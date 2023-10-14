Сборная России прилетела в Турцию на матч с Кенией. Игру рассудят арбитры из Турции

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России прилетела в Турцию на товарищеский матч.

Команда Валерия Карпина встретится со сборной Кении 16 октября. Матч пройдет на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex в Анталье. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. 

Матч обслужит бригада арбитров из Турции. Главным судьей будет Атилла Караоглан, его ассистентами назначены Серкан Олгунджан и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный арбитр – Мурат Эрдоган. 

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3 комментария

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Faust Doc
Волера выходя из самолёта - Nu, i?)))
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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