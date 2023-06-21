Алвес о смене показаний: «Я солгал, потому что хотел спасти брак – боялся потерять Джоану. Она единственная, у кого я должен просить прощения»
Дани Алвес давал ложные показания по делу об изнасиловании, чтобы скрыть измену от жены.
С января бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
За несколько месяцев Алвес несколько раз менял показания, каждый раз излагая разные версии случившегося.
«Каждый, кто хоть раз любил по-настоящему, как я, знает, что для сохранения этой любви можно сделать все, что угодно. Поэтому я солгал. Я боялся потерять Джоану.
Я отчаянно боролся, чтобы спасти свой брак после измены, не заботясь о последствиях, за которые расплачиваюсь.
Как только я смог рассказать своей жене, что на самом деле произошло в ту ночь, и попросил у нее прощения, я захотел снова дать показания и рассказать правду.
Все, что я переживаю, – это кошмар. Надеюсь, однажды это закончится. Единственный человек, перед которым я должен извиниться – это моя жена Джоана Санс», – сказал Алвес в интервью La Vanguardia.
Испанская модель ранее объявила о расставании с игроком: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя».
Джоана Санс – жена Дани Алвеса. Испанская супермодель публично поддержала бразильца, который сейчас находится в тюрьме
>Закидывал на клык рандомной девахе в толкане клуба
А че так можно было?
В том и дело если любишь, других не хочешь
не трахается со всеми подряд налево и направо
"Не изменяй! Чтобы не изменять показания всю оставшуюся жизнь"
Лучше бы сказал, например, что "Дани, игрок в петанк" - это его вторая, злобная личность. Она же давала первые показания, поэтому расхождения. Конечно, никто бы не поверил, ну хоть посмеялись бы