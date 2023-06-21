Алвес про обвинения в изнасиловании: «Она не просила остановиться и могла уйти – я был на унитазе, дверь открыта. Царапины на ее коленях – из-за минета»

Дани Алвес представил свою версию инцидента, после которого его обвинили в изнасиловании.

С января бывший футболист «Барселоны» и сборной находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

О происшествии

«Какое-то время мы танцевали, очень близко друг к другу. Мы не целовались, ничего такого, но по движениям и взглядам было видно, что между нами есть влечение. В какие-то моменты мы были очень близко друг к другу.

Мы находились в публичном месте, и, хотя мой друг Бруно все время стоял перед нами, чтобы не дать сфотографировать нас, я предложил ей пойти в туалет. Я сказал ей, что зайду первым и буду ждать ее там. Пространство на верхнем этаже клуба не было уединенным, все на виду, а я женат, так что мы не могли сделать это там.

Я зашел в туалет первым. Через некоторое время я подумал, что она передумала и не придет. Прошло много времени. Я уже выходил, когда увидел, что она заходит. Я отошел в сторону, она прошла мимо меня и вошла в туалет. Я пошел за ней, даже не запер дверь. Я знал, что Бруно ждал снаружи, чтобы никто не вошел – он знал, что мы делаем».

Про обвинения девушки в том, что Алвес не давал ей уйти, бросил ее на пол, ударил и оскорбил ее

«Все это неправда. Но это на ее совести. Она ни разу не просила меня остановиться, ни разу не подала виду, что хочет уйти. Дверь все время была открыта, она могла уйти, потому что я практически все время сидел на унитазе».

Об отпечатках пальцев девушки в туалете, подтверждающих ее версию

«Я не знаю, когда она касалась этих мест. Но ни одного из тех движений, которые, по ее словам, я заставил ее сделать, не было, это неправда. А царапины на ее коленях остались после того, как она сделала мне минет.

На ее теле нет ни одного следа, которые бы подтверждали жестокость, с которой, по ее словам, я обращался с ней в туалете», – сказал Алвес в интервью La Vanguardia.

Жертва Алвеса: «Я не знала, куда иду, просто пошла за ним. Он схватил меня за волосы и заставил опуститься на колени. Это до сих пор меня преследует»