мбаппе, Неймар, великие футболисты вроде Рио Фердинанда, который всегда пишет мне и поддерживает в этой борьбе, – обращают внимание на эту проблему внимание, это придает дополнительный вес.

– Много разговоров о том, что следует уходить с поля. Думаете, это хорошая идея?

– Главное – я считаю, что мы, игроки, уже и так многое делаем, теперь лиги должны выполнить свою работу. В Валенсии целая группа болельщиков оскорбляет игрока – а на следующий матч команда выходит как ни в чем не бывало? При своих фанатах, без снятия очков, без санкций? Это должно измениться.

Думаю, мы должны действовать так, чтобы расисты боялись говорить вещи, способные задеть меня или повлиять на их собственную жизнь. Должно прийти понимание, – сказал вингер «Реала».

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