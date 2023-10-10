Оби Микел о конфликте Санчо и тен Хага: «Тренер не должен говорить так публично. Чего он ждет? Ты высказался публично, игрок – тоже. Почему ты ждешь извинений?»

Джон Оби Микел раскритиковал Эрика тен Хага за отношение к Джейдону Санчо.

В начале сентября между Санчо и главным тренером « » возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

– Все возмущены, что Санчо не извиняется, но у меня другая точка зрения.

– Что это за точка зрения?

– Тренер не должен говорить то, что он сказал, публично.

– Если мы будем верить тому, что пишут, то постоянно опаздывает на тренировки, не показывает стабильную игру. Это не позволяет тренеру высказаться?

– Я бы все равно не стал этого делать публично. Если послушать экс-игроков «МЮ», то все они говорят: если бы такое случилось при Фергюсоне, то ситуацию решали бы в раздевалке. Он справлялся с этим. Без разницы как, но справлялся. Если он решал, что игрок больше не будет выходить на поле, то на этом все заканчивалось. Нельзя выходить и публично критиковать игрока, говоря, что он плохо тренировался.

Чего он ждет от игрока? Ты высказался публично, он высказался публично. Почему ты ждешь извинений? Считаю, с этим должны были разбираться внутри коллектива. Если он опаздывает на тренировки и не выкладывается, то есть иные варианты, – сказал Оби Микел.

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