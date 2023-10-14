Адебайор о праздновании гола перед фанатами «Арсенала»: «Оскорбления в адрес родителей никто не воспринял бы спокойно. Надеюсь, сейчас болельщики могут посмеяться над этим»

Эммануэль Адебайор высказался о своем знаменитом праздновании гола в ворота «Арсенала».

Экс-нападающий перешел из « » в « » в 2009 году. Забив гол в ворота бывшего клуба, он пробежал через все поле, чтобы отпраздновать его перед болельщиками «канониров».

«Я думаю, болельщикам пора забыть о том, что произошло в 2009 году, когда я пробежал через все поле.

Сегодня я проясню: я не думаю, что какой-либо человек спокойно бы воспринял то, что люди скандируют кричалки о его семье и оскорбляют ее, особенно его мать и отца. Я бы сделал все что угодно ради своих матери и отца.

Теперь для меня это позади, и я надеюсь, что это позади и для них. Мы все любим футбол. И я надеюсь, что теперь они смогут посмеяться над этим и двигаться дальше, когда видят это празднование по телевидению и в социальных сетях.

Я желаю этого болельщикам «Арсенала», и я желаю им удачи в этом году», – сказал .

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