Осипенко не сыграет с Кенией по медицинским причинам. Защитник «Ростова» покинул расположение сборной России
Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко не сыграет с Кенией.
Футболист по медицинским причинам покинул расположение сборной России. Осипенко не примет участие в матче команды 16 октября.
«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы, медицинским и тренерским штабами сборной Росиии было принято решение направить Максима Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
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