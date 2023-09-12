Дубравка о Роналду, попавшем ему шипами в шею: «Я просто молился, чтобы он не попал в лицо. Не виню Криштиану, он спросил, в порядке ли я»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ньюкасл премьер-лига Англия сборная Словакии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Мартин Дубравка Футбол

Мартин Дубравка назвал игровым моментом удар Криштиану Роналду шипами в лицо.

В матче отбора Евро-2024 между Словакией и Португалией (0:1) Роналду получил мяч в центре штрафной и попытался пробить, но не попал по мячу. Мяч покатился к вратарю сборной Словакии Мартину Дубравке. Криштиану попытался достать мяч, прыгнув за ним вперед ногами, и попал шипами в шею Дубравке. За этот эпизод судья Гленн Нюберг показал Роналду желтую карточку.

«[Удар пришелся] в плечо, шею и грудь. Я просто закрыл глаза и помолился, чтобы Роналду не попал мне по лицу. Когда я увидел, что шипы его бутс приближаются ко мне, я даже не смотрел. В таких ситуациях вратарь закрывает глаза и лишь пытается заблокировать удар, а он, как нападающий, должен был идти на мяч. Я его не виню.

Это спорт, это футбол. Ситуации вроде этой относятся именно к этому. Конечно, он понял, что ударил меня. Он спросил, все ли со мной в порядке. Я отношусь к этому по-спортивному.

В таких ситуациях я стараюсь сохранять ясную голову. Это контактный вид спорта. Сегодня, когда у нас есть ВАР, никакого смысла на этом зацикливаться», – сказал голкипер «Ньюкасла» и сборной Словакии.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
жёстко тут ребята работают)) одни минуса))
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FEZ10
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
И вообще жизнь еще жестоко наказала за этот фол.Он пропустил матч с лучшей сборной мира
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rahym Hommadow
Ответ Max Zhomkov
жёстко тут ребята работают)) одни минуса))
Реч идёт про Авейру же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий