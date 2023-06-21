Алвес про обвинения в изнасиловании: «Она не просила остановиться и могла уйти – я был на унитазе, дверь открыта. Царапины на ее коленях – из-за минета»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт контент Футбол

Дани Алвес представил свою версию инцидента, после которого его обвинили в изнасиловании.

С января бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

О происшествии

«Какое-то время мы танцевали, очень близко друг к другу. Мы не целовались, ничего такого, но по движениям и взглядам было видно, что между нами есть влечение. В какие-то моменты мы были очень близко друг к другу. 

Мы находились в публичном месте, и, хотя мой друг Бруно все время стоял перед нами, чтобы не дать сфотографировать нас, я предложил ей пойти в туалет. Я сказал ей, что зайду первым и буду ждать ее там. Пространство на верхнем этаже клуба не было уединенным, все на виду, а я женат, так что мы не могли сделать это там.

Я зашел в туалет первым. Через некоторое время я подумал, что она передумала и не придет. Прошло много времени. Я уже выходил, когда увидел, что она заходит. Я отошел в сторону, она прошла мимо меня и вошла в туалет. Я пошел за ней, даже не запер дверь. Я знал, что Бруно ждал снаружи, чтобы никто не вошел – он знал, что мы делаем».

Про обвинения девушки в том, что Алвес не давал ей уйти, бросил ее на пол, ударил и оскорбил ее

«Все это неправда. Но это на ее совести. Она ни разу не просила меня остановиться, ни разу не подала виду, что хочет уйти. Дверь все время была открыта, она могла уйти, потому что я практически все время сидел на унитазе».

Об отпечатках пальцев девушки в туалете, подтверждающих ее версию

«Я не знаю, когда она касалась этих мест. Но ни одного из тех движений, которые, по ее словам, я заставил ее сделать, не было, это неправда. А царапины на ее коленях остались после того, как она сделала мне минет.

На ее теле нет ни одного следа, которые бы подтверждали жестокость, с которой, по ее словам, я обращался с ней в туалете», – сказал Алвес в интервью La Vanguardia.

Жертва Алвеса: «Я не знала, куда иду, просто пошла за ним. Он схватил меня за волосы и заставил опуститься на колени. Это до сих пор меня преследует»

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52 комментария

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Геннадий Тимченко
а те первые 10 версий, озвученных Алвесом, были чужие ❓🤔 слава богу, что он наконец-то смог представить "свою"👏👏👏
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Kaka_GOAT
Нужно выслушать единственного свидетеля - унитаза
+32
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Ебздрогыч
Приходи в туалет,
Его двери открыты,
Буду песни вам петь
И к минету склонять!
+34
-5
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dudufufu
- Вы комментировать будет?
- Нет, я пока посмотрю.
+20
0
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Men77
"Сижу я такой, сру, и тут забегает эта распутная девка и как давай сосать, я просто ошалел, господин,судья!"
+16
0
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1CEMAN
– Подсудимый, как вы изнасиловали потерпевшую?
– Спасибо, неплохо.
+12
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Олег910
Прошлые версии были наглой подтасовкой звука?
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igls54
Девушка просила Дани сделать ей минет. А он, неопытный бедолага, не знал как это делается
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Геннадий Тимченко
Ответ Барсик Юрана
Так же и Кринж пел когда его судили за Майоргу, результат мы помним
Месси же отправил своего адвоката Алвесу, при чём тут Кринж❓🤔
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БВО
Бруно, как говорится, свечку держал
+6
-1
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Дмитрий Крутенко
Иметь миллионы и быть таким тупым....Ну обратись ты в агенство, там тебе найдут девушку под любые прихоти и они же тебя потом от подобных проблем спасут. Нет же, надо влипнуть в это все...
+7
-3
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Kranmeister
Ответ Ебздрогыч
Приходи в туалет, Его двери открыты, Буду песни вам петь И к минету склонять!
Но сидеть никогда,
Видит Бог я не буду,
Если что-то не так,
Вы простите меня!
+3
0
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MU<3
Ответ Ебздрогыч
Приходи в туалет, Его двери открыты, Буду песни вам петь И к минету склонять!
Это настолько ужасно, что хорошо! +
+2
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Mbest77
Ответ Дмитрий Крутенко
Иметь миллионы и быть таким тупым....Ну обратись ты в агенство, там тебе найдут девушку под любые прихоти и они же тебя потом от подобных проблем спасут. Нет же, надо влипнуть в это все...
Не работает это… Там тоже девушка может заявить
+2
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Мансур Абдрахимов
Надо сделать очную ставку и воспроизвести заново все действия
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Сергей Лепехин
Унитаз с торгов должен хорошо уйти или, как достопримечательность с табличкой "здесь..." (варианты)
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Холден Колфилд
Первая половина,словно любовный роман читаешь)
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Трент Резнор
Дал на зубок, а она обидки кидает…
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mold-cel
"Я знал, что Бруно ждал снаружи, чтобы никто не вошел – он знал, что мы делаем". Бруно: ваша честь, этот насильник врет, я пытался спасти жертву, но отвлекся на танцы
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Kranmeister
Ответ Олег910
Прошлые версии были наглой подтасовкой звука?
Российский специалист Геннадий Орлов уже вылетел в Рио-де-Жанейро для консультаций
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Хан Сахан
Ответ Ебздрогыч
Приходи в туалет, Его двери открыты, Буду песни вам петь И к минету склонять!
Почему-то пропел в голове голосом Круга
Бррр
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ARCAN
Она просто почесала колени.
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psycho
Бруно стоял на шухере. Это уже сговор.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ igls54
Девушка просила Дани сделать ей минет. А он, неопытный бедолага, не знал как это делается
Ты истории со своим парнем на других людей не проецируй
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justbored
Ответ Назар Игорь
Спортс плавно становится порносайтом, на очереди публикации фото и видео эротических материалов.
ну а чего, два в одном, как раз для целевой аудитории ))
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