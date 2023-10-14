Глебов сравнил Камерун и Иран: «Камерунцы мне показались помощнее, пожестче. Самое главное – мы не уступили в борьбе»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Данил Глебов Футбол

Данил Глебов высказался о сборной Камеруна.

Полузащитник сборной России выразил мнение после товарищеского матча с африканцами (1:0).

— Разница между командами Азии и Африки — в чем? Есть Иран, есть Камерун — сборные уровня ЧМ, но в чем разница?

— Камерунцы мне показались помощнее, в единоборствах пожестче. От природы ребята одарены именно физическими данными. Самое главное, что мы не уступили в борьбе, – сказал Глебов.

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