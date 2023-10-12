Андронов об 1:0: «Камерунцы всю ночь готовились к игре в известном «центре культурного досуга». Футбол у них начнется в ноябре – отбор на ЧМ, который Россия будет смотреть по ТВ»

Алексей Андронов заявил, что камерунские футболисты не готовились к матчу с Россией.

Российская национальная команда одержала победу со счетом 1:0 в товарищеской игре.

«Ну что… Обыграли Камерун 1:0. Это был самый сильный соперник после 24.02.2022.

Валера и сборная продолжают жить и функционировать. Несмотря ни на что. И готовясь неизвестно к чему. А вернее даже не готовясь, а просто поддерживая угасающий огонь в печи. Ну хоть без безразличия, спасибо и на том.

Мастера кожаного мяча из Африки готовились к игре в одном известном московском «центре культурного досуга». All night (всю ночь – Sports.ru). Ну а чего такого? Они за этим сюда и приехали. Не в футбол же играть..

Футбол у них начнется в ноябре. Отбор на ЧМ. Который Россия будет смотреть по ТВ», – написал комментатор.

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