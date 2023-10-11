Экс-глава RFEF Вильяр о деле Негрейры: «Я не знал, что «Барса» ему платит. Вице-президент CTA не назначал судей, он был лишь одним из 8-9 членов совета директоров»
Экс-глава RFEF Анхель Вильяр заявил, что не знал о выплатах «Барсы» Негрейре.
Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001 по 2018 год.
Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности. Решение по делу примут 9 присяжных.
«Я понятия не имею [за что «Барселона» платила Негрейре] – это расследует суд, и с моей стороны было бы легкомысленно высказывать свое мнение.
Что касается выплат Негрейре, то я, как и Санчес Арминио (бывший глава CTA – Sports.ru) позаботились бы о том, чтобы он ни секунды не продержался в RFEF. Я не знал, откуда я мог знать? Мы ничего не знали.
Одной из функций Негрейры на посту вице-президента CTA было замещать главу комитета в случае его отсутствия. Также он присутствовал на заседаниях совета директоров. В совет кроме него входили еще восемь или девять человек. Согласно уставам и инструкциям, он был лишь одним из членов совета. Он не назначал судей.
Когда он был там, с 1996 по 2005 год он занимался компьютерными делами. Он был лишь одним из восьми человек. То есть, мнение остальных могло отличаться. Список арбитров в ФИФА предоставлял я [как президент RFEF].
Все это кажется мне печальным, особенно из-за Викториано [Санчеса Арминио], который был лучшим президентом CTA в истории, его любили, у него был авторитет, он изменил судейство к лучшему. Как и все лидеры, мы иногда допускали ошибки, но он не знал, что «Барса» платила этому человеку.
Судья расследует это дело, и я не собираюсь вмешиваться, когда меня не просят», – сказал Вильяр в интервью Cadena Ser.
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Так вот в жизни не поверю, что зарабатывая на всем Вильяр не знал, что его подчиненный берет на лапу от Барсы. Та по-любому долю свою в этом имел.
Другое дело, что Негрейра влип и теперь от него избавляются, как от якоря, который может утопить всех остальных. Лучше всего признать его умалишенным сейчас, потом если он начнет нести про былые делишки, то суд ничего не предъявит так как это показание неадекватеного человека.
Главное не останавливайтесь в изобретении все новых и новых бредовых конспиралогических теорий)
Жуть как интересно читать