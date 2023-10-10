Оби Микел о конфликте Санчо и тен Хага: «Тренер не должен говорить так публично. Чего он ждет? Ты высказался публично, игрок – тоже. Почему ты ждешь извинений?»

Теги Манчестер Юнайтед Джон Оби Микел премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джон Оби Микел раскритиковал Эрика тен Хага за отношение к Джейдону Санчо.

В начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

– Все возмущены, что Санчо не извиняется, но у меня другая точка зрения.

– Что это за точка зрения?

– Тренер не должен говорить то, что он сказал, публично.

– Если мы будем верить тому, что пишут, то Джейдон постоянно опаздывает на тренировки, не показывает стабильную игру. Это не позволяет тренеру высказаться?

– Я бы все равно не стал этого делать публично. Если послушать экс-игроков «МЮ», то все они говорят: если бы такое случилось при Фергюсоне, то ситуацию решали бы в раздевалке. Он справлялся с этим. Без разницы как, но справлялся. Если он решал, что игрок больше не будет выходить на поле, то на этом все заканчивалось. Нельзя выходить и публично критиковать игрока, говоря, что он плохо тренировался.

Чего он ждет от игрока? Ты высказался публично, он высказался публично. Почему ты ждешь извинений? Считаю, с этим должны были разбираться внутри коллектива. Если он опаздывает на тренировки и не выкладывается, то есть иные варианты, – сказал Оби Микел.

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44 комментария

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ParvizLNDRreal
Конечно. Наконец-то кто-то высказал именно профессиональное мнение. Такие вещи решаются в раздевалке. Внутри клуба.
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Wizard Harry
Ну по сути он прав. Все должно решаться в раздевалке.
7хаг больше думает о своем статусе и репутации, нежели о футболе)
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ParvizLNDRreal
Ответ Cearvm
Они решались в раздевалке 2 полных сезона с разными тренерами и психологами. Но оказалось, что Санчо просто плевать на футбол, он поймал звезду и не изменил отношение к тренировкам, поэтому тен Хаг применил последнее средство - мотивацию через критику в прессе. Санчо в очередной раз отреагировал удобным способом, хотя много где наследил и клуб с партнерами от него ожидаемо отвернулись. Почему фанаты Санчо так умело закрывают глаза на его профессиональные успехи, когда критикуют тренера? Даже Оби Микел признал, что альтернатива была только одна - выкинуть Санчо молча, как Фергюсон сделал с Бербатовым. Что, кстати, едва ли профессиональнее и понятнее для болельщиков.
А ты там находился при этом ? И видел всё это ? Наглядный пример, Реал поблагодарил Азара и пожелал ему удачи в дальнейшем, после его окончания карьеры. Хотя чего ради то? Чувак приезжал с брюхом на сборы. Отыграл несколько матчей, получал конскую зарплату. Но всё же. Реал не вынес сор из избы скажем так. В этом и разница между серьезным клубом, и вот МЮ. У этого шарлатана лысого башню снесло от вседозволенности. Приобрел фристайлера за 100млн, который кроме как на месте крутиться на 360 градусов ничего не может, привез ещё одного фристайлера вместо стены Де Хеа, который не может определится при ударе по воротам. Ногами отбивать, или руками ловить. Да много чего.
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Will Turner
как решать вопрос за закрытыми дверями? сказать сми что у санчо травма, тем самым солгав, а потом аналитики спорцру говорили бы, что тен хаг «зассал» отвечать про санчо
его конкретно спросили: почему санчо не попал в заявку?
он ответил честно. только конкретика
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Сослан Бедоев
Ответ Wizard Harry
Ну по сути он прав. Все должно решаться в раздевалке. 7хаг больше думает о своем статусе и репутации, нежели о футболе)
Тен Хаг пока что показывает лишь то, что не умеет работать со звёздами, решать конфликты. Единственное чего он добился этим высказыванием-это снизил сильно трансферную стоимость одного из самых дорогих активов МЮ.
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Антонио Мартынов
Абсолютно адекватное мнение
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Cristiano Ronaldo
Это логично. Тен Хагу не нравились Криш, Де Хеа, теперь Санчо. Зато Антони, Маунты Маласии, которых он подписал, играют на уровне игроков Лутона. Отсюда и результаты такие ужасные, так как АПЛ это не Эредивизия.
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Блуждающий странник
Почему он ждет извинений? Потому что Санчо недисциплинированный и капризный ребенок, что он доказывает в каждом клубе где играет. Люди из-за своей ненависти к Тен Хагу готовы защищать лентяя, который открыто идет против тренера и за месяц не нашел в себе сил извиниться, а только в ФИФУ играет по ночам. Это в очередной раз доказывает, что плевать Санчо хотел на свою карьеру и на команду. И Санчо должен это осознать, на первом месте тренер. Тен Хаг тренер, а тренер всегда прав, это аксиома. В любом другом клубе не обсуждалась бы даже такая мерзкая выходка игрока. И своей игрой сезонами до и игрой в нынешнем сезоне Санчо доказывает, что тренер прав. Тен Хаг может быть 10 раз физруком, но он пытается привить МЮ дисциплину, а именно отсутствие системы и дисциплины и бьет по МЮ годами
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<CRISTIANO>
Конечно. Полностью согласен. Наконец-то кто-то об этом сказал.
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Блуждающий странник
Ответ Cristiano Ronaldo
Гонево! До Тен Хага, мы при Сульшере стабильно обыгрывали равных себе и даже боролись за чемпионство, а при ЭТХ влетаем даже аутсайдерам.
Так проблемы Сульшера то знаешь с кого начались? С прихода Санчо и Роналду. Приехали такие же "короли" как и Погба, у которых на первом месте они сами, а не команда. И команды не стало. Сульшер потерял раздевалку мигом. И поражения аутсайдерам начались с этого момента, а уволили Сульшера и вовсе после разгромного поражения от Уотфорда. Тен Хаг пришел в команду, которая была по набору очков во второй половине сезона во второй десятке, на старте влетела 4-0 Брентфорду и попал в топ-3. Сезон не закончен, но массовое глорье уже сделало выводы по тренеру на основе меньше чем трети сезона.И ты можешь из-за любви понятно к кому называть Тен Хага физруком, но Сульшер думает идентично

"Оле-Гуннар Сульшер заявил, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой". И если его спросили бы про Санчо, то он ответил бы тоже самое. Потому что Санчо оказался главным пассажиром, который не принес никакой пользы за все эти сезоны
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Тухель
Ответ Cearvm
Они решались в раздевалке 2 полных сезона с разными тренерами и психологами. Но оказалось, что Санчо просто плевать на футбол, он поймал звезду и не изменил отношение к тренировкам, поэтому тен Хаг применил последнее средство - мотивацию через критику в прессе. Санчо в очередной раз отреагировал удобным способом, хотя много где наследил и клуб с партнерами от него ожидаемо отвернулись. Почему фанаты Санчо так умело закрывают глаза на его профессиональные успехи, когда критикуют тренера? Даже Оби Микел признал, что альтернатива была только одна - выкинуть Санчо молча, как Фергюсон сделал с Бербатовым. Что, кстати, едва ли профессиональнее и понятнее для болельщиков.
Ты реально думаешь, что у фанатов МЮ были бы вопросы, если бы Санчо без выноса сора из избы продали бы этим летом млн за 40-50?
В твоей вымышленной вселенной фанаты МЮ футбол не смотрят, а только читают желтую прессу? Санчо провалился в МЮ, всё зи енд этого достаточно чтобы его продать, не нужно рассказывать что он опаздывает на тренировки и т.д.
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Audi
Фанаты Роналду тут пишут, что все должно решаться в раздевалке, и это после его интервью Моргану, когда как Тен Хаг тогда ничего плохого не говорил.
Наверное это другое 😁
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Will Turner
Ответ Guillermo
За закрытыми дверями можно было бы подойти и сказать, глядя в глаза: чувак ты неправ, я жду, когда ты это признаешь.
это что-то вроде: работаешь на работе, тебя начальник отправляет в разгара сезона в отпуск подлечить свои проблемы в нидерланды
возвращаешься, работаешь ещё хуже, плохо выполняешь задачи, при этом получаешь одну из самых высоких зарплат в организации и начальник должен говорить глядя в глаза: «ты не прав, я жду когда ты признаешь это» ???
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Cristiano Ronaldo
Ответ ParvizLNDRreal
Конечно. Наконец-то кто-то высказал именно профессиональное мнение. Такие вещи решаются в раздевалке. Внутри клуба.
САФ и решал, да и нравы при нём царили армейские, поэтому и характер был у игроков, а у нынешнего сброда он отсутствует напрочь.
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davidrigen@gmail.com
Ответ Cristiano Ronaldo
Критиковал! Криштиану Роналду, Давид Де Хеа и теперь Санчо. Всех троих он критиковал и выдавливал из клуба, вот теперь и имеем клуб уровня Бёрнли и Кристал Пэласа. 😐
это не совсем так мягко говоря.Он ни разу не подверг тренировки или качество игры .Если и выживал,то без критики.Санчо получил от ЭТХ кредит времени и доверия,которыми он воспользоваться не смог или не захотел.Де Хея защищал,а Кришу откровенно не давал играть.
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Блуждающий странник
Ответ Cristiano Ronaldo
Это логично. Тен Хагу не нравились Криш, Де Хеа, теперь Санчо. Зато Антони, Маунты Маласии, которых он подписал, играют на уровне игроков Лутона. Отсюда и результаты такие ужасные, так как АПЛ это не Эредивизия.
До Тен Хага результаты у МЮ были сильно хуже с вашими любимцами Де Хеа, Санчо, Погба и Роналду)
Сезон ещё не закончен, скоро будет массовая переобувка глоров
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KataDiaz
Ответ Wizard Harry
Ну по сути он прав. Все должно решаться в раздевалке. 7хаг больше думает о своем статусе и репутации, нежели о футболе)
так почему 7хаг? а не 10хаг?
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rusichi
Микел и на поле был молодцом👍
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haymaker
Иногда кажется, что ольгинские и на футбольных ветках работают 🤣
Откуда-то берутся плюсы у публики, согласной с этим дурачком.
Тен Хаг вообще слова худого про Санчо не сказал, предельно корректно ответив на вопрос журналиста.
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Pavelaznaurov
Во времена Фергюсона таких наглых миллионеров как Санчо просто не было
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Cristiano Ronaldo
Ответ davidrigen@gmail.com
Видимо там была ещё предистория конфликта.Никого ЭТХ так не критиковал
Критиковал! Криштиану Роналду, Давид Де Хеа и теперь Санчо. Всех троих он критиковал и выдавливал из клуба, вот теперь и имеем клуб уровня Бёрнли и Кристал Пэласа. 😐
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damondiamond
жаль, что Оби Микел не учел того, что в прошлом году Тен Хаг дал Санчо почти 6 месяцев, чтобы он привел себя в форму с точки зрения физики и ментального состояния, Санчо тренировался в Нидерландах с тренерами, которых посоветовал ему тренер, но спустя ещё пол года Санчо решает, что он прекрасно играет за МЮ и ему можно делать некоторые вещи, которые нельзя остальным (он играет очень плохо за МЮ), Тен Хаг говорит об этом СМИ и Санчо обижается

как по мне, он не должен извиняться и в январе уйти, это то, чего бы я хотел
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davidrigen@gmail.com
Видимо там была ещё предистория конфликта.Никого ЭТХ так не критиковал
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Audi
Ответ liv6
Здесь не только фанаты Роналду. Найди хотя бы одно интервью, где Гвардиола, Клопп или Моуриньо пинают конкретного игрока? В раздевалке и на тренировках нужно поднимать авторитет, а не находить крайних
а если приведу пример, что тогда?Смешно,особенно про Моуриньо😁
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Дмитрий Бервинов
Ответ Will Turner
это что-то вроде: работаешь на работе, тебя начальник отправляет в разгара сезона в отпуск подлечить свои проблемы в нидерланды возвращаешься, работаешь ещё хуже, плохо выполняешь задачи, при этом получаешь одну из самых высоких зарплат в организации и начальник должен говорить глядя в глаза: «ты не прав, я жду когда ты признаешь это» ???
аналогия не аргумент
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