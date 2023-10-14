Роберто Мартинес: «Роналду в хорошей форме, много играет и забивает в «Аль-Насре». Он воодушевляет молодежь и служит примером для подражания»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Роберто Мартинес прокомментировал попадание сборной Португалии на Евро-2024.

«Побороться за выход и добиться его – это мечта. У нас очень талантливая команда, и использовать талант этих футболистов – сложная задача для тренера. Но я думаю, что за последние семь игр нам удалось продемонстрировать правильное отношение к делу.

Криштиану Роналду в хорошей форме, много играет и много забивает в своем клубе. У него большой опыт выступлений за сборную, он воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания.

Мы все делаем все, что в наших силах. Это не индивидуальный вид спорта, а коллективный, и все должны отдаваться делу», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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corazón blanco
Ну сегодня действительно Роналду был очень заряжен. Вполне мог и горело больше мячей в свой актив сегодня записать, как в принципе и многие другие игроки Португалии. Дубравка сегодня творил чудеса на воротах. Ну и классный перфоманс устроили болельщики сборной Португалии в честь 200-го матча Роналду за сборную! Классный баннер.
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David Aprasidze
Норм день:
Роналду забил.
В Месси плюнули.
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Блуждающий странник
Не знаю кто кому нравится больше, но в 38 играть без замен и не ломаться достойно похвалы даже от ярых Мессифанов. Физически он в очень хорошей форме
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Leganessi
Сантуш облысел и сгрыз все ногти, увидев как Король футбола Роналду снова тащит свою сборную. Это же надо было посадить на банку на ЧМ и не дать играть лучшему игроку в истории, только потому что у Сантуша подгорело за все эти годы что Рон номер 1 в сборной, а не тренер.
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Роман
После матча Роналду. Как в анекдоте в поезде.

-"мессифан на второй полке! Проснитесь! Вы обосрались!"
-мессифан: "а я и не сплю!"
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+4
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Стахович
Молодое поколение,молодое поколение…А вы видели какой Феликс бездарь на фоне 39 летнего Роналду?
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Remedy
Вербл и зед круглосуточно тут работают что ли? Нверн норм платят, по-другому не объяснить😄
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atomio
Zed_patriot и Leganessi это походу Рига и Артёмка соотв. в новой реинкарнации
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David Aprasidze
Ответ Zed_patriot
Достижения Месси: ЧМ, Копа, Олимпиада, 8 ЗМ, 6 ЗБ Достижения Кринжа: в сторону Месси плюнали
И банкротство Барсы
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Romuliq
Удачи с физруком на евро))
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