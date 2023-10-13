Осипенко не сыграет с Кенией по медицинским причинам. Защитник «Ростова» покинул расположение сборной России

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко не сыграет с Кенией.

Футболист по медицинским причинам покинул расположение сборной России. Осипенко не примет участие в матче команды 16 октября.

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы, медицинским и тренерским штабами сборной Росиии было принято решение направить в расположение клуба для полноценного восстановления», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

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