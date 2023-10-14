Роберто Мартинес: «Роналду в хорошей форме, много играет и забивает в «Аль-Насре». Он воодушевляет молодежь и служит примером для подражания»

Роберто Мартинес прокомментировал попадание сборной Португалии на Евро-2024.

«Побороться за выход и добиться его – это мечта. У нас очень талантливая команда, и использовать талант этих футболистов – сложная задача для тренера. Но я думаю, что за последние семь игр нам удалось продемонстрировать правильное отношение к делу.

в хорошей форме, много играет и много забивает в своем клубе. У него большой опыт выступлений за сборную, он воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания.

Мы все делаем все, что в наших силах. Это не индивидуальный вид спорта, а коллективный, и все должны отдаваться делу», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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