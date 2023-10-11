«Барса» никогда не совершала противоправных действий. Верю в справедливость». Экс-президент клуба Гаспар о деле Негрейры

Теги Барселона Ла Лига Жоан Гаспар Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экс-глава «Барсы» уверен, что клуб не делал ничего незаконного в деле Негрейры.

Такое мнение высказал Жоан Гаспар, занимавший пост президента «Барселоны» с 2000 по 2003 год.

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Во время работы Гаспара вице-президент судейского комитета получил 135 288 евро в сезоне-2001/02 и 139 535 евро в сезоне-2002/03, но Гаспару обвинений не предъявили.

«Дело Негрейры рассматривается в судебном порядке, и я уверен, что «Барса» никогда не совершала противоправных действий.

Я верю в справедливость. Надеюсь, что все прояснят, и станет совершенно ясно, что никаких незаконных действий не было», – сказал Гаспар.

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13 комментариев

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Фёдор Кузнецов
За что платили?
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Любезный Коссутий
Ответ rigobersong
Не могут простить Каталонии, что скромная автономия доминирует на всех фронтах:)) Зависть и ненависть мадрида будет всегда:)) Кстати, а в каком суде дело проходит, в Мадридском?:))
кто не может простить? прокуратура Барселоны?
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Геннадий Тимченко
Ответ Фёдор Кузнецов
Эти лица это президенты Барселоны. Так можно сказать "Барса Лигу Чемпионов не выигрывала, это отдельные игроки забивали и выигрывали Лигу Чемпионов
ну так пешеглоры давно уже говорят, что это Месси выигрывает турниры, а если проиграл чего, то виноваты партнёры и тренер🤣🤣🤣
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Фёдор Кузнецов
Ответ человек-муравей человек-физрук
все уже знали за что платили год назад а Федька которого закодировал кузнец до сих пор спрашивает
За отчеты? Но разве лучше Негрейрв их никто не сделает, что надо платить человеку из судейского корпуса?
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