Дани Алвес давал ложные показания по делу об изнасиловании, чтобы скрыть измену от жены.

С января бывший защитник «Барселоны» и находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

За несколько месяцев Алвес несколько раз менял показания, каждый раз излагая разные версии случившегося.

«Каждый, кто хоть раз любил по-настоящему, как я, знает, что для сохранения этой любви можно сделать все, что угодно. Поэтому я солгал. Я боялся потерять Джоану.

Я отчаянно боролся, чтобы спасти свой брак после измены, не заботясь о последствиях, за которые расплачиваюсь.

Как только я смог рассказать своей жене, что на самом деле произошло в ту ночь, и попросил у нее прощения, я захотел снова дать показания и рассказать правду.

Все, что я переживаю, – это кошмар. Надеюсь, однажды это закончится. Единственный человек, перед которым я должен извиниться – это моя жена Джоана Санс», – сказал Алвес в интервью La Vanguardia.

Испанская модель ранее объявила о расставании с игроком: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя».

Джоана Санс – жена Дани Алвеса. Испанская супермодель публично поддержала бразильца, который сейчас находится в тюрьме