Азар может перейти в «Ванкувер», «Ботафого» или Саудовскую Аравию

У Эдена Азара есть несколько вариантов продолжения карьеры.

С 30 июня бельгийский футболист находится в статусе свободного агента после ухода из « ».

На данный момент интерес к полузащитнику проявляют в , Бразилии и Саудовской Аравии.

В североамериканской лиге футболист интересен « », в чемпионате Бразилии – « ».

Также отмечается, что уже получил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

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