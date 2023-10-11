Член совдира «Реала» о деле Негрейры: «Мы присоединились к процессу, потому что защищаем свои интересы, пусть и рискуя навредить «Барсе»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

В «Реале» высказались о деле Негрейры и «Барселоне».

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дел Негрейры, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

«В вопросе отношений с «Барселоной» есть два аспекта. Абстрактный, который говорит нам о том, что для «Реала» чрезвычайно важно, чтобы существовал такой клуб, как «Барселона», и для «Барсы» – аналогично. Два великих клуба мирового уровня.

«Барселона» переживает непростые времена. Доходы не бесконечны. Что касается дела Негрейры, есть судебный процесс, начались разбирательства, и «Барселона» вовлечена в эти разбирательства.

«Реал» решил присоединиться к делу по двум причинам: это нечто, в чем наш клуб был обозначен как возможная потерпевшая сторона, и факт присоединения к делу позволил нам быть в курсе всех проводимых проверок и вмешаться в те, которые были необходимы.

Мы защищали наши интересы, пусть и рискуя навредить «Барселоне», – заявил член совета директоров «Реала» Хосе Мануэль Отеро.

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6 комментариев

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Igor Shalamov
Уже давно понятно, что Реал смотрит на Барселону как противостояние для денег. Пока сектанты срутся. Реал и другие делают бизнес.
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MESSIya
Бывший президент RFEF Анхель Мария Вильяр был откровенен: «У Негрейры вообще не было власти. Он не назначал судей».
«В арбитраже не было коррупции. Я думаю, что Негрейра тоже не был коррумпирован, это еще не доказано». https://www.sport.es/es/noticias/barca/villar-hubiera-sabido-negreira-hubiera-93200232
+3
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Виталий Ан
Присоединились к обвинению так, что это больше походит на защиту. )
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