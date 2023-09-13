«Сити» продал все доступные билеты на домашние матчи АПЛ-2023/24. Билеты на игры с командами «большой шестерки» распродали в первые сутки

«Манчестер Сити» продал все доступные билеты на домашние матчи АПЛ-2023/24.

Как сообщает Manchester Evening News, этим летом « » после консультаций с объединением болельщиков City Matters изменил политику продажи билетов на домашние игры, сделав доступными для продажи большую часть из них одновременно. При этом оставшаяся часть билетов будет реализована во вторую волну продажи в следующем месяце.

Все билеты на домашние матчи до конца сезона, доступные к данному моменту, уже распроданы. При этом билеты на матчи против команд «большой шестерки» были реализованы в первые 24 часа.

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