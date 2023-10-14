Адебайор о праздновании гола перед фанатами «Арсенала»: «Оскорбления в адрес родителей никто не воспринял бы спокойно. Надеюсь, сейчас болельщики могут посмеяться над этим»

Теги Эммануэль Адебайор Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Футбол

Эммануэль Адебайор высказался о своем знаменитом праздновании гола в ворота «Арсенала».

Экс-нападающий перешел из «Арсенала» в «Манчестер Сити» в 2009 году. Забив гол в ворота бывшего клуба, он пробежал через все поле, чтобы отпраздновать его перед болельщиками «канониров». 

«Я думаю, болельщикам пора забыть о том, что произошло в 2009 году, когда я пробежал через все поле. 

Сегодня я проясню: я не думаю, что какой-либо человек спокойно бы воспринял то, что люди скандируют кричалки о его семье и оскорбляют ее, особенно его мать и отца. Я бы сделал все что угодно ради своих матери и отца.

Теперь для меня это позади, и я надеюсь, что это позади и для них. Мы все любим футбол. И я надеюсь, что теперь они смогут посмеяться над этим и двигаться дальше, когда видят это празднование по телевидению и в социальных сетях.

Я желаю этого болельщикам «Арсенала», и я желаю им удачи в этом году», – сказал Адебайор

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17 комментариев

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Karra
не зря говорят, что дурак с годами не становится мудрее, он становится старым дураком
ну и гнилая сущность никуда не исчезает, судя по всему
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Billy_Shears
Ответ Taddy Brain
А те болельщики неадекватны. Да и вообще, еще недавно эти болельщики хотели ухода Артеты, а теперь молятся на него. Лицемеры, что с них взять)
Не поддерживаю оскорблений родственников. Но болельщики не хотят видеть тренера, который два года занимает 8 место с командой, которая 20 лет подряд играла в лиге чемпионов, а хотят видеть тренера, который борется за чемпионство, где тут лицемерие?
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Direct free kick
Бухгалтер слил Адебайора, потому что набить свой карман дороже результатов
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Billy_Shears
Ответ Taddy Brain
Ну тогда, что сейчас не требуете ухода Артеты? Будьте последовательны, если не лицемеры. Либо признайтесь, что вы как флюгеры)
Прочитай внимательно, сейчас он борется за чемпионство.
Но было бы варианты, я бы сменил, многие его решения мне не нравятся.
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Billy_Shears
Ответ Taddy Brain
Прочитай внимательно, вы флюгеры. Надеюсь Артета уйдет из клуба с ветреными болельщиками.
Флюгер подразумевает смену направления, я всегда смотрю в сторону улучшений. Но я тоже надеюсь, что Артета уйдет, до того как сломает Саку, отпустит Смит-Роу и Рамсдейла.
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Taddy Brain
Ответ Billy_Shears
Флюгер подразумевает смену направления, я всегда смотрю в сторону улучшений. Но я тоже надеюсь, что Артета уйдет, до того как сломает Саку, отпустит Смит-Роу и Рамсдейла.
Так у вас смена направления. Где вопли про уход Артеты. После его побед натянуты маски восхищения.
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Billy_Shears
Ответ Taddy Brain
Так у вас смена направления. Где вопли про уход Артеты. После его побед натянуты маски восхищения.
Я хотел чтобы Арсенал выигрывал 17 лет назад, хотел этого когда пришел Артета, хочу этого и сегодня.
Когда Артета выпускает Хавертца из раза в раз я не доволен, когда Арсенал катает нечейку с Фулхэмом в большинстве я не доволен.. Когда полностью переигрывает ман сити я действительно впечатлен.
Чтобы не быть флюгером я, видимо, должен радоваться поражению от 14-й команды Франции?
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Taddy Brain
Ответ Billy_Shears
Я хотел чтобы Арсенал выигрывал 17 лет назад, хотел этого когда пришел Артета, хочу этого и сегодня. Когда Артета выпускает Хавертца из раза в раз я не доволен, когда Арсенал катает нечейку с Фулхэмом в большинстве я не доволен.. Когда полностью переигрывает ман сити я действительно впечатлен. Чтобы не быть флюгером я, видимо, должен радоваться поражению от 14-й команды Франции?
Чтобы не быть флюгером надо не менять мнение о Артете. Говорить об его уходе даже в случае чемпионства. Ведь когда он пришел многие его поливали грязью, потом начали переобуваться. Противно
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Billy_Shears
Ответ Taddy Brain
Любой клуб кроме арсенала)
Ясно, понятно..
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