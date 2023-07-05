Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»

Дани Алвес заявил, что занялся сексом с обвиняющей его девушкой по обоюдному согласию.

С января бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В программе Código 10 на Cuatro представили аудиозапись показаний, которые Алвес дал в суде.

«Когда мы вошли в туалет, мы стояли лицом друг к другу. Да, она поцеловала меня и начала снимать с меня штаны. Не произошло ничего такого, чего бы мы не хотели. Я всегда относился к ней с большим уважением.

Нас проводили к шестому столику в ночном клубе. Я поговорил с [другом] Бруно, и жестом подозвали официанта, и официант сразу же пригласил трех девушек. Нам было весело, и сразу возникло сексуальное влечение.

[В туалете девушка] усадила меня на унитаз и начала трахаться со мной. Я дважды спросил, нравится ли ей, и она сказала «да», – рассказал Алвес.

Алвес про обвинения в изнасиловании: «Она не просила остановиться и могла уйти – я был на унитазе, дверь открыта. Царапины на ее коленях – из-за минета»

Алвес о смене показаний: «Я солгал, потому что хотел спасти брак – боялся потерять Джоану. Она единственная, у кого я должен просить прощения»