Сборная России прилетела в Турцию на матч с Кенией. Игру рассудят арбитры из Турции
Сборная России прилетела в Турцию на товарищеский матч.
Команда Валерия Карпина встретится со сборной Кении 16 октября. Матч пройдет на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex в Анталье. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч обслужит бригада арбитров из Турции. Главным судьей будет Атилла Караоглан, его ассистентами назначены Серкан Олгунджан и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный арбитр – Мурат Эрдоган.
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