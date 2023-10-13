Карпин о Миранчуках: «С Кенией выйдут с первых минут, если ничего не случится»

Валерий Карпин сообщил, что Алексей и Антон Миранчуки должны сыграть с Кенией.

Товарищеский матч сборной России с Кенией пройдет 16 октября в Анталье.

– Сильно ли изменится стартовый состав в матче с Кенией?

– Сильно.

– Почему Миранчуков решили выпустить вместе? Сами попросили?

– Нет, сами не просили, конечно, Нам бы хотелось, чтобы они вместе сыграли. У братьев-близнецов присутствует какое-то особое взаимопонимание и связь. С Кенией выйдут с первых минут, если ничего не случится.

– Илья Помазун приезжает уже не на первый сбор, есть ли шанс что с Кенией он сыграет?

– Шанс есть всегда, представится или нет – это другой вопрос.

– Что с Даниилом Уткиным и полетит ли он в Турцию?

– Вчера все были здоровы, и он почувствовал себя плохо уже после возвращения в Новогорск с тренировки на стадионе. Чтобы исключить возможность заражения остальных, сделали все тесты. Они не показали ничего страшного, но мы приняли решение отправить его домой, – сказал главный тренер сборной России.

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