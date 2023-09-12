Дубравка о Роналду, попавшем ему шипами в шею: «Я просто молился, чтобы он не попал в лицо. Не виню Криштиану, он спросил, в порядке ли я»

Мартин Дубравка назвал игровым моментом удар Криштиану Роналду шипами в лицо.

В матче отбора Евро-2024 между Словакией и Португалией (0:1) Роналду получил мяч в центре штрафной и попытался пробить, но не попал по мячу. Мяч покатился к вратарю сборной Словакии Мартину Дубравке. Криштиану попытался достать мяч, прыгнув за ним вперед ногами, и попал шипами в шею Дубравке. За этот эпизод судья Гленн Нюберг показал желтую карточку.

«[Удар пришелся] в плечо, шею и грудь. Я просто закрыл глаза и помолился, чтобы Роналду не попал мне по лицу. Когда я увидел, что шипы его бутс приближаются ко мне, я даже не смотрел. В таких ситуациях вратарь закрывает глаза и лишь пытается заблокировать удар, а он, как нападающий, должен был идти на мяч. Я его не виню.

Это спорт, это футбол. Ситуации вроде этой относятся именно к этому. Конечно, он понял, что ударил меня. Он спросил, все ли со мной в порядке. Я отношусь к этому по-спортивному.

В таких ситуациях я стараюсь сохранять ясную голову. Это контактный вид спорта. Сегодня, когда у нас есть ВАР, никакого смысла на этом зацикливаться», – сказал голкипер « » и сборной Словакии.

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