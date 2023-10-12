Андронов об 1:0: «Камерунцы всю ночь готовились к игре в известном «центре культурного досуга». Футбол у них начнется в ноябре – отбор на ЧМ, который Россия будет смотреть по ТВ»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Алексей Андронов товарищеские матчи (сборные) Футбол

Алексей Андронов заявил, что камерунские футболисты не готовились к матчу с Россией.

Российская национальная команда одержала победу со счетом 1:0 в товарищеской игре. 

«Ну что… Обыграли Камерун 1:0. Это был самый сильный соперник после 24.02.2022.

Валера и сборная продолжают жить и функционировать. Несмотря ни на что. И готовясь неизвестно к чему. А вернее даже не готовясь, а просто поддерживая угасающий огонь в печи. Ну хоть без безразличия, спасибо и на том.

Мастера кожаного мяча из Африки готовились к игре в одном известном московском «центре культурного досуга». All night (всю ночь – Sports.ru). Ну а чего такого? Они за этим сюда и приехали. Не в футбол же играть..

Футбол у них начнется в ноябре. Отбор на ЧМ. Который Россия будет смотреть по ТВ», – написал комментатор.

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34 комментария

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artpal
Русофоб с немытой головой снова решил набросить на вентилятор
+62
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Glukinho
ну этому чем хуже - тем лучше, известный поедатель некоторой субстанции
+49
-15
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DeX
Андронов откуда об этом знает? Видимо его туда вызвали подработать)
+27
-4
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L.A.S_Vegas_777_
Ответ #SharkTeam
Это же тот, который дом достроить не может?
Нет, это который никак голову помыть не может
+22
-6
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Вячеслав Максименко
Камерунцы заказали приватный танец в исполнении Андронова?
+19
-4
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Alexis 5715
Какой же он конченый.. Всегда таким был, даже до всех этих событий
+19
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KillFish
Понятное дело, что официальных матчей у Сборной России ближайшие лет 5 не будет, но что теперь, вообще ее распускать что ли, пусть хоть товарняки играют, не вижу проблемы
+18
-5
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ТрактоПоктер
Главный в номинации - Немытый Волос России
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Waio
О нём то никто и не вспомнил бы, но спортс напечатал важную новость.
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Gonzoo
Мистер токсик
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korysh
а этого нахрена еще печатают? кому интересно его мнение?
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Rudenzik
Бедный, аж желчью обливается, нет бы порадоваться за сборную, которая в кое та веки показала неплохую игру против солидного соперника
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Гамарджоба Генацвале
Андронов ещё функционирует, оказывается.
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#SharkTeam
Это же тот, который дом достроить не может?
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Роман Самарин
Андронов смотрит как моют голову по телевизору только.
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Spaten
Ложку дёгтя в бочку мёда от жёлчного чувака заказывали?
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L.A.S_Vegas_777_
Это понятно, а Андронов волосы то помыл или так и лазит как чуханец?
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Gestor_36
как обычно испражнил какашулю. человекгавно другого и не сможет в общем то
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Barry
Пусть поплачется своему дружку радужному Кирюше Дементьеву.
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Spartak ist besser
Его ещё не признали иноагентом?
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CaSpeR-13
Как хотят так и готовятся. Какое нам до этого дело?
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Артём Степанов
Патлатый дурачок до сих пор кается
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Russteel
Почему нельзя просто порадоваться что наши парни сыграли неплохой матч с очень добротный командой которая участвовала на последнем ЧМ. Почему мы не любим свое и то что вокруг нас, а только хотим чтоб корова где-то сдохла. Другой сборной у товарища Андронова нет, как и родины. Хотя может и есть.
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Da prozecutor
Вы когда-нибудь слышали ,чтобы Андронов что-нибудь хорошее сказал о россйиском футболе или сборной?
ЗА ЦСКА подтапливал, но давно это было. А у ж как Шахту против Зенита топил, вспоминать противно.
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Мартинелли
Ответ Glukinho
ну этому чем хуже - тем лучше, известный поедатель некоторой субстанции
эксперт эксперта видит издалека
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