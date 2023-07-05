Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Дани Алвес заявил, что занялся сексом с обвиняющей его девушкой по обоюдному согласию.

С января бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В программе Código 10 на Cuatro представили аудиозапись показаний, которые Алвес дал в суде. 

«Когда мы вошли в туалет, мы стояли лицом друг к другу. Да, она поцеловала меня и начала снимать с меня штаны. Не произошло ничего такого, чего бы мы не хотели. Я всегда относился к ней с большим уважением.

Нас проводили к шестому столику в ночном клубе. Я поговорил с [другом] Бруно, и жестом подозвали официанта, и официант сразу же пригласил трех девушек. Нам было весело, и сразу возникло сексуальное влечение.

[В туалете девушка] усадила меня на унитаз и начала трахаться со мной. Я дважды спросил, нравится ли ей, и она сказала «да», – рассказал Алвес. 

Алвес про обвинения в изнасиловании: «Она не просила остановиться и могла уйти – я был на унитазе, дверь открыта. Царапины на ее коленях – из-за минета»

Алвес о смене показаний: «Я солгал, потому что хотел спасти брак – боялся потерять Джоану. Она единственная, у кого я должен просить прощения»

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71 комментарий

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Egor Aleksandrovich
Ответ Тиджани Бабангида
Какие изящные подробности. Для спортивного сайта - самое оно
какого спортивного сайта?
+138
0
+138
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dr. cage
Следующее заявление Алвеса: "Ваша честь, по сути, она меня изнасиловала"
+78
-4
+74
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Тиджани Бабангида
Какие изящные подробности. Для спортивного сайта - самое оно
+74
-2
+72
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Руслан Узденов
Вообще, интим в сортире - это худшее, что может быть. Не душню, но в такой антисанитарии, тем более, не предохраняясь, с первой встречной - у нее на лбу не написано, что она не вич положительна, а помимо этого, ещё куча иппп.
+37
0
+37
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Кан и Баллак сидят в баре
- Господин Алвес, кто из вас во время акта симулировал?
- Нам было не до футбола!
+20
0
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Дмитрий
да снимите уже сериал...
+21
-1
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Билли Херрингтон
Алвес начинает свой день не с кофе, а с новых показаний
+13
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ sfilatov13
либидо контролировать очень легко, если есть мозги. это не голод и не жажда
Так голод с жаждой тоже можно контролировать. Этим человек отличается от животного
+13
-1
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Zatvornick
Ответ Дмитрий
да снимите уже сериал...
уже снимают. чуть позже будет обнародована видеозапись где они трахаются, алвес дважды спрашивает нравится ли ей и она отвечает да.
+12
-1
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Иван Дорн
Ответ Дмитрий
да снимите уже сериал...
на нетфликс, что бы Алвеса сыграл белый, а жертву трансгендер и на деле оказалось, что это Алвес был жертвой.
+9
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Kuryanin
Моя звать Борат. Я люблю секс. Нрайца!
+9
0
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Dizzod
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нетфликс: Так низя, ви дыскримынурйтэ транскомьюннити
- а почему у вас в фильме нет женщин, ЛГБТ и темнокожих?
- ты дурак? это документалка о птицах.
+8
-1
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HRYNDEL
Спортс, а он посрал или нет?
+8
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Евгений Мартынов
Надо Вар пересмотреть, этого эпизода,.
+8
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Alexander Tryapyshko
Женщина - сплошная загадка. Она вроде согласна, а вроде и нет
+5
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Alex1104
Ответ Руслан Узденов
Вообще, интим в сортире - это худшее, что может быть. Не душню, но в такой антисанитарии, тем более, не предохраняясь, с первой встречной - у нее на лбу не написано, что она не вич положительна, а помимо этого, ещё куча иппп.
"пришел с одним букетом, ушел с другим"
+4
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гилберт
Ответ Руслан Узденов
Вообще, интим в сортире - это худшее, что может быть. Не душню, но в такой антисанитарии, тем более, не предохраняясь, с первой встречной - у нее на лбу не написано, что она не вич положительна, а помимо этого, ещё куча иппп.
Не одобряю случайные связи без контрацепции, но возможно туалет в вип клубе даст фору многим домам и квартирам.
+5
-1
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Гамарджоба Генацвале
Так ей унитаз понравился похоже.
+4
0
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Jamie Redknapp
Новости которые вы заслужили
+3
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mbauer
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так голод с жаждой тоже можно контролировать. Этим человек отличается от животного
Ну ладно, ладно, жажду сложнее, это вопрос выживания. А вот не трахать всё, что движется, вполне можно бы, если совесть есть и голова на плечах
+4
-1
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Kanonir152
"Я всегда относился к ней с большим уважением."
Вот это прям восторг
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Alex1104
Ответ milya ololo
тут зачем то пишут про каких то журналистов в чечне, которые к спорту отношения не имеют лол))) о чем ты
Тут притянули через Уткина. Хотя какое отношение к спорту имеет Уткин - тоже вопрос.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что делает эта спортивная новость на нашем порносайте?
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Кан и Баллак сидят в баре
Скоро окажется ,что ещё и она изнасиловала беззащитного святого Дани🤣
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Рус Киссенжер
и порнуху читать не надо. пусть алвес в тюрьме порно романы пишет.
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