Азар может перейти в «Ванкувер», «Ботафого» или Саудовскую Аравию
У Эдена Азара есть несколько вариантов продолжения карьеры.
С 30 июня бельгийский футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала».
На данный момент интерес к полузащитнику проявляют в МЛС, Бразилии и Саудовской Аравии.
В североамериканской лиге футболист интересен «Ванкуверу», в чемпионате Бразилии – «Ботафого».
Также отмечается, что Эден Азар уже получил предложение от клуба из Саудовской Аравии.
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