Экс-глава RFEF Вильяр о деле Негрейры: «Я не знал, что «Барса» ему платит. Вице-президент CTA не назначал судей, он был лишь одним из 8-9 членов совета директоров»

Экс-глава RFEF Анхель Вильяр заявил, что не знал о выплатах «Барсы» Негрейре.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001 по 2018 год.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности. Решение по делу примут 9 присяжных.

«Я понятия не имею [за что « » платила Негрейре] – это расследует суд, и с моей стороны было бы легкомысленно высказывать свое мнение.

Что касается выплат Негрейре, то я, как и Санчес Арминио (бывший глава CTA – Sports.ru) позаботились бы о том, чтобы он ни секунды не продержался в RFEF. Я не знал, откуда я мог знать? Мы ничего не знали.

Одной из функций Негрейры на посту вице-президента CTA было замещать главу комитета в случае его отсутствия. Также он присутствовал на заседаниях совета директоров. В совет кроме него входили еще восемь или девять человек. Согласно уставам и инструкциям, он был лишь одним из членов совета. Он не назначал судей.

Когда он был там, с 1996 по 2005 год он занимался компьютерными делами. Он был лишь одним из восьми человек. То есть, мнение остальных могло отличаться. Список арбитров в предоставлял я [как президент RFEF].

Все это кажется мне печальным, особенно из-за Викториано [Санчеса Арминио], который был лучшим президентом CTA в истории, его любили, у него был авторитет, он изменил судейство к лучшему. Как и все лидеры, мы иногда допускали ошибки, но он не знал, что «Барса» платила этому человеку.

Судья расследует это дело, и я не собираюсь вмешиваться, когда меня не просят», – сказал Вильяр в интервью Cadena Ser.

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