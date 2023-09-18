Гари Невилл: «Не думал, что «МЮ» будет бороться с «Сити» и «Арсеналом», учитывая трансферы. Для этого нужны игроки типа Кейна и Райса»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Брайтон Харри Кейн Деклан Райс Футбол

Гари Невилл перед стартом сезона не верил, что «МЮ» будет бороться за титул АПЛ.

«На старте сезона я был обеспокоен. Было ощущение, что «Манчестер Юнайтед» быстро и хорошо справился с работой на трансферном рынке, но меня беспокоило, что игроки, которых они подписали, не усилят команду по сравнению с прошлым сезоном.

Я ни на секунду не задумывался о том, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом», учитывая то, каких игроков они подписали. Для этого нужны были трансферы типа Харри Кейна или Деклана Райса, например. У «МЮ» не было денег на сделки такого типа.

Сейчас команда не очень хороша. Это не истерия. Я шел на игру с «Брайтоном» как болельщик и думал: «Смогут ли они меня удивить?»

Я всегда настраиваюсь оптимистично. Я никогда не ходил на «Олд Траффорд» без оптимизма, потому что такова роль футбольного болельщика – ты идешь на стадион и поддерживаешь команду. Но не думаю, что 72 тысячи болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые знакомы с «Брайтоном» и знают свою команду, были удивлены тем, что увидели. Перед игрой было ощущение: «Посмотрим, что произойдет», «Возьмут одно очко». Вот такие комментарии от людей, которые заходили на стадион», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

Цикл болельщика «МЮ»

Кошмар «МЮ»: 12-е место, трешка от «Брайтона», который забивает в АПЛ больше всех!

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18 комментариев

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ман сити фейк
Когда говорил денег нет отдуши расхохотался
+13
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+13
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Ахмед Фяпинский
Ответ Bunyod Turgunov
За деньги Хейлунда и Маунта надо было купить Кейна. Думаю за 140-150 млн Леви продал бы
да и за деньги что потратили на Антони тоже могли купить Райса
+12
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+11
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Bunyod Turgunov
За деньги Хейлунда и Маунта надо было купить Кейна. Думаю за 140-150 млн Леви продал бы
+10
-1
+9
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Someone from Internet
Да-да. Кейн, Райс... А они сами хотели бы в такой МЮ переходить?
+6
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+6
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Мукунку хороший
.. и тренер типа Гвардиолы)
+6
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+6
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Никита Алексеев
Нет денег на игроков такого типа? Что?
Крутильщик, парикмахер, холодильник, Лукаку, новый Холланд? Это уже почти 500млн, а так денег конечно нет
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+4
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Ахмед Фяпинский
ну а кто вам мешал покупать таких игроков?? на покупки ноунемов типа Антони и хейлунда были деньги, а на Кейна и Райса нет???
+3
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Hella black
МЮ клуб очень высокого полёта,по этому и требования такие завышенные !
Другое дело,что клуб по большому счёту 10 лет не может выйти на свой уровень. Глейзеры в ответе за все эти года.
+3
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+3
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Мукунку хороший
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И гениальный менеджмент, как у Брайтона и Ньюкасла
Ну короче полный апгрейд)
+3
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Today I feel Qatari
Осенью 2019 года Сульшер планировал на следующий сезон подписание Райса, Грилиша и Мэддисона, из которых самым дорогим был Мэддисон, а Райс и Грилиш стоили копейки. Подписали из них кого-нибудь Сульшеру? Правильно, никого. Зато лысому аферисту из Голландии привозят стомиллионных уголовников по первому чиху
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мукунку хороший
.. и тренер типа Гвардиолы)
И гениальный менеджмент, как у Брайтона и Ньюкасла
+3
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Джанлука Нальюка
У МЮ нет денег на трансферы. Новая шутка от Гарри.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мукунку хороший
Ну короче полный апгрейд)
😋
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SergioRamos92
Ответ Bunyod Turgunov
За деньги Хейлунда и Маунта надо было купить Кейна. Думаю за 140-150 млн Леви продал бы
Леви баварским боссам все нервы вытрепал
А для клубов из АПЛ ценник за Кейна был бы в районе 200 млн
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ars # 1
Ответ Ахмед Фяпинский
ну а кто вам мешал покупать таких игроков?? на покупки ноунемов типа Антони и хейлунда были деньги, а на Кейна и Райса нет???
Хейлунд же кстати не плох, с Арсеналом хорошо вошел в игру!!!
+1
-1
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кроссовер Айверсона
Ответ ars # 1
Хейлунд же кстати не плох, с Арсеналом хорошо вошел в игру!!!
судить Хейлунда по 20 минутам с Арсеналом это как судить о Мудрике по 20 минутам против Милнера
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Борис Энгельгардт
Ответ Today I feel Qatari
Осенью 2019 года Сульшер планировал на следующий сезон подписание Райса, Грилиша и Мэддисона, из которых самым дорогим был Мэддисон, а Райс и Грилиш стоили копейки. Подписали из них кого-нибудь Сульшеру? Правильно, никого. Зато лысому аферисту из Голландии привозят стомиллионных уголовников по первому чиху
Санчо бесплатно достался?)
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