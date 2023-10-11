«Барса» никогда не совершала противоправных действий. Верю в справедливость». Экс-президент клуба Гаспар о деле Негрейры

Экс-глава «Барсы» уверен, что клуб не делал ничего незаконного в деле Негрейры.

Такое мнение высказал , занимавший пост президента «Барселоны» с 2000 по 2003 год.

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Во время работы Гаспара вице-президент судейского комитета получил 135 288 евро в сезоне-2001/02 и 139 535 евро в сезоне-2002/03, но Гаспару обвинений не предъявили.

«Дело Негрейры рассматривается в судебном порядке, и я уверен, что «Барса» никогда не совершала противоправных действий.

Я верю в справедливость. Надеюсь, что все прояснят, и станет совершенно ясно, что никаких незаконных действий не было», – сказал Гаспар.

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