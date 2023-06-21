Алвес о смене показаний: «Я солгал, потому что хотел спасти брак – боялся потерять Джоану. Она единственная, у кого я должен просить прощения»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт Джоана Санс Футбол

Дани Алвес давал ложные показания по делу об изнасиловании, чтобы скрыть измену от жены.

С января бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

За несколько месяцев Алвес несколько раз менял показания, каждый раз излагая разные версии случившегося.

«Каждый, кто хоть раз любил по-настоящему, как я, знает, что для сохранения этой любви можно сделать все, что угодно. Поэтому я солгал. Я боялся потерять Джоану.

Я отчаянно боролся, чтобы спасти свой брак после измены, не заботясь о последствиях, за которые расплачиваюсь.

Как только я смог рассказать своей жене, что на самом деле произошло в ту ночь, и попросил у нее прощения, я захотел снова дать показания и рассказать правду.

Все, что я переживаю, – это кошмар. Надеюсь, однажды это закончится. Единственный человек, перед которым я должен извиниться – это моя жена Джоана Санс», – сказал Алвес в интервью La Vanguardia.

Испанская модель ранее объявила о расставании с игроком: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя».

Джоана Санс – жена Дани Алвеса. Испанская супермодель публично поддержала бразильца, который сейчас находится в тюрьме

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47 комментариев

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Антон Никитин
>любил по-настоящему
>Закидывал на клык рандомной девахе в толкане клуба

А че так можно было?
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alexandresong
Легенда нашей Барсы на самом деле проверял прочность своего брака, прося незнакомую женщину встать на колени и открыть рот:))
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Степан Плотников
Ответ Антон Никитин
>любил по-настоящему >Закидывал на клык рандомной девахе в толкане клуба А че так можно было?
Так он же не за минет в сортире извинился, а за то, что сразу жене не сказал. Это любовь, понимать надо.
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Фарит Абдрашитов
Отчаянно боролся сидя на унитазе, аж колени содрал.
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Иззат Туляганов
Если бы любил, не трахал бы всё что движется, а так подставил и жену и детей и себя.
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U
Борьба за сохранения любви в сортире ночного клуба. Как романтично.
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Игорь Новиков
Ответ ARAMIS777
Игорь,любовь и секс-разные вещи.
Не надо рассказывать про любовь, если ты охотно изменяешь жене. Смешно. Точнее, нелепо звучит.
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Игорь Новиков
Так любит жену, что изменяет ей в туалете ночного клуба.
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Адилет Асанкожоев
Ответ Луизао фром мексика
а вот сказал бы что реал лучше Барселоны уже давно бы был на свободе, фк негрейра пора в сегунду
Перес и Франко виноваты, что Алвес не может удержать кое-что в штанах?
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Антон Никитин
Ответ riverman1980
если ты нравишься, женщинам, то, да. если омега, как ты, то нет.
Как определить настоящего альфача по одному признаку? он самоутверждается в интернете за счёт рандомных людей. Сразу видно, что человек серьёзный и без комплекса неполноценности
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Артур Азимов
Нужно добавить этот сюжет к жевательным резинкам "Love is..."
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Dj_dale
Эх, как классно было наблюдать как лопоухий дьявол из Севильи превратился в мирового топа в Барсе, так теперь грустно наблюдать, как этот топ превратился вот в это.
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ARAMIS777
Ответ Игорь Новиков
Так любит жену, что изменяет ей в туалете ночного клуба.
Игорь,любовь и секс-разные вещи.
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Давид Agabekyan
Ответ & Co1366
А ведь всё ещё самый титулованный футболист планеты!
Уже Месси по-моему
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& Co1366
А ведь всё ещё самый титулованный футболист планеты!
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AlexOlenev
Хотел сохранить брак - немного потренировался в туалете, чтобы во время матча с женой быть на высоте!
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Vano from Tbilisi
Алвес как тот чувак из фильма "кровавый четверг". Буквально сдерживал себя из последних сил
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#SharkTeam
Ответ riverman1980
если ты нравишься, женщинам, то, да. если омега, как ты, то нет.
чушь какая.
В том и дело если любишь, других не хочешь
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Egobrain
Каждый, кто хоть раз любил по-настоящему, как я(с)
не трахается со всеми подряд налево и направо
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Напалм
Ответ U
Борьба за сохранения любви в сортире ночного клуба. Как романтично.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о минете в туалете)
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Жэд Кэлэд
Ответ Полуэктов Пётр
"Каждый, кто хоть раз любил по-настоящему, как я, знает, что для сохранения этой любви можно сделать все, что угодно." Даже принуждать к минету в клубе других баб. Чего не сделаешь ради любви!
Есть какие-то пруфы, что принуждал?
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Спартак Уокер
Не нужно было изменять
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svft
это социальная реклама ходячая.
"Не изменяй! Чтобы не изменять показания всю оставшуюся жизнь"
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Vatikan
Вот так перепихон на 2 минуты резврушил жизнь
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ЧеБурашка
Глупый Алвес, эти латиноамериканские сопли никому не интересны.
Лучше бы сказал, например, что "Дани, игрок в петанк" - это его вторая, злобная личность. Она же давала первые показания, поэтому расхождения. Конечно, никто бы не поверил, ну хоть посмеялись бы
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