Адебайор о праздновании гола перед фанатами «Арсенала»: «Оскорбления в адрес родителей никто не воспринял бы спокойно. Надеюсь, сейчас болельщики могут посмеяться над этим»
Эммануэль Адебайор высказался о своем знаменитом праздновании гола в ворота «Арсенала».
Экс-нападающий перешел из «Арсенала» в «Манчестер Сити» в 2009 году. Забив гол в ворота бывшего клуба, он пробежал через все поле, чтобы отпраздновать его перед болельщиками «канониров».
«Я думаю, болельщикам пора забыть о том, что произошло в 2009 году, когда я пробежал через все поле.
Сегодня я проясню: я не думаю, что какой-либо человек спокойно бы воспринял то, что люди скандируют кричалки о его семье и оскорбляют ее, особенно его мать и отца. Я бы сделал все что угодно ради своих матери и отца.
Теперь для меня это позади, и я надеюсь, что это позади и для них. Мы все любим футбол. И я надеюсь, что теперь они смогут посмеяться над этим и двигаться дальше, когда видят это празднование по телевидению и в социальных сетях.
Я желаю этого болельщикам «Арсенала», и я желаю им удачи в этом году», – сказал Адебайор.
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ну и гнилая сущность никуда не исчезает, судя по всему
Но было бы варианты, я бы сменил, многие его решения мне не нравятся.
Когда Артета выпускает Хавертца из раза в раз я не доволен, когда Арсенал катает нечейку с Фулхэмом в большинстве я не доволен.. Когда полностью переигрывает ман сити я действительно впечатлен.
Чтобы не быть флюгером я, видимо, должен радоваться поражению от 14-й команды Франции?