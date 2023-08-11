Азар может перейти в «Ванкувер», «Ботафого» или Саудовскую Аравию

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У Эдена Азара есть несколько вариантов продолжения карьеры.

С 30 июня бельгийский футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала».

На данный момент интерес к полузащитнику проявляют в МЛС, Бразилии и Саудовской Аравии.

В североамериканской лиге футболист интересен «Ванкуверу», в чемпионате Бразилии – «Ботафого».

Также отмечается, что Эден Азар уже получил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

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7 комментариев

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Sinister Kid
Ну, точно не СА. Там нет свинины в бургерах 🍔
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Football_legend
Где самый вкусный макдоналдс? 🤔
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Velirpa
Ответ Великий Алонсо
Что, все так плохо у тебя?
если бы я после Реала получил предложение от Ботафого, то мне бы стало плохо.
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