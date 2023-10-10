Оби Микел о конфликте Санчо и тен Хага: «Тренер не должен говорить так публично. Чего он ждет? Ты высказался публично, игрок – тоже. Почему ты ждешь извинений?»
Джон Оби Микел раскритиковал Эрика тен Хага за отношение к Джейдону Санчо.
В начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.
Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
– Все возмущены, что Санчо не извиняется, но у меня другая точка зрения.
– Что это за точка зрения?
– Тренер не должен говорить то, что он сказал, публично.
– Если мы будем верить тому, что пишут, то Джейдон постоянно опаздывает на тренировки, не показывает стабильную игру. Это не позволяет тренеру высказаться?
– Я бы все равно не стал этого делать публично. Если послушать экс-игроков «МЮ», то все они говорят: если бы такое случилось при Фергюсоне, то ситуацию решали бы в раздевалке. Он справлялся с этим. Без разницы как, но справлялся. Если он решал, что игрок больше не будет выходить на поле, то на этом все заканчивалось. Нельзя выходить и публично критиковать игрока, говоря, что он плохо тренировался.
Чего он ждет от игрока? Ты высказался публично, он высказался публично. Почему ты ждешь извинений? Считаю, с этим должны были разбираться внутри коллектива. Если он опаздывает на тренировки и не выкладывается, то есть иные варианты, – сказал Оби Микел.
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7хаг больше думает о своем статусе и репутации, нежели о футболе)
его конкретно спросили: почему санчо не попал в заявку?
он ответил честно. только конкретика
"Оле-Гуннар Сульшер заявил, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой". И если его спросили бы про Санчо, то он ответил бы тоже самое. Потому что Санчо оказался главным пассажиром, который не принес никакой пользы за все эти сезоны
В твоей вымышленной вселенной фанаты МЮ футбол не смотрят, а только читают желтую прессу? Санчо провалился в МЮ, всё зи енд этого достаточно чтобы его продать, не нужно рассказывать что он опаздывает на тренировки и т.д.
Наверное это другое 😁
возвращаешься, работаешь ещё хуже, плохо выполняешь задачи, при этом получаешь одну из самых высоких зарплат в организации и начальник должен говорить глядя в глаза: «ты не прав, я жду когда ты признаешь это» ???
Сезон ещё не закончен, скоро будет массовая переобувка глоров
Откуда-то берутся плюсы у публики, согласной с этим дурачком.
Тен Хаг вообще слова худого про Санчо не сказал, предельно корректно ответив на вопрос журналиста.
как по мне, он не должен извиняться и в январе уйти, это то, чего бы я хотел