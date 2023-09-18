Гари Невилл: «Не думал, что «МЮ» будет бороться с «Сити» и «Арсеналом», учитывая трансферы. Для этого нужны игроки типа Кейна и Райса»

Гари Невилл перед стартом сезона не верил, что «МЮ» будет бороться за титул АПЛ.

«На старте сезона я был обеспокоен. Было ощущение, что «Манчестер Юнайтед» быстро и хорошо справился с работой на трансферном рынке, но меня беспокоило, что игроки, которых они подписали, не усилят команду по сравнению с прошлым сезоном.

Я ни на секунду не задумывался о том, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться с « » и « », учитывая то, каких игроков они подписали. Для этого нужны были трансферы типа или , например. У «МЮ» не было денег на сделки такого типа.

Сейчас команда не очень хороша. Это не истерия. Я шел на игру с « » как болельщик и думал: «Смогут ли они меня удивить?»

Я всегда настраиваюсь оптимистично. Я никогда не ходил на «Олд Траффорд» без оптимизма, потому что такова роль футбольного болельщика – ты идешь на стадион и поддерживаешь команду. Но не думаю, что 72 тысячи болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые знакомы с «Брайтоном» и знают свою команду, были удивлены тем, что увидели. Перед игрой было ощущение: «Посмотрим, что произойдет», «Возьмут одно очко». Вот такие комментарии от людей, которые заходили на стадион», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

Цикл болельщика «МЮ»

Кошмар «МЮ»: 12-е место, трешка от «Брайтона», который забивает в АПЛ больше всех!

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