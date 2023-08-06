Фанаты «Арсенала» освистали замененного Холанда. Форвард «Сити» напомнил им о требле тремя пальцами

Эрлинг Холанд и болельщики «Арсенала» обменялись уколами во время Суперкубка Англии.

Нападающий « » был заменен на 64-й минуте, и фанаты «канониров» проводили его за пределы поля недовольным гулом и свистом.

В ответ норвежец показал им три пальца. Это намек на то, что «горожане» выиграли три трофея в прошлом сезоне, в том числе опередив «Арсенал» в .

Примечательно, что вышедший на замену полузащитник открыл счет на 77-й минуте.

Суперкубок Англии. «Ман Сити» – «Арсенал». 1:0 – Палмер забил с паса де Брюйне. Онлайн-трансляция

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