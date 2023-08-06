Фанаты «Арсенала» освистали замененного Холанда. Форвард «Сити» напомнил им о требле тремя пальцами

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Суперкубок Англии Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Эрлинг Холанд и болельщики «Арсенала» обменялись уколами во время Суперкубка Англии.

Нападающий «Манчестер Сити» был заменен на 64-й минуте, и фанаты «канониров» проводили его за пределы поля недовольным гулом и свистом.

В ответ норвежец показал им три пальца. Это намек на то, что «горожане» выиграли три трофея в прошлом сезоне, в том числе опередив «Арсенал» в АПЛ.

Примечательно, что вышедший на замену полузащитник Коул Палмер открыл счет на 77-й минуте.

Суперкубок Англии. «Ман Сити» – «Арсенал». 1:0 – Палмер забил с паса де Брюйне. Онлайн-трансляция

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24 комментария

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Требл в плане титулов (ЛЧ + АПЛ + Кубок)

Ну и требл унижений Арсенала в личных встречах (опять же, в АПЛ 4:1, 3:1; 1:0 в Кубке и 1:0 сейчас в Суперкубке)

Полное превосходство
+24
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Салиба сегодня Холланда съел в одну калитку
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А что им ещё остаётся, коль Арсенал каждый раз беспомощен с Сити?
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У Моуриньо отличный ученик)
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это был трезубец, прошу оштрафовать болельщиков Арсенала за не уважение Украине.
Володимир Зеленски.
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Братишка Эрлинг пока что не забил ни в одном из 4х финалов Сити, ну может ещё наверстает.) следующий финал 17 августа Суперкубок Европы против Севильи .)
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Ответ Direct free kick
Главный клуб России!
Это точно
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Замыкальщик провалил очередной финал. Идёт по стопам короля Литвы
+3
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Ответ Андрей
Слишком много спеси для клуба, история которого началась в 2009 году))
В ответ норвежец
---

Ключевое слово в ответ, причем тут история мешка?
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Ответ Андрей
Слишком много спеси для клуба, история которого началась в 2009 году))
Тогда история асренала закончилась в 2004, от силы в 2006?
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Ответ Xm.md
В ответ норвежец --- Ключевое слово в ответ, причем тут история мешка?
Я ж ответил не на саму новость, а болельщику мешка))
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Ответ GuruFutbola
Мог бы уже 4 показать)
Комментарий удален пользователем
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Ответ GuruFutbola
Спартак с чемпионством
Главный клуб России!
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Ответ Ярик01
Нужно было хоть что-то в этом матче сделать, чтобы как Аршавин себя вести
не, он всё в прошлом сезоне сделал, арсеналу такое и не снилось
так что спок
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