«Сити» продал все доступные билеты на домашние матчи АПЛ-2023/24. Билеты на игры с командами «большой шестерки» распродали в первые сутки

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«Манчестер Сити» продал все доступные билеты на домашние матчи АПЛ-2023/24.

Как сообщает Manchester Evening News, этим летом «Манчестер Сити» после консультаций с объединением болельщиков City Matters изменил политику продажи билетов на домашние игры, сделав доступными для продажи большую часть из них одновременно. При этом оставшаяся часть билетов будет реализована во вторую волну продажи в следующем месяце.

Все билеты на домашние матчи до конца сезона, доступные к данному моменту, уже распроданы. При этом билеты на матчи против команд «большой шестерки» были реализованы в первые 24 часа.

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28 комментариев

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А что за «большая шестёрка», не уточняется? Сити,Арсенал,Ливерпуль,Тоттэнхем,Ньюкасл, Брайтон?
+24
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ман сити фейк
Когда я говорил 96.6% заполняемость Этихада меня тонной минусовали. У хейтеров Сити каждым годом меньше аргументов. Выиграли ЛЧ, билетов за сутки распродают, трансферном рынке тратят меньше остальных при этом трофеев пылесосят. Скоро станут лучшим клубом АПЛ 21 века.
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+8
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Roman
Лучший клуб мира обрел свою заслуженную популярность
+15
-10
+5
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Собиратель хаоса
Ответ Streetbor
Как раз прошло ровно два года, когда Пеп возмущался неполными трибунами на домашних играх.
Если оба Манчестера будут продолжать в том же духе, то очень скоро у МС болельщиков будет больше, чем у МЮ.
+7
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Виталий Ан
Ответ Roman
Лучший клуб мира обрел свою заслуженную популярность
Круто. За 14 лет из аутсайдера в признание топ клубом и лучшими, от фаната Испании, это победа Сити, Шейхов, и болельщиков. Спасибо. Адекватность восторжествовала. Удачи и вашим фаворитам.
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SaH4r.
нам же тут скаузеры втирали, что у Сити нет болельщиков))
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LechK1nG
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А что за «большая шестёрка», не уточняется? Сити,Арсенал,Ливерпуль,Тоттэнхем,Ньюкасл, Брайтон?
Боссы Челси после таких заявлений будут грозить снятием с турнира, потому что их не включили в "большую шестёрку"
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Фран
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А что за «большая шестёрка», не уточняется? Сити,Арсенал,Ливерпуль,Тоттэнхем,Ньюкасл, Брайтон?
А если добавить ещё и МЮ, то получится "большая семёрка". Как раз любимое число нынешнего тренера Юнайтед.
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Виталий Ан
Ответ SaH4r.
нам же тут скаузеры втирали, что у Сити нет болельщиков))
Дело в том что успехи и те игроки, что стали звездами. Дают новое поколение топ клубу. Буквально через лет 10 даже без успехов Сити, будут болеть люди которые успели влюбится в этот клуб. К примеру МЮ за счет САФ и его времени, до сих пор МЮ считается топ клубом( и контракты, популярность и т. д. Дают прибыль). Так что успехи клубов, напрямую связаны с былыми заслугами. Но это не значит что новые звездные клубы без истории.
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rarog
Да знаем мы эти приколы. Среди бюджетников распространили)))))
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ман сити фейк
Ответ Собиратель хаоса
Если оба Манчестера будут продолжать в том же духе, то очень скоро у МС болельщиков будет больше, чем у МЮ.
По опросам Манчестере за Сити большинство болеют. МЮ популярен благодаря болельщикам из Индии и Бангладеша.
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Under
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А что за «большая шестёрка», не уточняется? Сити,Арсенал,Ливерпуль,Тоттэнхем,Ньюкасл, Брайтон?
сити против сити?
хоть бы мозг включали, когда комменты пишете, ей богу
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Виталий Ан
Ответ OldCityFan
Ну в самом то Манчестере болельщиков у Сити всегда хватало)
Я написал ниже. Да. Так оно и есть. Городские болеют за Сити. (МЮ окраина). Но как раньше МЮ блистал и вознес себя, то и приносит сейчас плоды. Команда 10 лет никакая, а люди еще продолжают болеть за них. Но тоже самое будет и с Сити, когда новое поколение вырастит. И тоже при неудачах будут поддерживать не менее затяжное время.
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Виталий Ан
Ответ ман сити фейк
По опросам Манчестере за Сити большинство болеют. МЮ популярен благодаря болельщикам из Индии и Бангладеша.
И не только! МЮ это топ по былым заслугам( спасибо Серу АФ). И кто рос с этим, тот понимает величие клуба. Но в самом Манчестере всегда больше болели за городской клуб( хоть он не имел успехов). К примеру в Мадриде больше любят Атлетико. Но в мировой популярности Реал в разы лучше.
А теперь, из за успехов Сити , растет безумная сила и популярность Сити. И они так же при не успешности, минимум будут сильны десятилетия.
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OldCityFan
Ответ Виталий Ан
Дело в том что успехи и те игроки, что стали звездами. Дают новое поколение топ клубу. Буквально через лет 10 даже без успехов Сити, будут болеть люди которые успели влюбится в этот клуб. К примеру МЮ за счет САФ и его времени, до сих пор МЮ считается топ клубом( и контракты, популярность и т. д. Дают прибыль). Так что успехи клубов, напрямую связаны с былыми заслугами. Но это не значит что новые звездные клубы без истории.
Ну в самом то Манчестере болельщиков у Сити всегда хватало)
+1
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S. A.
Ответ SaH4r.
нам же тут скаузеры втирали, что у Сити нет болельщиков))
Именно в Манчестере болельщики есть. А вот в СНГ одно глорьё
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Барберис
Футбол Гвардиолы имеет спросс.
+5
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S. A.
Ответ LechK1nG
Боссы Челси после таких заявлений будут грозить снятием с турнира, потому что их не включили в "большую шестёрку"
Федун давно в Челси?
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Денис Ширинов
Ответ Roman
Лучший клуб мира обрел свою заслуженную популярность
Школьник, у клубов есть история, мешок ее только начал писать, и то только благодаря шейхам, вот Реал, да, лучший клуб мира
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StarsAndArrows
Ответ dr. cage
Сити перевернул игру в Манчестере.. И в Англии.. Наверно такими продажами только Арсенал времен Хайберри мог похвастаться..
У Арсенала и сейчас больше 20к болел не могут абонемент взять)
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charly001
Доступные билеты все продали , а не «все» билеты проданы
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OldCityFan
Клуб без болельщиков продал все билеты за сутки) хейтеры как дела)
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Ман Сити
Где-то завидуют на эптиэнфилде и эмптитрафорде
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Streetbor
Как раз прошло ровно два года, когда Пеп возмущался неполными трибунами на домашних играх.
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dr. cage
Сити перевернул игру в Манчестере.. И в Англии..

Наверно такими продажами только Арсенал времен Хайберри мог похвастаться..
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